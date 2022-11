Nebojte sa, dajte si vyrobiť sedačky na mieru

Ako môžeme vidieť aj v starých filmoch, v minulosti žila rodina prevažne v jednej miestnosti.​ V domoch mali jeden spojený priestor, kde sa celý deň stretávali, vykonávali každodenné činnosti. Nemali interiér rozdelený na varenie a na spanie, a to z hľadiska rodinného života aj fungovalo. Približne v 16. storočí sa už začali stavať viacizbové domy, tým pádom každá miestnosť dostala aj svoju funkciu. Pribúdali funkčné miestnosti ako spálňa, ktorú zabezpečila rodina pre dcéru, ktorá sa vydávala, boli miestnosti zabezpečené pre vzácne návštevy, kde sa členovia rodiny inokedy nezdržiavali. Pre ľudí a hlavne pre rodinu bolo najlepšie, keď všetci mohli žiť spolu. Ako a prečo sa to zmenilo? Začínalo sa to tým, že ľudia začali chodievať do práce do mesta, kde boli zabezpečené pre pracujúcich ľudí s cieľom ubytovania paneláky, kde už jednotlivé miestnosti slúžili na spanie, ostatné na varenie. Zmenilo sa to hlavne príchodom elektriny a televízie. Bola to vtedy novinka, ktorá pritiahla k sebe ľudí a tí začali tráviť stále viac a viac času v obývačke, kde začínali zabezpečovať aj rozličné nábytky potrebné na sedenie.

Sedačka ako centrum obývačky

Najdôležitejším prvkom každej obývačky je sedačka, sedacia súprava. V súčasnosti už vieme v obchodoch vyberať rôzne sedačky podľa vlastného vkusu. Každý si vyberie takú sedačku, ktorá sa mu najviac hodí do obývačky. Pri výbere vezmite do úvahy kritériá, ako farba, tvar sedačky, ako viete umiestniť v obývačke, či chcete tradičnú alebo modernú sedaciu súpravu. Povedzme si o jednotlivých atribútoch niečo viac.

Umiestnenie sedačky v priestore

Veľmi dôležité je, ako bude sedačka umiestnená v priestore, na čo bude orientovaná. Ak je orientovaná k televízoru, tento priestor sa automaticky obmedzí iba na pozeranie televízie a tým vylúčime komunikáciu. Žiadna komunikácia nebude prebiehať, lebo členovia rodiny sa budú sústreďovať na to, čo dávajú v televízii. Sedačku je potrebné umiestniť tak, aby slúžila nie len na pozeranie TV, ale aj na osobné účely. Pre tento účel je veľmi vhodné zakúpiť sedačky na mieru – priestor vás prestane obmedzovať a vy tak získate nie len funkčnú, ale aj vizuálne príťažlivú sedaciu súpravu.

Pohodlné sedenie

To je tiež dôležité. Treba vyskúšať veľa sedačiek v rýchlom sede za sebou. Možno zistíte, že hlboké sedačky vám nevyhovujú, hoci ste si vždy mysleli, že musia byť pohodlné. Treba si uvedomiť, na čo je daný gauč vhodný. V dobrom gauči sa človek rozloží a splynie s prostredím. Odpočíva. Na čo si treba dať pozor, je fakt, že nie všetko krásne je aj pohodlné.

Sedačka v tvare L alebo U?

Tvar U určite. L je praktické a dá sa krásne doplniť kreslom. Keď máme jeden jednoduchý, rovný gauč bez kresla, nech je akokoľvek drahý a dizajnový, nedá sa zabezpečiť sedenie oproti, tým pádom komunikácia tiež nebude taká príjemná. Môžete si zobrať stoličku, ale to už nie je prirodzené. Ak máme sedenie rozložené na sedačku a dve kreslá, alebo dve sedačky oproti sebe a televízor stojí bokom, ľudia si oveľa prirodzenejšie sadnú do obývačky, aby sa porozprávali.

Výber materiálu

Všetko má svoje pozitíva aj negatíva. Kožená sedačka je elegantná, ale v zime je studená a v lete v horúčave sa na ňu človek lepí. Čistenie je jednoduchšie a na koženú sedačku sa dá kúpiť prikrývka, s ktorou ju ochránime pred poškodením. Niektoré dlhšie vydržia ako látkové sedačky, hlavne ak sú používané denne..Aj látkové sedačky môžu vydržať dlho. V dnešnej dobe sa už dajú čistiť a potom zas vyzerajú ako nová. Aj látková sedačka môže byť z kvalitnej látky, ktorá vydrží veľa rokov,.Rovnako tak môže byť kožená sedačka potiahnutá nekvalitnou kožou, ktorá začne po krátkom čase praskať. Je to otázka kvality a druhu materiálu. Treba si pozrieť od akého výrobcu kupujeme dané sedačky, aké má referencie.

Poťahy na sedačky

Poťahy na sedacie súpravy sú ideálnym riešením, ak chceme zmeniť vzhľad našej sedačky, ak chceme moderné riešenie na to, aby naša stará použitá sedačka vyzerala ako nová alebo len túžime po novom štýle. Takýmto spôsobom môžeme dodať našej obývačke jedinečný švih. Široká paleta farieb a vzorov prikrývok umožní zmeniť vzhľad sedačky, ako aj kresla, aj keď jednoducho alebo náhle túžime po zmene alebo chceme interiér prispôsobiť určitej udalosti. Najpraktickejšie sú napínacie poťahy, ktoré sú z elastického materiálu, vďaka čomu vieme rýchlo a jednoducho premeniť celú sedačku tak, že si zachová svoj pôvodný tvar, no bude vyzerať ako nová. Prispôsobia sa akémukoľvek tvaru a sú flexibilné do výšky aj šírky. Popritom je to aj finančne nenáročné riešenie, ak chceme rýchlu zmenu jednoducho a kvalitne. Údržba týchto poťahov je jednoduchá. Pri zašpinení ich stačí vyprať v pračke. Každý rok sa mení aj móda, tým pádom aj firmy ponúkajú stále novšie, modernejšie poťahy na sedacie súpravy aj na kreslá.

