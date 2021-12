Nechajte si spraviť interiérový dizajn obývačky!

Pri zariaďovaní modernej obývačky treba dbať na viacero dôležitých pravidiel. Už dávno nejde iba o to, aby ste vybrali správne drevo a zladili farby. Ak chcete, aby bola vaša obývačka skutočným miestom oddychu, miestnosťou, ktorá bude vítať návštevy a bude pôsobiť útulne a esteticky, musíte dodržiavať niekoľko pravidiel. Zistite, akých.

Tvar a rozmer miestnosti V prvom rade je potrebné uvedomiť si možnosti, ktoré nám ponúka vybraná miestnosť a tiež obmedzenia, ktoré nás ovplyvnia pri jej zariaďovaní. Odborníci odporúčajú postaviť sa doprostred miestnosti a detailne sa s ňou zoznámiť. S jej tvarom, rozmermi, s umiestnením okien a dverí, s výškou stropu a materiálom podlahy. Zatvorte oči a predstavte si rozmiestnenie nábytku, nájdite miesto pre sedaciu súpravu, pre televízor. Je veľa ďalších faktorov, na ktoré treba prihliadať pri výbere vhodného nábytku. Plánujete samostatnú obývaciu izbu alebo bude vaša obývačka súčasťou väčšieho priestoru a prepojená s jedálňou a kuchyňou? Inak treba postupovať pri zariaďovaní štvorcovej miestnosti a inak zase pri zariaďovaní obdĺžnikovej. Viac úsilia vynaložíte v miestnosti atypického tvaru, priečkami rozdelenej na niekoľko menších blokov.

Centrum Čo je pre vás dôležité? Budete využívať obývačku na oddych, na usporadúvanie večierkov či skôr ako domáce kino? Určite si centrum miestnosti a niekoľko základných bodov, na ktorých trváte. Ak má byť obývačka miestnosťou pre oddych, venujte maximálnu pozornosť výberu sedacej súpravy. Ste vášnivý čitateľ? Čo by ste povedali na kútik s pohodlným ušiakom a stojanovou lampou? Počas chladných nocí zas oceníte krb. Večer sa u vás zíde skupina priateľov? Zadovážte si väčší konferenčný stolík, prípadne už na začiatku vyhraďte priestor pre jedálenský stôl, na ktorom budete podávať jedlá či nápoje alebo hrať spoločenské hry.

Duch obývačky Vieme kde, vieme čo. Je čas rozhodnúť sa pre ten správny materiál obývacích stien a konferenčného stolíka, vybrať si medzi sedacou súpravou z ekokože či trojsedom z látky. Nechoďte proti sebe. Ak sa cítite na romantický francúzsky provance štýl, smelo do toho. Ak vás to viac ťahá k starej dobrej klasike a poškuľujete po nábytku z masívu, nie je dôvod, prečo by ste mali svoju obývaciu izbu ladiť do iného štýlu. Máte po krk nudnej fádnosti? Zmodernizujte svoju obývačku, prípadne požiadajte o pomoc odborníka. Obývacie steny by mali byť v súlade aj s ostatným nábytkom.

Pozrite si nábytok do obývačky v týchto e-shopoch:

Zladenie farieb Výbornou voľbou sú odtiene béžovej a hnedej, jemné pastelové odtiene či obľúbená smotanová a vanilková. Číslo jeden je momentálne klasická biela, a to nie len ako farba stien, ale aj nábytku a doplnkov. Biela farba vyjadruje čistotu, opticky zväčší priestor, presvetlí miestnosť a izba vďaka nej pôsobí vzdušne. Pekná moderná obývačka je zväčša v jemných odtieňoch neutrálnych farieb, zvýraznených veľmi výraznými doplnkami – nikdy nie naopak. Ak zatúžite po zmene, doplnky sa ľahšie vymenia ako farby stien a veľký nábytok.

Hra so svetlom Veľkú moc má správne umiestnené osvetlenie. Stojanová lampa pri vašom obľúbenom kresle či zopár nástenných svietidiel dotvoria intímnejšiu atmosféru. Do módy prichádza tzv. akcentové osvetlenie, ktoré sa používa nie na rozžiarenie priestoru, ale na podsvietenie zaujímavých prvkov a dominánt miestnosti. Upriamte pozornosť na to, čo chcete, aby bolo vidieť. Zvýraznite bodovkami obraz, nástennú dekoráciu alebo sklenenú vitrínu.

Príroda v interiéri Netreba zabúdať na to, že rastliny by mali interiér vkusne doplniť, nie zahltiť. Výber rastlín vždy prispôsobte podmienkam danej miestnosti – svetlo, vlhkosť, priestorové možnosti. V interiéri vo vidieckom štýle vyniknú skôr drobnolisté a trsovito rastúce rastliny, v starších mestských bytoch môžete siahnuť po osvedčenej klasike, akou sú palmy, monstery a figovníky. Do modernej obývacej izby možno umiestniť rôzne netradičné rastové formy a menej známe kvitnúce aj nekvitnúce druhy.

V znamení štýlov

Pri zariaďovaní interiéru vkladáme do výberu jednotlivých komponentov aj značnú časť svojej osobnosti. Prelínajú sa tu naše predstavy, vkus, životné hodnoty, preferencie, ako aj štýl bývania, ktorý sa nám páči. Skupina štýlov je skutočne bohatá. Ktoré z najznámejších štýlov v oblasti bývania môžete aplikovať práve v obývačke? Prinášame vám prehľad tých najobľúbenejších.

Vitaj Škandinávia Severský štýl, nazývaný tiež škandinávsky, patrí medzi najobľúbenejšie štýly v celom interiérovom dizajne. Čistota, jednoduchosť a vzdušnosť sú črty, ktorými si získal obrovskú priazeň. „Scandi“ interiér zďaleka nie je chladný, práve naopak, príjemne vás prekvapí jeho pohodlná atmosféra, svetlosť, funkčnosť, rovnako jeho blízky kontakt s prírodou.

Umenie Hygge Hygge je nový fenomén pochádzajúci z Dánska, ktorý vyjadruje životný štýl šťastného bývania. Ide o pocit pohody a príjemnej atmosféry, ktoré si dokážete užívať osamote alebo v spoločnosti milujúcich ľudí. Ideálnymi pomocníkmi na ceste za šťastným bývaním sú pleteniny, huňaté deky, kožušinky, teplé ponožky, horúci čaj, knižky alebo sviečky.

Trendy tohto roka pre nábytok a bývanie

Obkolesení rastlinami Obklopiť sa v interiéri zeleňou so sebou prináša mnoho výhod. Nie len, že tým podporíte svoje zdravie a oddáte sa prílevu pozitívnej energie, ale zároveň si do bytu vnesiete aj doplnok na jeho skrášlenie. Spoznajte silu správne zvolených izbových rastlín a vytvorte si doma svoj zelený kútik, kde načerpáte dobrú energiu.

Nádych exotiky Milujete cestovanie? Kocháte sa atmosférou exotických krajín, z ktorých si vždy donesiete nejaké suveníry na pamiatku? Premeňte svoju obývačku na miesto, ktoré vám bude pripomínať vaše cesty do ďalekých krajín. Sedačka vyrezávaná z prírodného dreva, orientálne vankúše alebo obraz s motívom exotickej krásy sú prvky, ktoré vám umožnia privoňať si k diaľkam.

Modrá je dobrá Hovorí sa, že modrá farba symbolizuje pokoj, vyváženosť a pohodu. Do interiéru vnáša harmóniu a dodáva mu elegantný a slávnostný charakter. Už dávno ale neplatí, že je potrebné sa držať len jedného tónu, naopak, skvelý efekt dosiahnete, ak siahnete po viacerých odtieňoch modrej. Tieňujte, kombinujte, hrajte sa.

Industriálny štýl Priemyselný štýl si v oblasti použitia materiálov nekladie žiadne hranice. Použité prírodné materiály, ako je drevo, kov, betón, oceľ a sklo, najlepšie vyniknú v surovom materiálovom stave. Punc priemyselného charakteru dodávajú obývačke neopracované betónové alebo tehlové odhalené steny ktoré odhaľujú nie len kus histórie, ale aj samotného života.

Industriálny nábytok do vašej obývačky

Zelený akcent Svetlosť priestoru je ideálne skombinovať s dominantným prvkom vo výraznej farbe. Ak ste sa rozhodli pre svetlý interiér obývačky, skvele ho osvieži napríklad zelený obraz. Zelená farba prírody je veľmi optimistická a každý pohľad na tento kúsok vám prinesie upokojenie očí. Navyše, zelená podporuje dobrý spánok a v miestnosti navodzuje pozitívne pocity a dobrú náladu.

Inšpirujte sa Východom Ak inklinujete k Ázii, milými spoločníkmi sa pre vás stanú symboly typické práve pre východnú stranu sveta. Jedným z najznámejších je soška Budhu, ktorá sa považuje za symbol šťastia, múdrosti, vyrovnanosti a pozitívnej energie. Navyše, ak je Budha vyobrazený s miskou v rukách, soška vám prinesie do života bohatstvo a úrodu.

Zvieratá v interiéri Mať doma zvieratko je veľkou radosťou, ale úprimne priznajme, že aj starosťou. Je dôležité mať naň predovšetkým čas a venovať sa mu. Ak ste zaneprázdnení, no túžba po zvieracom spoločníkovi vás neopúšťa, stavte aspoň na doplnky v podobe zvierat. Síce nerozprávajú, ale priestor vám zaručene sviežo oživia.

V hlavnej úlohe stolík Túžite vo svojej obývačke po doplnku, ktorý vám zmení celkový výraz miestnosti? A čo tak umiestniť do stredu priestoru originálny stolík? Stolík na dvoch kolieskach je skvelou inšpiráciou, ako ozvláštniť izbu niečím funkčným a praktickým. Netradičný vzhľad, ktorý zaručene priláka pohľady návštev, je len príjemným bonusom.

Dominantná biela Najuniverzálnejšou farbou je biela. Interiéru poskytuje neutrálny podklad a prináša skvelé možnosti kombinovania s inými farbami. Je nadčasová, pôsobí čisto, moderne a elegantne. Skvelo sa dopĺňa s prírodnými materiálmi, vzormi, rovnako dobre si však rozumie s čiernou, sivou alebo hnedou.

Obývačka s gráciou Trojkombinácia čiernej, zlatej a viacerých odtieňov zelenej pôsobí príjemným až okúzľujúcim dojmom. Toto farebné trio zahalí interiér do elegantného šatu, ktorý vyzerá skutočne luxusne. Dojem honosnosti docielite aj pomocou zlatého lustra, ktorý celkový pôvab podčiarkne.

Nadčasové textílie Mäkké textílie zútulňujú domov, ba čo viac – lákajú nás k dotyku. Huňaté deky, do ktorých sa môžete zabaliť, jemné koberčeky, po ktorých sa tak príjemne chodí, ako aj pohodlné návliečky na vankúš, ktoré vytvárajú dokonale uvoľnenú atmosféru v pohodlí sedačky. Obývačka je tým pravým miestom, kde si môžete dopriať hrejivý pocit hebkosti a komfortu textílií.

Nech žije retro Chýbajú vám časy, keď boli telefóny pripútané na šnúre a hudba sa púšťala z kaziet? Oživte spomienky a vpustite ich priamo do svojej obývačky. „Zabudnuté“ kúsky z minulých rokov dokážu aj v súčasných interiéroch vytvárať veľmi zaujímavé zákutia, v ktorých sa snúbi príjemná atmosféra, útulnosť a nádych nostalgie. Hor sa do obchodov so starým nábytkom.

Hifi veža stále nevyšla z módy!

Glamour Vyznačuje sa vysokou dávkou lesku, extravagancie, ale aj elegancie. Je noblesný, príťažlivý a honosný. Štýl glamour pozostáva zo žiarivých a draho pôsobiacich materiálov, ktoré sa vzájomne kombinujú. Výber vhodného nábytku, textílií a doplnkov si niekedy vyžaduje miernu dávku odvahy, ale odmenou vám bude bývanie v štýle filmových hviezd.

Čarokrásne more Podmanivá vôňa mora, slnkom zaliate pláže, príjemný vetrík poháňajúci plachetnice, pocit voľnosti a sviežosti. Námornícky štýl v interiéri je evergreenom. Prím hrajú dve základné farby – biela a námornícka modrá, rovnako aj pásiky. Potom už len vybrať tie správne doplnky (plachetnicu, záchranné koleso, mušle) a nezabudnuteľné dobrodružstvo sa môže začať.

Na romantickom rande Ak radi snívate a v kútiku duše túžite po romanticky dekorovanej obývačke, ideálne riešenie predstavuje kombinácia ratanu s jemnými kvetinkovými vzormi. Prirodzená tvár ratanu, rovnako aj jeho vzdušnosť vás zaručene chytia za srdce. Ak stavíte na kvetové vzory v pastelových farbách, tohto miesta sa už nebudete chcieť vzdať.

Romantická spálňa - inšpirácie pre vás

Všade samé štvorčeky Pri zariaďovaní obývačky sú geometrické vzory, napríklad štvorce, skutočne tvárne. Z interiéru vyháňajú nudu, vnášajú doň iskru. Štvorčekový vzor na poťahu sedačky je symetricky usporiadaný, čo pôsobí harmonickým dojmom. Taburetka s rovnakým vzorom, ale výraznejšou farbou podporuje pocit celkovej hravosti a bezstarostnosti.

Kráľovský zamat Pôsobí luxusne a dotyk s ním príjemne pohladí vaše zmysly. Reč je o zamate, látke, ktorá sa už oddávna spájala s okázalosťou a prepychom. Stačí jeden výrazný kúsok, ktorý dodá miestnosti jemnosť aj teplo a premení ju na elegantný štýlový priestor. Spojením so zlatým stolíkom na tenkých nožičkách docielite priam noblesné kráľovstvo.

Pastelový raj Jednou z ciest, ako rozžiariť priestor obývačky, je použiť prílev pastelových farieb. Tie interiér zútulnia a zároveň doň vnesú istú dávku hravosti. Pastelové farby nemusíte použiť len na steny, sústreďte sa aj na detaily, ako sú napríklad zaujímavé aplikácie na sedačke alebo prútené dvojfarebné koše.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: