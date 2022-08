Nie len na vidiek - záves do kuchyne

Dôležitým elementom dobrého pocitu v každom dome sú závesy do kuchyne, obývačky a spálne. Tieto izby tak budú útulnejšie. Môžete nimi zasadiť farebné akcenty, výmenou závesov docielite aj veľkú zmenu v izbe. Získate úplne iný pocit z vášho bývania, ktorý nebudete chcieť stratiť. Spravte ho pohodlnejším vďaka závesom a vaša kuchyňa sa vám odvďačí.

Závesy prinesú pohodu a útulnosť

Správny výber farieb je dôležitý vo všetkých oblastiach zariaďovania. Závesy do kuchyne napr. s káro vzorom prinesú závan vidieckeho štýlu a budú pôsobiť útulne. Ak je táto miestnosť zároveň jedálňou, pekne v tomto kontexte vynikne biely stôl. Stredobodom pozornosti sa stane obrus, ktorého vzor či farbu zlaďte so závesmi. Pri výbere závesov do kuchyne nechajte popustenú uzdu aj vašej fantázii. Závesy sa dajú veľmi ľahko vymeniť a vaša kuchyňa bude opäť pôsobiť inak. Závesy sú dostupné v rôznych materiáloch. Ak túžite v kuchyni po rustikálnych závesoch, odporúčame vám pevnejšie látky, napr. ľan. Obzvlášť pekné a ľahké sú hodvábne látky.

Keď ide o dekorovanie okien, výber je skutočne bohatý. Závesy sú v tomto prípade neoceniteľnou súčasťou. Bez závesov, záclon a roliet by kuchyňa nebola ani spolovice taká útulná. Dôležité je aj to, aby závesy zapadli do štýlu miestnosti. V tomto prípade dbajte na zopár vecí.

vidiecke závesy – kuchyňa vo vidieckom štýle a k tomu patriace dekorácie sa postarajú o pozývajúci nádych v kuchyni. Posuvné záclony s krajkou alebo závesy z ľanu ozdobené bielo-červeným károm odrážajú vidiecky štýl na okne. Vzory kvetov a káro pôsobia v kuchyni veľmi dobre a najlepšie vyznejú v kombinácii s prírodnými farbami dievčenské závesy – s volánmi na posuvných záclonách a hravými kvetmi alebo bodkovanými vzormi môže záves zaobaliť dekorácie s dievčenským nádychom. Siahnite po pastelových tónoch, alebo jednoduchej bielej či krémovej retro závesy – kuchyňa v retro štýle musí mať aj retro závesy. Pestré farby, divoké vzory a zamatové látky sú tou správnou voľbou pre celkovú atmosféru retra



Závesy do kuchyne predstavujú vhodný spôsob, ako prispôsobíte doplnky, hodiace sa k štýlu miestnosti.

