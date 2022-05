Netradičné nápady - bazén z paliet

Nie každý z nás má priestorové alebo finančné možnosti na to, aby mu stál v záhrade murovaný bazén. Chcete sa aj vy počas leta osviežiť vo vlastnom „vodnom svete“? Máme pre vás ideálne a cenovo dostupné riešenie – bazén z paliet. Poďte sa s nami inšpirovať.

V poslednom období je viac a viac inšpirácií pre vkusný interiérový, či záhradný nábytok z paliet. Paletový nábytok je v trende pre jeho jednoduchosť a minimalistickosť. Čo však poviete na takú veľkú vec, akou je bazén? Určite by ste taký uvítali aj vo vašej záhrade.

Bazén z paliet – nová alternatíva za rozumnú cenu

Výroba bazénu bola doteraz možná len čiastočne. Samozrejme väčšina z nás by ju riešila tak, že by vykopala jamu, ktorá by sa následne zaizolovala a naplnila vodou. Urobiť si bazén, ktorý sa vyrovná bazénom za niekoľko stoviek eur je už zložitejšie. Zaujímavý nápad výroby bazéna z recyklovaných paliet je inšpiráciou a výzvou pre každého šikovného majstra. s nasledujúcim postupom to bude hračka.

Pracovný postup V prvom rade je potrebné pripraviť plochu, na ktorej plánujete bazén postaviť. Ako na to? Vyberte si miesto, na ktorom svieti slnko počas celého dňa. Je to najvhodnejšie miesto pre váš bazén, nakoľko voda v ňom bude prirodzene vyhrievaná.

Vyrovnávanie pozemku Ak nie je táto plocha vyrovnaná, tak ju vyrovnajte. Zoberte motyku, hrable, lopatu a vytvorte si rovnú platformu. Samozrejme môžete použiť aj podlahársku vodováhu, ale nie je to nutné. Vidíte, či je povrch rovný alebo nie. A pri ukladaní paliet budete vidieť, či paleta na povrchu pekne stojí alebo je nutné ju osadiť. Už pri vyrovnávaní povrchu môžete používať paletu, na vyrovnávanie povrchu a prirovnávanie k obvodu budúceho bazéna.

Vymeriavanie obvodu bazéna Samozrejme, že aj paleta sa dá zrezať a môžete si vyrobiť rozmer podľa vlastných požiadaviek. Štandardný rozmer EURO palety je však 80 x 120 cm, takže s týmto rozmerom by ste mali pracovať. Ak už ste rozhodnutí, aká bude veľkosť vášho bazéna, tak si pripravte kolík a špagát. Špagát bude určovať polomer bazéna a kolík jeho stred. Priviažte si špagát o kolík a od kolíka si určte polomer bazéna. Pripevnite kolík do zeme a postupne určujte okraj bazéna pomocou kolíkov alebo iných značiek.

Izolácia spodnej časti bazéna Keď máte povrch zeme vyrovnaný, môžete začať pripravovať izoláciu pod bazén. Budete potrebovať jeden kus hrubého igelitu, ktorý zoženiete v ktoromkoľvek obchode pre domácich majstrov. Samozrejme, že rozmer sa znova odvíja od rozmeru, ktorý chcete dosiahnuť. Rozmer igelitu by mal byť aspoň o 0,5 m väčší, ako požadovaný rozmer bazéna.

Príprava konštrukcie Keď máte zaizolovanú spodnú časť plochy bazéna, môžete začať s hrubou prácou stavby bazéna. Pripravte si palety a vymerajte si ich podľa rozmeru, ktorý chcete dosiahnuť. Palety ukladáte po šírke a pripevňujete ich o spodnú časť. Je vhodné ich pripevňovať aj o seba, aby boli stabilné. Na pripevňovanie môžete používať L profily a skrutky do dreva. Taktiež sa dá používať drôt, ktorým palety k sebe jednoducho prichytíte a v zimných mesiacoch aj jednoducho odinštalujete.

Vnútro bazéna Pre vytvorenie dobrého podkladu môžete vyplniť medzery starými vecami, plachtami alebo dekami. Ako podklad môžete použiť aj netkanú textíliu, ktorá je lacná a vhodná ako podklad. Ponaťahujte ju až po povrch, na ktorý sa potom pripevní vrchná časť bazéna, napr. doska.

Vnútorná izolácia bazéna Keď máte bazén zvnútra vyrovnaný, tak môžete začať naťahovať igelit po celom jeho obvode. Pripravte si radšej väčší igelit, ktorý potom potiahnete až na vonkajšiu časť kde ho upevníte. Začnite od spodnej časti, kde si ho pekne zameriate. Na upevnenie môžete použiť obojstrannú pásku, ktorú zo spodnej časti len pripevníte o konštrukciu bazéna, budete tak lepšie vidieť, či je tam dostatočné množstvo igelitu. Ten postupne naťahujte až po povrch a pripevníte ho z vonkajšej časti na palety. Mali by ste to mať pekne ponaťahované, no dajte si pozor na trhliny. Z tohto dôvodu si pripravte čo najhrubšiu fóliu. Pre vizuálny efekt bazéna zvoľte pri kúpe radšej modrý alebo biely igelit.

Dokončenie Keď máte hrubú prácu za sebou, prichádza na rad doťahovanie detailov. Pre skrášlenie bazéna sa môže na jeho obvod použiť napr. sieť na ploty alebo štiepaný bambus. Ak však chcete bazén zladiť s vašou záhradou, môžete ho obložiť drevenými latkami alebo OSB doskami, ktoré môžete buď natrieť alebo obložiť nejakým obkladom, či kamienkami. Všetko záleží na vás a vašom vkuse. Keď máte vonkajšiu plochu bazéna vyriešenú, ešte by ste mali dokončiť vrchnú časť, ktorú je vhodné obložiť napr. drevom, prípadne iným obkladovým materiálom. Slúži ako opierka, ale má aj spevňovaciu funkciu, nakoľko prepojí izoláciu s konštrukciou.

Váš nový bazén je hotový. Samozrejme môžete ho ešte dotiahnuť zaujímavými detailami a môžete si okolo neho urobiť jednoduchý záhradný chodníček alebo schodíky z paliet, či pórobetónových tvárnic. Taktiež ho viete jednoducho natrieť syntetickou farbou, ktorá je odolná voči nepriaznivému počasiu. Dobrým riešením pre udržiavanie čistoty vody v bazéne je aj pokrývka bazéna, ktorú si môžete vytvoriť z drevenej konštrukcie a ďalšieho kusu igelitu. Ak však nemáte finančné obmedzenia, tak si môžete zakúpiť aj filter, ktorý bude vodu v bazéne pravidelne filtrovať a udržiavať čistú.

