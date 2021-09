Niekoľko tipov na zaujímavé drevené truhlice do domácnosti

O drevených truhliciach môžeme pokojne hovoriť ako o dedičstve z minulosti. Patrili k štandardnej výbave každej chalupy, či domca a plnili najrôznejšie funkcie. Ako súčasť ľudovej kultúry ich nachádzame a obdivujeme v múzeách, čítame o nich v rozprávkach a príbehoch z minulosti, či počúvame v rozprávaniach našich starých otcov a materí. Životný cyklus je však návratný. Z minulosti preberáme nie len tradície a zvyky, ale aj módne trendy a štýly. A presne takýmto pravidelným kolobehom sa ku nám vrátili aj zaujímavé drevené truhlice. Svoje miesto a opodstatnenie našli aj na modernom nábytkárskom trhu a už dlhšiu dobu rezonujú v očiach zákazníkov ako veľmi zaujímavý a dizajnovo nápaditý bytový doplnok.

Romantika vo vidieckom štýle

Máte radi predmety dýchajúce históriou a starobylosťou? Doprajete si luxus v podobe starožitného nábytku? Alebo len preferujete vidiecky štýl pri zariaďovaní interiéru? Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali kladne, potom sú pre vás drevené truhlice tým pravým doplnkom do obývačky, či spálne. Výber kvalitného dreva sa spája s moderným dizajnom, zachovávajúc autentickosť tvaru a ozdobných prvkov, preferovaných v minulosti. Podľa umiestnenia v interiéri a spôsobu využívania si zvolíte pre vás vyhovujúci typ truhlice, veľkosť, farbu a prítomnosť ozdobných prvkov. Truhlica krásne vynikne v izbe tzv. vidieckeho štýlu, rovnako ako aj v luxusne zariadenej obývačke. Interiér oživí a dodá mu zaujímavé čaro. Pokryte ju vankúšmi, či kožušinou a získate exkluzívny módny doplnok. Truhlice s rovným povrchom poslúžia aj ako odkladací priestor, alebo náhrada stolíka. V spálni vyčarí príjemnú nostalgiu. Môžete ju používať ako bielizník, či úložný priestor napr. pre „spomienkovo vzácne“ kusy oblečenia.

Drevená truhlica ako súčasť detskej izby

Moderný dizajn drevených truhlíc predznamenáva ich všestrannejšie využitie. Po tomto zaujímavom nábytku môžete pokojne siahnuť aj pri zariaďovaní detskej, či študentskej izby. Väčšie truhlice v pestrých farbách a so zaujímavým motívom veľmi dobre poslúžia ako úložný priestor pre hračky, stavebnice, či knihy. Zároveň deti motivujú k upratovaniu, pretože už samotná truhlica vyvoláva pocit tajomna a skrytého pokladu. Istú dávku dobrodružstva a záhadnosti si veru nenechá ujsť žiadny malý nezbedník. Veselé truhlice izbu zosvetlia, jednoducho ich zladíte s ostatným nábytkom, alebo ich úmyselne vysuniete do popredia. Malé parádnice a dospievajúce dievčatá určite ocenia menšie, bohato zdobené, truhličky, vhodné ako šperkovnice, či odkladací priestor pre líčidlá a „tajné drobné poklady“. Truhlicu – šperkovnicu však zaručene ocení každá žena a nechá ju hrdo sa vynímať na svojom kozmetickom stolíku. Menšie drevené truhlice, ktoré sú aj priamo určené na odkladanie drobných predmetov, nájdete v dizajnérsky vysoko prepracovanej podobe. Zvýraznený je doslova každý detail.

Užitočný pomocník do domácnosti

Zdá sa vám neuveriteľné, že by ste kúpou drevenej truhlice mohli získať aj šikovného pomocníka do domácnosti? Možno neuveriteľné, ale pravdivé. Truhlice sú nie len moderné a zaujímavé, ale môžu byť zároveň funkčné. Už naše staré mamy používali truhlice v kuchyni, alebo komore na uschovanie základných potravín, akými bola múka, cukor, soľ a iné. Každá gazdiná ocení v kuchyni šikovnú truhlicu, do ktorej sa zmestí mnoho vecí, potrebných k vareniu, no zároveň aj takých, ktoré nepoužívame každý deň. V truhlici ich ľahko schováme a máme ich neustále po ruke. Ak máte drevenú truhlicu s vnútorným členením na menšie úložné boxy, neváhajte ju využiť napr. v komore na uskladnenie suchých potravín. Kombinácia s odvetrávacím systémom vytvorí podmienky na uskladnenie trvanlivejšej zeleniny alebo ovocia. Na trhu sú dostupné aj typy s úložným priestorom pre víno, či s vnútorným chladiacim systémom na nápoje. Ak máte menšiu predsieň, či vstupnú halu, drevená truhlica pokojne nahradí funkciu botníka.

