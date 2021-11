Náš test: varná doska Electrolux, Whirlpool a Bosch

Moderná doba so sebou prináša aj moderné inovácie, ktoré neobchádzajú ani interiér kuchyne. Kombinované sporáky ustupujú vstavaným rúram a dizajnovo prepracovaným varným doskám. V nasledujúcom článku sa dozviete, ako varnú dosku vybrať a ktorá značka stojí určite za zváženie. Inšpirujte sa.

Požiadavky modernej kuchyne prešli zmenou a oddelená rúra od vstavanej varnej dosky nie je nič neobvyklé. Varný panel je možné vybrať v potrebných rozmeroch ladiacich do kuchynského priestoru a s konkrétnymi požiadavkami pre varenie. K dispozícii sú malé dvojplatničkové, tak aj bežné alebo väčšie so 4 a viac platničkami. Základné rozdelenie je na plynové a elektrické varné dosky s tým, že elektrické sa ďalej delia na indukčné a sklokeramické. Špecifikom sú kombinované dosky, ktoré tvoria menšiu časť trhu.

Estetika varenia

Výber varnej dosky je vec estetiky, funkčnosti a praktickosti. Vstavaný spotrebič by mal vzhľadovo zapadnúť do vašej kuchyne, umožniť rýchlu prípravu jedla a v neposlednom rade poskytnúť bezproblémovú prácu aj konečnú údržbu.

Indukčná varná doska Úsporný a bezpečný spôsob varenia predstavujú indukčné varné dosky. K ohrevu sa využíva indukcia (magnetické technológie), kedy sa doska a varná plocha sama o sebe nezahrieva, ale naopak zahrieva dno hrnca. Nie len, že teplo neuniká po stranách a vy tak šetríte výdavky na energiách, ale ide aj o bezpečnejší spôsob varenia v domácnosti s deťmi. Nevýhodou je potreba špeciálneho riadu s podporou indukcie, presnejšie so železným alebo oceľovým dnom, čo spoznáte priložením magnetu. Ak nechcete riady obmieňať, sú východiskom kombinované varné dosky, ktoré kombinujú indukciu a elektrickú špirálu, ako v prípade sklokeramickej dosky, obvykle v pomere platničiek dva ku dvom.

Sklokeramická varná doska Varenie ako na elektrickej platničke, to sú sklokeramické varné dosky. Ohrev prebieha pomocou elektrických špirál, ktoré sálajú teplo a tým ohrievajú priložené riady. Nejde o tak úsporné riešenie, ako pri indukčných doskách, na druhej strane je to jednoduchý a elegantný spôsob do bežnej kuchyne. Sklokeramická doska je schopná rýchlo sa zahriať aj vychladnúť. Teplotu je možné regulovať mechanicky alebo dotykom a typické červené svetlo vydávané vykurovacou špirálou indikuje intenzitu nahriatia. Po vypnutí zostáva svietiť kontrolka konkrétnej platničky do okamihu bezpečného vychladnutia, čo minimalizuje riziko popálenín.

Pozrite si varné dosky v týchto e-shopoch:

Plynová varná doska Vývojom si prešli tiež plynové varné dosky, ktoré sú stále veľmi obľúbenou voľbou na varenie jedla, okrem iného vďaka obstarávacej cene. Modernizácia sa prejavila napríklad pri zapaľovaní, ktoré je elektrické a nie je potrebné vyťahovať zápalky alebo zapaľovač. Varenie na ohni je u dnešných plynových dosiek bezpečné aj jednoduché na údržbu. Tepelná poistka reguluje prívod plynu a zabraňuje nežiaducemu úniku, povrch z tvrdeného skla alebo sklokeramiky zase uľahčuje údržbu a poskytuje komfort. Plynové dosky sa objavujú aj v prevedení so smaltovaným a nerezovým plechom, prípadne oceľou.

Počet platničiek Veľkosť varnej dosky je najvýraznejšia práve podľa počtu platničiek. Štandardným typom sú 4 platničkové dosky, zohnať možno tiež úspornejšiu verziu s 2 platničkami. Tie sa hodia napríklad do malých bytov, kde sa šetrí miestom, ale aj do malej domácnosti, ktorá si pre varenie vystačí s menšou varnou plochou. Platničkami máme na mysli klasické rozdelenie varnej dosky. Stretnete sa aj s pojmom varná zóna. Tie sa môžu pohybovať od 2 až k 8. V závislosti na doske možno varnú zónu prispôsobiť veľkosti riadu (priemeru dna), a to znížením priemeru v rámci platničky alebo spojením viacerých varných zón do jednej. Typicky ide o vytvorenie jednej vertikálnej varnej zóny z dvoch nad sebou umiestnených platničiek.

Pozrite si aj tieto varné dosky:

Príkon a rýchly ohrev Pohodlie varenia ovplyvní do značnej miery tiež výkonnosť varnej dosky. Je potrebné zvážiť, či máte dostupnú trojfázovú zásuvku alebo nie. V panelových bytoch to môže byť problém a neostane vám nič iné, ako pozorne hľadať dosku, ktorej stačí 230 V. V rodinných domoch trojfázovú zásuvku zrejme postrádať nebudete, takže máte na výber zo širokého spektra varných dosiek. V súvislosti s príkonom je medzi doskami určitá forma posilnenia výkonu, respektíve silného horáka. Funkcia posilnenie výkonu je schopná zvýšiť výkon o ďalších napríklad 20% na dosiahnutie rýchlejšieho varu alebo špeciálnu prípravu mäsa. Potom zo štyroch platničiek sú napríklad dve priemerné, jedna so slabším a jedna so silným príkonom (okolo 3 kW). Na silnej varnej zóne možno rýchlejšie doviesť k varu veľkoobjemové nádoby. Z hľadiska spotreby a efektívnosti možno povedať, že indukčné varné dosky patria medzí úspornejšie a inteligentnejšie, zatiaľ čo plynové dosky medzi tie najmenej efektívne. Indukčná doska ohrieva len dno nádoby, zatiaľ čo plynový horák je typický okolitým únikom tepla.

Ako kupovať kuchynské spotrebiče

Bezpečnostné prvky Každý typ varnej dosky disponuje nejakým bezpečnostným prvkom a ani v prípade plynovej dosky nie je obava z úniku plynu taká, ako kedysi. Z tých najdôležitejších ide o bezpečnostnú poistku pre zastavenie prívodu plynu v prípade zhasnutia plameňa plynovej dosky, ďalej ochranu proti pretečeniu na ovládací panel, uzavretie ovládacieho panela (detská poistka) a ukazovateľ zvyškového tepla proti popáleniu.

Ovládanie dosky Jednoduché rozdelenie je na dotykové a mechanické ovládanie. U dotykového ovládania je zabudovaný panel na varnej doske, kde ovládate tlačidlá alebo posuvné nastavenie. Mechanické má charakteristické otočné gombíky a zbadáte ich predovšetkým pri plynových doskách. Majú v nich totiž zabudovaný elektrický zapaľovač horákov.

Funkcie Varné dosky majú plno funkcií, ktoré posunú varenie na ďalšiu úroveň. Taký časovač je schopný postrážiť dobu varenia a po uplynutí času vyslať zvukový signál spolu s vypnutím varnej zóny. Ide o vylepšenie minutkového zvončeka, ktorý iba odpočítava čas. Ďalšia funkcia, ktorú nájdete predovšetkým u indukčných dosiek je stop and go. Ak vás niečo alebo niekto vyruší, varenie pozastavíte a potom opätovne spustíte. V neposlednom rade funkcie Booster, Sprint a pod. Označujú zosilnenie výkonu, ktoré uvítate napr. v prípade potreby rýchlejšieho uvedenia do varu.

Vyberáme naj varnú dosku

Electrolux EHH6340FSK Indukčná doska Electrolux EHH6340FSK patrí medzi najobľúbenejšie vstavané varné dosky a súčasne drží titul produktu roka pre rok 2015. Podporuje širokú škálu funkcií a poskytne všetko potrebné, čo by ste od indukčnej dosky čakali. Na dotykovom paneli sklokeramickej dosky možno regulovať tepelný výkon jednotlivých varných zón, rovnako však aj obsluhovať ďalšie funkcie. Medzi tie patrí funkcia Power Booster pre posilnenie výkonu a okamžité dosiahnutie vysokých teplôt. Príprava jedla sa razom skráti a vy ušetríte čas. Praktická je aj funkcia Stop & Go pre pozastavenie prípravy jedla. Všetky aktívne varné zóny sa prepnú na najnižšiu teplotu, takže sa vám nič nepripáli a po opätovnom spustení môžete veselo pokračovať vo varení.

Doska myslí aj na bezpečnosť a obsahuje detskú poistku so zámkom funkcií. Obavy o nechcené prenastavenie výkonu sú tým zažehnané. Detekcia hrncov a panvíc zabezpečí, že varná zóna bude aktívna len vtedy, ak je umiestnený riad na doske. Spolu s automatickým vypnutím ide o veľmi praktickú vec k úspore energie. Z hľadiska údržby ide o najľahšie udržiavateľnú kombináciu, teda indukciu a sklokeramickú dosku. Indukcia zabráni pripaľovaniu rozliateho jedla a hladkú dosku len zotrite.

Je lepšia plynová alebo indukčná varná doska?

Pozitíva

široká škála funkcií

ľahká údržba

obľúbený model

Negatíva

nemá minútku

Bosch PKE645D17E Sklokeramická doska Bosch PKE645D17E predstavuje rýchlu a jednoduchú prípravu jedla. Štyri platničky s odlišným priemerom zvyšujú variabilitu, s akou môžete jedlo pripraviť. Ohriať alebo pripraviť menšie porcie nie je vďaka malým varným zónam energetický problém. Aj táto varná doska disponuje funkciou pre posilnenie výkonu. S pomocou HighSpeed dosiahnete varu rýchlejšie a okrem toho túto funkciu oceníte pri prudšom opražení mäsa. Senzorovým ovládaním si nastavíte až 17 teplotných stupňov, ktoré možno zámkom uzamknúť proti prenastaveniu. Ukazovateľ zvyškového tepla je pre každú varnú zónu zvlášť, čo by malo zabrániť nechcenému popáleniu. Čo hodnotíme na tejto vstavanej doske negatívne je nerezový rámik, ktorý nemusí ladiť s interiérom kuchyne, prípadne môže sťažovať čistenie dosky.

Pozitíva

presné nastavenie teploty

priemer platničiek

Negatíva

chýba časovač

Electrolux EHF6342XOK U sklokeramickej dosky Electrolux EHF6342XOK potešíme hlavne náročnejších kuchárov a kuchárky. Ponúka viac ako základné modely, pritom je v rovnakej, dostupnej cenovej kategórii. Hneď prvá vec, ktorú zaznamenáte, je kompaktné ovládanie umiestnené do rohu namiesto do stredu. Tým zväčšuje varnú zónu a poradí si aj s väčším riadom. Navyše ľavá predná a pravá zadná zóna je dvojzónová a je teda možné využiť väčší alebo menší priemer. Praktická je prítomnosť funkcie stop and go, pre pozastavenie a následné pokračovanie varenia. Hodí sa to, keď si potrebujete niekam odskočiť a nechať chvíľu varenie bez dozoru. Väčšiu samostatnosť podporuje časovač, ktorý automaticky vypne varnú dosku po uplynutí času a zvukovou signalizáciou na to upozorní.

Pozitíva

viacokruhové zóny

automatické vypnutie

Negatíva

sťažená údržba kvôli rámčeku

Kombinované sporáky sú najobľúbenejšie

Bosch POH6B6B10 Varíte radi na plyne a ani u novej vstavanej dosky ho nechcete stratiť? V tom prípade vám plynová varná doska Bosch POH6B6B10 urobí radosť. Elegantná doska v čiernom prevedení tvrdeného skla poskytne rýchly ohrev a plynulú reguláciu plameňa. Štyri horáky ponúkajú úspornosť (pravý predný) aj vysoký výkon (pravý ľavý – horák WOK). V ovládačoch pre reguláciu plameňa sú umiestnené integrované elektronické zapaľovače, takže zabudnite na zápalky. Oproti základným indukčným a sklokeramickým doskám je výhoda v ľubovoľne veľkom riade, ktorý možno umiestniť na smaltové rošty. Únik plynu je tiež minulosťou, pretože horáky sú vybavené termoelektrickou poistkou, ktorá stráži zhasnutie plameňa. Ak sa tak stane, preruší prívod plynu.

Pozitíva

samostatné rošty

poistka horákov

horák WOK

Negatíva

menej stabilné mriežky

Whirlpool AKT 6414 NB Ďalšia plynová doska a opäť odlišné spracovanie držiakov na riad. Z nášho pohľadu kombinuje robustnosť (liatinové držiaky vyzerajú stabilne) a súčasne ponechávajú priestrannosť varnej dosky k ľahšej údržbe. V gombíkoch, ktoré sú umiestnené vpredu, nájdete integrované zapaľovanie horákov. Whirlpool zvolil pomerne intuitívne riešenie, teda stačí otočiť gombík na symbol iskry a držať ho stlačený do tej doby, než sa plameň automaticky zapáli. Jeden zo štyroch horákov je opäť s vysokým výkonom pre rýchly ohrev, ktorý sa hodí hlavne v prípade väčších objemov. Bezpečnostný ventil pre uzavretie prívodu plynu pri zhasnutí plameňa je u tejto dosky taktiež prítomný. Čo trochu kazí dojem je väčšia hmotnosť okolo 12 kg.

Pozitíva

robustné napriek tomu kompaktné rošty,

jednoduché ovládanie

Negatíva

vyššia hmotnosť

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: