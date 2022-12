Návrh interiéru by mal začať nábytkom

Návrh interiéru s grafickou vizualizáciou pomôže získať predstavu o tom, či vaše kreatívne snaženie bude mať želaný výsledok. Existuje totiž niekoľko zaujímavých variantov a spôsobov, ako si zariadiť konkrétnu miestnosť. Prečo si nevybrať ten naj? Neunáhlite sa…

Návrh interiéru domu a bytu verzus projekt nehnuteľnosti

Predstavte si situáciu, možno sa v rovnakej práve nachádzate, že hľadáte ideálny projekt domu pre vaše budúce bývanie. Ak pre tento raz opomenieme finančnú stránku a rovnako i to, či ide o poschodový dom, bungalov, s terasou, garážou alebo bez nej, riešite najmä počet izieb a jednotlivé prechody k nim. Možno zvažujete otvorené dispozičné riešenie. Na návrhu interiéru síce vidíte i nábytkové rozloženie, no vtedy vás ešte veľmi nezaujíma. Pozor, malo by!

Zoberte si napríklad priestory kuchyne. Ergonómia a správne rozloženie skriniek a spotrebičov je tu alfou omegou. Prečo by ste mali robiť kompromisy, keď môžete mať presne po čom túžite a v projekte stačí urobiť iba malú zmenu? Posunutie okna a dverí komory čo i o malý kúsok dokáže priniesť príjemné zmeny vo výslednom dizajne. Nielen v kuchyni…

Návrh interiéru závisí od správneho rozloženia nábytku

Nechceme tým, samozrejme, povedať, že skôr ako si vôbec nejakú nehnuteľnosť či jej projekt vyberiete, máte mať nakúpený nábytok a celú domácnosť podriadiť jeho rozmerom. V podstate ide o vyvážený pomer medzi tým, aký návrh interiéru si vyberiete a tým, aký nábytok a v akom rozložení sa v ňom bude nachádzať.

V praxi to znamená, že si jednoducho spíšete na papier čo chcete a čo nechcete. V tom spočíva začiatok cesty k vášmu vysnívanému domu. Ak ste z množstva ponúk našli favorita, nasleduje ďalšia podstatná časť plánovania pred jeho samotnou realizáciou. Týka sa všetkých miestností, avšak najmä kúpeľne, kuchyne a obývačky. V prvých dvoch by vás dodatočná zmena rozvodov nepotešila po viacerých stránkach.

Nakreslite si rozmiestnenie nábytku, armatúr a spotrebičov na štvorčekový papier alebo použite program na 3D návrh interiéru online a zadarmo. Poprosiť o viaceré varianty návrhu domu či bytu môžete i odborníkov alebo firmu, ktorá vám projekt sprostredkováva. Dôležité je, aby nábytok a rozmery jednotlivých miestností zodpovedali funkčnému dizajnu.

Pozrite si nábytok do obývačky v týchto e-shopoch:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: