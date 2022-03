Najviac obľúbené spotrebiče do kuchyne

Doba, v ktorej vám v kuchyni stačil sporák a chladnička, je už dávno preč. Novinky v oblasti varenia, ale aj komfortného života, si žiadajú isté vylepšenia, vďaka ktorým ušetríte čas, peniaze a mnohokrát aj nervy. Poďme si predstaviť spotrebiče, ktoré urobia váš život lepší a povýšia vašu gastronomickú úroveň o stupienok vyššie. A trebárs si po tom všetkom už život bez nich nebudete vedieť ani predstaviť.

Kávovar

Ľudia sa stávajú na káve doslova závislí. Hektickosť všedných dní dáva mnohým pekne zabrať a nie každý má čas v tom všetkom zhone letieť ešte do kaviarne pre jeden téglik kávy Navyše, čo si budeme nahovárať, väčšina automatov na kávu neoplýva nejakou skvelou kvalitou a už vôbec nie chuťou. Riešením je kávovar, ktorý bude len váš, pripravený na použitie kedykoľvek počas dňa. Môžete si vybrať lacnejšie kávovary na kapsule alebo kávovary na prekvapkávanú kávu. Naozajstným skvostom sú potom kávovary automatické, ktoré urobia všetku prácu za vás, vrátane čistenia alebo kávovary pákové, ktoré v najrôznejších dizajnoch vyzerajú skrátka dokonalo. Vyberajte podľa vašich nárokov na kvalitu kávy a komfort, od čoho sa samozrejme bude odvíjať cena, ktorá posúva tie veľmi kvalitné kávovary na niekoľko desiatok (až stoviek) eur. Kritériá môžu byť rôznorodé – vstavaný mlynček na kávu, možnosť nahrievania šálok, automatické čistenie, parná tryska pre ušľahanie mliečnej peny a podobne.

Výrobník sódy

Sifónové bombičky sa používali už za čias našich rodičov a starých rodičov. Dobre vedeli prečo. Pokiaľ aj dnes dostanete chuť na malinovku alebo jednoducho na bublinky, nie je nič jednoduchšie, než si zaobstarať výrobník sódy mnohých dostupných značiek a potom už len piť toľko bubliniek, na koľko máte chuť. Naviac máte na výber širokú škálu všetkých možných a nemožných sirupov, vďaka ktorým si môžete doma v kuchyni sami stvoriť colu alebo napríklad oranžády. Na domáce mojito je tiež ideálny. Čo je však nemenej dôležité – máte možnosť obmedziť spotrebu plastových fliaš, čím preukázateľne uľavíte prírode. Na voľbe prístroja závisí kvalita vody u vás doma, ale aj praktickosť či voliť plastové fľaše, ktoré dáte pokojne deťom do školy alebo sklenené, ktoré budete používať v kľude a bezpečí domova.

Kuchynský robot

Kuchynský robot predstavuje v kuchyni multifunkčného pomocníka. Samozrejme záleží, aký typ si zvolíte a za akú cenu. Drahšie prístroje sa pýšia najrôznejšími vychytávkami a tiež rozšírenými funkciami. Najzákladnejšími sú však čepele nožov na strúhanie a krájanie, metly na miesenie cesta a šľahanie. Zistite si tiež, či sú v základnej výbave aj ďalšie funkcie, prípadne či je možnosť ich dokúpiť. Tak si môžete ďalej užívať luxus v podobe prídavného mlynčeka na mäso alebo výrobníka cestovín. Čím väčší príkon, tým kvalitnejší je robot (ideálne okolo 1000 W a viac). Myslite na jeho ďalšie funkcie a možnosti dokúpenia jednotlivých nástavcov.

Kontaktný gril

Grilovanie už nemusí byť len výsadou majiteľov záhradiek a tlejúcich grilov. Zakúpením kontaktného grilu môžete grilovať zdravšie a navyše nepotrebujete plyn ani uhlie. Stačí elektrická prípojka. Niektoré grily disponujú nastaviteľnou teplotou, takisto umožňujú zvoliť program na grilovanie konkrétnych druhov mäsa od rýb až po kuracie mäso či hovädzie steaky. Pozorne si zistite, či je kontaktný gril s nejakým príslušenstvom, či obsahuje nádobku na prebytočný olej alebo či sa grilovacie platne môžu vybrať a uľahčia vám tak čistenie.

Mixér

Hľadáte ideálneho pomocníka pre výrobu najrôznejších koktailov, smoothie drinkov, kaší, polievok či omáčok? Toto všetko zvládne jediný prístroj, mixér. Skladá sa zo základného podstavca, v ktorom sa skrýva motor a z nádoby, ktorá sa na základňu pripevní. Nádoby môžu byť plastové alebo sklenené. Od toho sa môže odvíjať aj náročnosť na teplotu mixovaných potravín. Vyberať môžete z najrôznejších typov: stolové, tyčové, smoothie mixéry a podobne. Zistite si počet otáčok za minútu a výkon. Čím vyššie číslo mixér má, tým je lepší a výkonnejší. Pokiaľ túžite po naozaj výkonnom pomocníkovi, poobhliadnite sa po mixéroch, ktorých otáčky za minútu presahujú hranicu 30 tisíc a výkon 1500 W.

Elektrický hrniec

Elektrický hrniec je ďalšou modernou inováciou pre kvalitnejšie a rýchlejšie varenie. Vyznačuje sa nepriľnavým povrchom, ktorý dokáže rovnomerne rozložiť teplo a vďaka časovaču sa nemusíte o nič ďalšie starať. Variť, vyprážať, piecť či dusiť je možné podľa ľubovôle. Môžete si zvoliť program, nastaviť časovač na konkrétnu dobu varenia či dusenia (je možné využiť aj funkciu odloženého štartu) a pripraviť dokonalý pokrm, ktorý je hodný profesionálneho kuchára. Ujasnite si, ako často a hlavne aké pokrmy budete najčastejšie v elektrickom hrnci pripravovať. Niektoré hrnce sú totiž vhodnejšie skôr pre fritovanie, iné pre varenie v pare, ďalšie zvládajú dokonale pomalšie varenie, ale sú zložitejšie na ovládanie, čo by úplnému začiatočníkovi mohlo robiť problémy.

Kuchynská váha

Nie len pre vášnivých pekárov, ale aj pre milovníkov štíhlej línie, je tu kuchynská váha. Je nepostrádateľným pomocníkom, ak chcete odvážiť akúkoľvek potravinu tak, aby ingrediencie v receptoch či jedálničkoch boli presne v takom pomere, v akom sa vyžaduje. Voliť môžete medzi váhami digitálnymi a manuálnymi, s miskou či bez misky. Zistite si maximálnu nosnosť váhy. Digitálne váhy bývajú oproti tým klasickým viac presnejšie.

Parné hrnce

Pomocou parných hrncov môžete tepelne upraviť potraviny šetrne a zdravo. Fungujú na princípe ohrievania zásobníka vody, z ktorého sa začne odparovať para, ktorá následne prestupuje všetkými priestormi hrnca, väčšinou dvomi alebo tromi varnými nádobami, umiestnenými nad sebou. Môžete tak pripraviť celý pokrm naraz aj so všetkými jeho komponentmi od zeleniny, mäsa až po ryžu. Existujú už také vychytávky, ktoré umožňujú pripravovať v každom poschodí hrnca rôzne potraviny, ktoré nie len, že môžu vyžadovať rozdielnu dobu „parenia“, ale takisto aj rozdielnu teplotu. Dajte si pozor na skladovanie. Keďže sa jedná o spotrebič, ktorý nie je možné zložiť a schovať ho jednoducho do poličky, myslite na priestory vašej kuchyne a to či si môžete parný hrniec v tejto súvislosti dovoliť alebo nie.

Odšťavovače

Ďalšou doménou zdravého životného štýlu sú rôzne ovocné a zeleninové šťavy, ktoré vás po ráne nakopnú a dodajú telu potrebné vitamíny. A pretože stopercentné lisované džúsy a šťavy sa zdajú byť v obchodoch viac ako predražené, skúste si pripraviť vlastnú verziu doma. Pomôže vám k tomu jediný prístroj a tým je odšťavovač. Váhate, či si zaobstarať smoothie mixér alebo klasický odšťavovač? Voľbu necháme na vás, len myslite na to, že smoothie obsahuje okrem živín tiež vlákninu, obsiahnutú v šupke. Odšťavené šťavy sú týmto vlákniny zbavené, čo sa môže javiť ako výhoda práve pre ľudí, ktorým vláknina spôsobuje najrôznejšie zdravotné ťažkosti.

Pekáreň na chlieb

Patríte medzi milovníkov pečiva? Potom už nemusíte každý deň netrpezlivo chodiť do obchodu pre tie najchrumkavejšie pecne chleba a rožky. Postačí domáca pekáreň, do ktorej dáte zmes, vodu a všetku prácu urobí za vás. Buď môžete kúpiť už namiešané zmesi na prípravu chleba alebo využite vlastnú invenciu a pripravte doma všetko od základov. Tak budete mať istotu, že v pečive bude iba to, čo do neho pridáte. Uľahčí život najmä celiatikom, ktorí môžu bezstarostne piecť chlieb doma z bezlepkových zmesí či z vlastných bezlepkových múk. Ujasnite si, či sa vám nákup domácej pekárne naozaj oplatí, či je nádoba na pečenie chleba ideálne veľká pre počet ľudí vo vašej domácnosti a tiež to, aký druh pečiva chcete piecť. Od toho sa bude odvíjať aj výber konkrétneho prístroja v závislosti na hustote cesta, miesení či prednastavených programoch.

