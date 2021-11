Netradičné riešenie vane do kúpeľne - so zástenou

Plánujete rekonštrukciu kúpeľne a už viete, že vás čaká výber vane. Je to ťažká úloha, pretože máte na výber veľké množstvo materiálov, tvarov a veľkostí a hlavne obrovské množstvo výrobcov s ohromnými cenovými rozdielmi.

Vaňa a sprchový kút v jednom

Vaňa by mala byť rovnako dlhá, ako je vaša výška po ramená. Čo sa týka šírky je vhodné, aby ste si mohli obe nohy oprieť o bočné steny vane a vyhli sa tak bolestiam bedier. Jednoduché pravidlo hovorí, že ak vyberáte vaňu do malej kúpeľne, zvoľte vaňu obdĺžnikovú a vyhnite sa rohovým vaniam. Ak ste uvažovali o sprchovom kúte, ale vyhrala vaňa, na obdĺžnikovú verziu nájdete bez problémov zástenu. Do väčších kúpeľní si môžete vybrať akúkoľvek vaňu z rohových typov, ale nezabúdajte na to, že pri umývaní budete musieť do nej vojsť.

Materiál Máte na výber vane z akrylátu, plechu, ocele a liateho mramoru. Prejdeme si postupne v krátkosti každý materiál.

Akrylát Akrylátová vaňa je ľahká, jednoducho sa do nej dá zabudovať vírivý systém, bez problémov sa dajú navŕtať otvory na príslušenstvo, ako madlo alebo opierka hlavy, rovnako nie je problém priamo do vane osadiť batérie. Pri výbere dbajte na kvalitu. Vaňa musí byť na pohlaď hladká, zo zadnej strany by mal byť striekaný akrylát ucelený, nemali by trčať žiadne ostré vlákna. Pri pohľade do svetla by vaňa nemala presvitať, niektoré lacné vane sú tak tenké, že sú až priesvitné. Je pri nich použité minimum materiálu a takéto vane nie sú dostatočne pevné, praskajú, nesedia popri stene, takže je potrebné použiť vaňové lišty a často veľké množstvo tmelu alebo silikónu.

Kvalitné akrylátové vane sú vystužené sklolaminátom a to v niekoľkých vrstvách, je možné ich objednať aj s oceľovou konštrukciou pre ešte väčšiu pevnosť a vystuženie okrajov vane. Kvalitná povrchová vrstva zo 100% akrylátu je opraviteľná, dá sa prebrúsiť a vyleštiť. Plastové vane, ktorých základom je obyčajný plast teda ABS a na povrchu veľmi tenká vrstva sanitárneho akrylátu, nie je možné opravovať. Ich prebrúsením sa odstráni tenká povrchová vrstva akrylátu a toto miesto zostane matné. Vždy si preverte či je vaňa z akrylátu v celej hrúbke spevnená sklolaminátom, alebo je akrylát len na povrchu a vaňa je z plastu.

Smaltované vane Často ľudia siahajú po akryláte, aj keď boli s oceľovou vaňou spokojní, len kvôli fáme o rýchlejšom chladnutí vody. Je to skutočne len fáma. Veľké pohltenie tepla, rýchlejšie chladnutie vody oproti akrylátu nie je pravda. Najviac tepla uniká hladinou vody, je to viac ako 90%. Takže v tomto rozdiel nehľadajte. Dokonca smaltovaná vaňa sa ohreje kompletne celá takže aj miesta, ktoré nie sú v styku s vodou sú na dotyk oveľa príjemnejšie, ako pri chladnej akrylátovej vani. Kvalitné smaltované vane sú najčastejšie v hrúbke okolo 3,5 mm, ich záručná doba býva predlžená aj na 30 rokov. Oceľové vane (smaltované vane) majú najdlhšiu históriu. Určite ste sa v takej kúpali, keď ste boli malí a možno máte takú práve doma a rozmýšľate, či kúpiť znova smaltovanú alebo skúsiť iný materiál. Smalt sa dá ľahko opraviť opravnou sadou a je menej náchylný na škrabance ako akrylát. Ďalšou veľkou výhodou je, že smalt môžete umývať akýmkoľvek prípravkom, samozrejme pozor na chemikálie a kyseliny, ktoré do kúpeľne nepatria. Smalt je odolný aj voči farbe na vlasy, ktorá môže na akryláte zanechať trvale neodstrániteľné fľaky. Niektoré značky smaltovaných vaní si môžete objednať aj s povrchovou úpravou, ktorá je výborným pomocníkom. Uľahčuje čistenie, nie sú potrebné žiadne čistiace prostriedky, iba jemná handrička alebo špongia, malou nevýhodou je, že vaňa môže byť o niečo šmykľavejšia, ako vo verzií bez povrchovej úpravy.

Vaňa z liateho mramoru Posledným materiálom, ktorý vám predstavíme je liaty mramor. Stále viac používaný materiál hlavne na výrobu vaničiek do sprchového kúta, nábytkových umývadiel a krásnych dizajnérskych kúskov, hlavne voľne stojacich vaní. Pri liatom mramore je veľmi dôležité vybrať si kvalitného výrobcu, nakoľko tento materiál je veľmi háklivý na poškodenie, poškriabanie. Nesmiete používať žiadne silné čistiace prostriedky a v žiadnom prípade si v tejto vani zmyť farbu na vlasy. Vane z liateho mramoru sa vyrábajú odlievaním vo formách. Zmes, ktorá sa na výrobu používa býva najčastejšie syntetická živica s drveným dolomitom. Odlievanie umožňuje vytvoriť akýkoľvek tvar a veľkosť vane. Hrúbka vaní je zhruba 2 – 2,5 cm. Niektorí výrobcovia používajú špeciálny nástrek povrchovej vrstvy, ktorý ešte zvýši odolnosť proti poškriabaniu, vytvorí dokonale hladký a lesklý povrch, na ktorý sa neusádzajú nečistoty. Takéto vane sú odolnejšie ako keramické, sú pomerne ťažké a voľne stojace verzie sú skvostom kúpeľne pre náročných zákazníkov.

Vírivé systémy O vírivých systémoch by ste mali vedieť najmä to že, hydromasážna teda vírivá vaňa je poskladaná z množstva komponentov, ktoré výrobcovia vaní nakupujú buď od renomovaných výrobcov, alebo si tieto komponenty objednávajú od rôznych lacných výrobcov kópii hlavne z Číny. Nemusíte sa ale extra báť lacných víriviek z rôznych akcií v reťazcoch, kde kúpite krásnu rohovú vaňu s vírivým systémom za 800 eur. Ona funguje, víri vodu, vháňa vzduch do vane čiže robí bublinky, ak ste si dobre prečítali návod a podľa neho zabudovali odtok do podlahy, čiže pod vaňou máte tzv. guličku, nemusíte sa ničoho báť. Určite nepocítite masáž tak, ako by to malo byť, určite nebude dlhodobo všetko funkčné, ale nezúfajte, dobrý servisný technik vám nahradí lacné čínske komponenty kvalitnými za približne rovnakú cenu, ako bola cena vane. No a samozrejme to, že takáto lacná vaňa určite nie je v celej hrúbke z akrylátu ani netreba spomínať.

Vyberte si kvalitného výrobcu vane z materiálu, ktorý vám vyhovuje najviac, dajte si naceniť taký vírivý systém, ktorý reálne splní vaše požiadavky a ak bude cena vyššia, ako maximum, ktoré ste aktuálne ochotní zaplatiť, môžete špekulovať nad možnosťou kúpi holej vane (s možnosťou montáže vírivého systému) s čelným a bočným akrylátovým obkladom, aby ste sa vyhli murovaniu. Vírivý systém si môžete dať neskôr dodatočne namontovať. Treba brať ale ohľad na to, že takúto vaňu musíte dopraviť výrobcovi/ montážnej firme, ktorá vírivý systém namontuje a následne vám vírivú vaňu pošlú naspäť. Alebo si radšej kúpte klasickú vaňu bez vírivého systému a užite si kvalitnú vírivku niekde vo wellness centre. Samozrejme ak kupujete vírivku kvôli deťom a chcete im spraviť radosť, pričom vám nezáleží na kvalite masáže komponentov vane, kúpte si akúkoľvek vírivku, umiestnite pod vaňu guličku a tešte sa z radosti vašich detí.

Vaňové napúšťacie systémy Vaňu môžete napúšťať klasicky nástennou batériou, kde podľa tvaru vane musíte dávať pozor, aby bola dĺžka výpustného ramienka dostatočná a voda netiekla po stenách vane alebo dokonca len na okraj vane ale, aby prúd vody tiekol pekne na dno vane. Drahším spôsobom je použitie stojánkovej batérie umiestnenej priamo na vani, kde máte veľký výber jednoduchej stojánkovej batérie s ručnou sprchou, ktorú umiestnite do malého držiaka na stene alebo verzie viacotvorových batérií, pri ktorých hadicu a ručnú sprchu zasuniete do útrob vane. Posledný spôsob, ktorý spomenieme je využitie podomietkovej batérie, ktorú je ideálne napojiť na napúšťanie cez prepad sifónu. Toto napúštanie vyzerá veľmi elegantne a pri kúpe klasickej pákovej podomietkovej batérie v nejakej akcií batériu kúpite aj za 100 eur.

Multifunkčná vaňa so zástenou

Chcete sa pohodlne sprchovať vo vani, a pritom nenašpliechať všade dookola? Aj do hotovej kúpeľne. Nenechajte sa obmedzovať! Panuje všeobecná predstava, že pri koncipovaní novej kúpeľne nie je iná možnosť, ako voľba medzi kúpaním a sprchovaním. Veľmi často sa zabúda na to, že existuje ešte tretí variant, a to sprchovanie vo vani. Vďaka vaňovým zástenám a dverám sa budete aj pri sprchovaní vo vani cítiť pohodlne a nemusíte si dávať pozor, aby ste nezamokrili celú kúpeľňu. Montáž vaňových zástien a dverí je aj do hotovej kúpeľne veľmi jednoduchá – pomocou troch skrutiek. Väčšina vaňových zásten a dverí je vhodná pre všetky klasické vane.

Vaňové zásteny Nezakrývajú síce celý sprchový priestor, ale pri rozumnom sprchovaní vedia nasmerovať prevažnú väčšinu vody do vane. Po sprchovaní zostane na podlahe naozaj iba zopár kvapiek. Všetky vaňové steny sa dajú sklápať, a preto v kúpeľni zbytočne nezaberajú miesto.

Vaňové dvere Utesňujú sprchový priestor nad vaňou rovnako dokonale ako sprchový kút.

Typy vaňových zásten Vaňovú zástenu je dnes možné inštalovať už takmer na každú vaňu, či už klasickú, rohovú alebo asymetrickú. K asymetrickým a rohovým vaniam ponúkajú ich výrobcovia špeciálne dizajnované zásteny. K ostatným si stačí vybrať niektorú z univerzálnych zásten. Univerzálne zásteny je možné montovať na akékoľvek klasické rovné vane, bez ohľadu na ich materiál. Pozor si však dajte na rovnosť lemu – staršie plechové vane mávajú občas trochu inak tvarovaný lem a zástena tým pádom nemusí dobre tesniť. Montáž zásteny zvládne aj amatér, dôležitá je iba rovná stena bez niky, výklenku a poprípade reliéfnych obkladov.

Skladať alebo nie? Takmer všetci výrobcovia ponúkajú skladacie aj pevné zásteny. Každý typ má svoje výhody.

Skladacie zásteny sú umiestnené v ráme s jedným alebo viacerými zvislými profilmi (podľa toho či sa jedná o dvojdielnu, trojdielnu alebo až päťdielnu zástenu). Ich hlavnou výhodou je ich skladnosť, pretože túto „harmoniku“ je možné zložiť až smerom k stene. Ale pozor! „Málokto berie do úvahy umiestnenie vodovodnej batérie a tvar vane. Napríklad taký ergonomický prelis na hlavu, podhlavník alebo vodovodná batéria môžu znemožniť úplnému zloženiu zásteny a vy tak prídete o jednu z hlavných výhod tohto riešenia. Správne nakombinovaná vaňa so zástenou vyzerá tak, že v mieste, kde má vaňa širšie ploché dno a kolmé steny je umiestnený sifón. U vaňových zásten typu „harmonika“ neodporúčame inštalovať na čelnú stenu sprchovacieho miesta poličky ani vodovodné batérie, pretože by ste už potom zástenu nemohli zložiť až k stene. Nespochybniteľnou výhodou ale zostáva fakt, že skladacia zástena vždy pokryje väčšiu plochu okolo vane, takže sprchovanie bude ešte komfortnejšie. Za viac pohodlia ale zaplatíte trošku obtiažnejšou údržbou, pretože oproti jednoduchým pevným stenám budete pri údržbe narážať na rám a profily

Pevné bezrámové zásteny sú tou najlepšou voľbou ak hľadáte nadčasové elegantné výrobky vyžadujúce jednoduchú údržbu. Pri nákupe si však vždy overte, či boli sklá ošetrené nejakou ochrannou vrstvou. . Pevné sklenené zásteny sa vyrábajú buď ako jednodielne alebo dvojdielne, kde je zástena rozdelená v rôznych pomeroch (závisí od výrobcu) na dve časti – jednu pevnú a jednu pohyblivú/ výklopnú

Kúpeľňová matematika Zariadiť si kúpeľňu nie je žiadna veda. Stačí si len uvedomiť pár faktov. Dĺžka priemernej vane začína od 150 cm a najčastejšie sa pohybuje okolo 160 – 170 cm. Pohodlný vstup do vane, ktorý vám ostane vedľa zásteny, by mal byť široký najmenej 70 cm. Ak si teda vyberiete menšiu vaňu (150 cm dlhú) nie je príliš praktické ju kombinovať s pevnou zástenou. Tá, aby mohla plniť svoju funkciu, by mala mať šírku najmenej 80 cm. Pri výbere zásteny sa stretnete aj s rozdielnymi výškami, zväčša od 133 – 150 cm. Priemerná vaňa má hĺbku 40 – 45 cm. Kombináciou týchto dvoch údajov teda odhadnete, na akú výslednú výšku sa s novou zástenou dostanete a či vám bude vyhovovať. Ideálne je dosiahnuť výšku štandardného sprchového kúta (190 cm). Vaňové zásteny sa pri vhodne vybranom type a spoľahlivej značke stanú neoddeliteľnou súčasťou kúpeľne, či už ak bývate single v menšom byte alebo naopak, rodinnej kúpeľne, ktorá musí odolať útokom malých detí.

