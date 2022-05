Nová kúpeľňa? Inšpirácia pre rekonštrukciu

Keď vám chýba jedna dlaždička, môžete na ňu čakať aj šesť týždňov. A tým sa skomplikuje rekonštrukcia. Rovnaké je to so všetkými predmetmi do kúpeľne. Neoľutuje ten, kto všetko vyberie a objedná s predstihom. Keď necháte nákup na stavebnej firme, môžete mať všetko s nižšou DPH. Vydarenosť diela stojí na dobrej príprave, vopred je potrebné premyslieť každý detail. S plánovaním sa poraďte s odborníkmi: kúpeľňovým štúdiom, stavebnou firmou, projektantom či architektom. Nie každá zmena je technicky možná. Myslite na rozvody odpadu a vody, na dostupný spád prvkov od stúpacej šachty. Dbajte na hrúbku existujúcich priečok a možnosť zasekania rozvodov do steny, čo sa týka panelových stavieb.Pre pohodlné používanie je v kúpeľni potrebné aj voľné miesto. Vedľa vane aspoň 85 centimetrov, pri sprchovom kúte 80 centimetrov, pred umývadlom 65 centimetrov, pred toaletou a bidetom 50 centimetrov a 45 centimetrov od stredu na každú stranu, pred práčkou 60 centimetrov.

Zopár tipov pre jednoduchú a účinnú rekonštrukciu

Základom je dobré vetranie Keď sa kúpeľňa nevetrá, drží sa v nej zápach a pleseň. Nutné minimum je ventilátor. Hodí sa aj okno, v paneláku môže viesť do susednej miestnosti. Malo by sa dať dobre otvárať a musí sa správne zabudovať. Inak môže aj ono plesnivieť. Iná možnosť je rekuperačná jednotka, pri ktorej sa dá vetrať bez únikov tepla. Na toalete pomôže podomietkové splachovanie s odvetrávaním. Inštalačný systém odsáva zápach pomocou rúrky prívodu vody do misy. K modulu je potrebné pripojiť ventilátor s výkonom okolo 20 -30 m³ za hodinu.

Odstráňte staré obklady Staré obklady je lepšie odstrániť. Keď to neurobíte, kúpeľňa sa zmenší a nevojde sa do nej toľko, ako predtým. V prípade dlažby sa zvýši podlaha a bude sa zle porovnávať s tou okolitou. Navyše materiály starnú, takže keď necháte tie staré na mieste, znížite trvanlivosť nových obkladov. Vysekanie síce vyžaduje prácu a niečo to stojí, ale zruční murári to majú hotové rýchlo. Môžu sa tým odhaliť aj skryté chyby v stenách.

Dohovorte si spôsob obkladania Existuje viac postupov na obkladanie. Na tom, aký spôsob obkladač použije, sa dohodnite pred objednaním tovaru. Ovplyvní to potrebný počet kachličiek. Obklad sa obvykle dáva do výšky dvoch metrov, či o niečo vyššie. Hore sa končí celými kachličkami. Buď sa určí horný okraj a od čiary na stene sa obkladá smerom dolu, nad vaňou aj nad podlahou budú odrezky. Alebo sa začne celými kachličkami nad vaňou smerom nahor, horný koniec sa určí podľa rozmerov celých obkladačiek. Spotrebuje sa ich potom viac. Dobrý obkladač začína od stredu k okrajom, aby kúpeľňa vyzerala súmerne. Platí to hlavne pre stenu oproti dverám či pre sokel vane. Škáry dlažby a obkladov majú na seba nadväzovať, čo tiež ovplyvní množstvo dielov. Objednajte ich radšej o 10 -15 percent navyše. Kachličky môžu aj prasknúť a čakanie na náhradnú dodávku by komplikovalo ďalšie práce.

Zapustite obklad pod zárubňu Obklady nemusia byť všade v rovnakej výške, tým sa dá ušetriť. Potrebujete ich tam, kde na stenu strieka voda. Inde, napríklad pri dverách, stačia do výšky vypínačov alebo nižšie. Pri zárubniach je to zložité, aby vysoký obklad dobre vyzeral. Keď horný okraj zasiahne nad dvere, v niektorých kachličkách sa musia robiť pravouhlé výrezy, čo sa nemusí dobre podariť. Dá sa to vyriešiť zapustením obkladu pod zárubňu, ktorá rezy schová, ale musí sa kúpiť širšia zárubňa.

Do rohových škár dajte silikón Postrážte si, aby v rohoch medzi obkladmi a dlažbou nebola škárovacia hmota, ale pružný sanitárny silikón. Vyrovná tepelnú rozťažnosť a pohyby stien.

Do obkladov nevŕtajte kdekoľvek Ak chcete čokoľvek priskrutkovať do obloženej steny, vyzerá to lepšie, keď to umiestnite do škáry či doprostred obkladačky. Do škáry sa aj ľahšie vŕta.

Šetrite tmavú farbu a dekor Do malej kúpeľne dajte radšej svetlé obklady väčšieho formátu alebo aspoň lesklé. Tmavá dlažba nevadí, pôsobí stabilne. Obdĺžnikové kachličky vo vodorovnom smere opticky predĺžia stenu, na zvislo priestor zúžia a pretiahnu do výšky. Malá kúpeľňa potom pôsobí ako komín. Vertikálna orientácia veľkých obdĺžnikových formátov pôsobí dynamicky, horizontálne atmosféru upokoja. Lišty aj iné dekoračné obklady nemusia obkrúžiť celú kúpeľňu, možno nimi zvýrazniť len časť. Nekombinujte viac dekorácií. Zariadenie by malo byť triezve, žiadny chaos farebných obkladov a dekorov. Použite plošné dekory v odtieni farby základného obkladu.

Vyberajte nekĺzavé povrchy Pri výbere si dajte pozor na dlažbu, aby sa nekĺzala. Vysoký lesk za úraz nestojí a je na ňom vidieť každá kvapka. Dobré sú aj nekĺzavé sprchové kúty, prípadne je možné ich doplniť protišmykovými nálepkami.

Premyslite si obkladanie dlažbou Interiér zjednotíte, keď rovnakými kachličkami obložíte steny aj podlahu. Populárne je aj obkladanie zliatou dlažbou, ktorá má vďaka orezaniu – rektifikácii alebo kalibrácii – presnejšie rozmery, čo umožňuje úzke škáry, až 1,5 mm. Vďaka kalibrovanej dlažbe pôsobí obložená plocha elegantne a priestor sa opticky zväčší. Menej škár sa lepšie udržuje. Spekaný črep je však ťažký a tvrdý. Obkladanie väčšou dlažbou je drina a nutný je veľmi kvalitný vrták.

Neobmedzujte sa len na keramiku Na obklady sa dá použiť aj kameň, vlhku odolné drevo či sklo. Sklenené obklady sa dobre udržiavajú. Nemajú špáry, nerovnosti ani priehlbiny. Nanotechnológia ich ošetrí proti usadzovaniu vodného kameňa alebo zasychaniu kvapiek. Zameranie veľkosti skla však nie je ľahké, je potrebné počítať s každým otvorom pre zásuvku a vypínač. Sklo už po kalení nemožno upravovať.

Zlaďte dizajn sanity Nekupujte sanitu len podľa ceny, každý kus iný. Lepšie je vybavenie zladiť. Ideálne je kúpiť všetko v rámci jednej značky a z jednej série alebo aspoň v rovnakom štýle. Aj odtieň bielej sa pri rôznych výrobkoch líši.

Hľadajte sprchu a vaňu v jednom Muži chcú väčšinou sprchovací kút, ženy vaňu. Keď sa nemôžete dohodnúť, existujú aj riešenia pol na pol. K vaniam možno pridať zástenu, niektoré majú aj z časti ploché dno. Alternatívou sú sedacie vane či sprchové kúty s hlbšou vaničkou. Do malej kúpeľne sa zmestia asymetrické vane, zúžené v časti pre nohy.

Zamerajte sa na vaňu Smaltovaná vaňa je pevnejšia, ale hlučnejšia a rýchlejšie v nej chladne voda. Akrylát sa ľahko tvaruje, preto je z neho pestrejšia ponuka tvarov. Ak chcete pevnejší akrylát, hľadajte ten podložený polyuretánovou penou. Aj pri sprchových vaničkách sú pevnejšie liate alebo smaltované, než tie akrylátové.

Objavte pohodlie v krivkách Hranaté vane vyzerajú elegantne, ale bývajú menej pohodlné ako oválne.

Vyberte si vaňu podľa seba Vane sa líšia nie len dĺžkou, ale aj šírkou a výškou nad podlahou. Ponuka sa zdá byť široká, ale keď určíte ideálne rozmery, výber sa dosť zúži. Určujúca je veľkosť kúpeľne, výška ľudí v domácnosti, ich pohyblivosť aj požiadavky na pohodlie. Trebárs seniori ocenia nižšiu vaňu, dlháň zase typ s väčším vnútorným priestorom.

Zástena patrí do väčšej kúpeľne Vaňová zástena zabráni potope, ale vyžaduje miesto. Väčšinou je jedna časť pevná a druhá sa sklápa, čo môže brániť použitiu vaňovej batérie, potrebnej pre umývanie batoliat či napúšťanie vedra. Zásteny sa hodia skôr do väčších kúpeľní.

Sprcha v úrovni podlahy Sprchy v úrovni podlahy sú pohodlné, je však problém ich nainštalovať pri rekonštrukcii. Celá podlaha kúpeľne sa musí zvýšiť minimálne o 8 cm. A ak nechcete do kúpeľne schod, musíte zvýšiť podlahu aj v ďalšej časti bytu, alebo rovno v celom byte.

Nekupujte kút pre trpaslíkov Pri sprchovacom kúte vyskúšajte či sa vo vnútri môžete pohodlne pohybovať. Starší ľudia by mali mať širšie kúty, aby sa tam vošlo aj sklopné sedadlo a madlo. Držadlo sa hodí aj k vani.

Zabezpečte si dve umývadlá Väčšie rodiny s jedinou kúpeľňou ocenia pri rannej špičke dve umývadlá, keď sa tam zmestia.

Nehľaďte len na vzhľad Hranaté umývadlá sa horšie udržujú, v rohoch sa drží špina. Častejšie sa musí čistiť aj umývadlo s malým spádom. Umývadlá v podobe misiek na doske sa musia umývať aj zospodu.

Zabráňte vrazeniu do umývadla Umiestnenie dverí aj umývadlá určte tak, aby umývadlo nevyčnievalo cez zárubne. V opačnom prípade by ste do umývadla mohli narážať.

Pýtajte sa na kombináciu so skrinkou Nie každé umývadlo možno spojiť so skrinkou. Pri výbere sa na to pýtajte, táto informácia býva aj v katalógoch.

Premýšľajte pri umiestnení batérie Vaňovú batériu umiestnite tak, aby pri sedení neprekážala, netlačila do chrbta a neobmedzovala skladanie vaňovej zásteny.

Investujte do lepšej batérie Termostatické batérie šetria čas a peniaze, použitie je pohodlnejšie a bezpečnejšie. Niektoré majú v hornej časti praktickú poličku. Najlepšie a najdrahšie sú elektronické batérie, ktoré presne merajú teplotu a množstvo vody, dajú sa ovládať aj na diaľku.

Pýtajte sa na tlak v batérii Pri vaňovej batérii sa snažte zistiť, pri akom tlaku sa automaticky prepína sprcha na kohútik. Niektoré batérie umožnia sprchovanie len pri veľkom tlaku a voda potom strieka naokolo.

Zachovajte si samostatné WC Spojením toalety a kúpeľne do jednej miestnosti sa dá ušetriť priestor. Ale zvlášť pre väčšie rodiny je to nepraktické, jeden člen domácnosti môže zablokovať kúpeľňu. Musí sa tiež počítať so zápachom v kúpeľni.

Zmerajte miesto pre nádržku Viac miesta získate využitím podomietkového splachovania toalety, najlepšie zúženého, čiže v slim prevedení s hĺbkou vrátane steny, napríklad len 10 cm. Ideálne je použiť systémy umožňujúce napojenie na prívod vody z dvoch strán. Pripojenie vody zozadu alebo zhora uľahčuje prácu pri inštalácii. V už existujúcich stavbách nie je nutné výrazne meniť rozvody vody. V kúpeľni s toaletou možno nádržku schovať do sadrokartónového sokla vhodného na odkladanie vecí. Ak bude WC pri stúpačkách, zmerajte si výšku, v ktorej sa nachádzajú vodomery. Aj po inštalácii záchodu na ne musí byť vidieť. Ak sú vodomery nízko, môže to komplikovať minimálna výška podomietkových nádržiek asi meter nad podlahou. Na vodomery sa dá pozerať aj mierne zhora.

Otvárateľné stúpačky Myslite na to, že stúpačky sa čas od času musia meniť. Keď pri nich necháte len malý otvor na kontrolu vodomerov, pri výmene stúpačky sa bude musieť búrať stena. Pri sadrokartóne to nie je veľký problém, ale aj tak je to nepríjemné. Praktické je vymyslieť zakrytie, ktoré možno odskrutkovať či otvoriť alebo riešenie s veľkými dvierkami.

Vylepšíte svoju hygienu Odporúčame záchodové sedadlo so spomaľovacím mechanizmom a bidet alebo bidetovú sprchu. Bidetové sedadlá na toaletu sú riešením, keď sa bidet nezmestí.

Kupujte len nábytok do vlhka Do kúpeľne nemožno dať bežný nábytok, ale len ten určený do vlhka. Neuškodí mu ani občasný priamy styk s vodou. Nábytok je aj napriek tomu vždy potrebné osušiť. Ak to nie je nutné, kúpeľňové skrinky neumiestňujte do blízkosti vane alebo sprchového kúta. Ani ten najodolnejší materiál pri neustálom bezprostrednom styku s vodou nemusí vydržať na večné časy. Dobrým indikátorom je certifikát o vodotesnosti. Skrinky zároveň umiestňujte tak, aby sa dali umyť.

Skrinky nestavajte na podlahu Keď nábytok miesto sokla zavesíte alebo postavíte na nôžky, bude menej vystavený vlhkosti a lepšie sa bude udržiavať podlaha. Len pri sadrokartóne môže byť problém skrinky zavesiť. Nezabudnite na tuhnutie konštrukcie v ľahkých priečkach v mieste zavesenia umývadla a skriniek. Aj skrinky na nožičkách sa niekedy musia kotviť do steny. Hlavne keď sú veľmi vysoké a slúžia na ukladanie rozmernejších predmetov.

Odpusťte si otváranie Skrinky s otvorenými poličkami a s posuvnými dvierkami ušetria miesto v porovnaní s klasickými dvierkami.

Neblokujte prístup k zrkadlu Ak budete dávať zrkadlo priamo na stenu, nie na skrinku, myslite na to, že žena potrebuje pri maľovaní pristúpiť k zrkadlu dosť blízko. K zrkadlu by mal byť prístup aj mimo priestoru umývadla.

Zrkadlami opticky zväčšíte priestor Keď zrkadlo nad umývadlom pretiahnete až nad vaňu či toaletu, opticky sa zväčší priestor. Dojem to ešte umocní, keď sa bude zrkadliť aj osvetlenie. Zrkadlá vyberajte skôr bez rámu a vyhýbajte sa dvom oproti sebe. Nekonečný efekt, ktorý vytvárajú, nie je pre ľudské oko príjemný.

Premyslite možnosti vykurovania Aj kúpeľne pôvodne bez vykurovania možno vyhrievať elektrickým vykurovacím rebríkom či podlahovým kúrením. Rebrík využijete aj na sušenie uterákov, na teplej podlahe zase rýchlo schne voda. Zahmlievania zrkadla vás zbaví vykurovacia fólia pod sklom.

Využite plochu dverí Bielizeň môžete sušiť a odkladať aj na dvere. Dvere môžu mať zabudované háčiky, zrkadlo alebo poličku na odkladanie drobných predmetov. Háčiky na skrutku však môžu z bežných dverí vypadávať. Kúpte nalepovacie, prípadne si kúpte dvere s pevným jadrom alebo priamo s doplnkovou výbavou.

Myslite na praktické sušenie Ak chcete sušiť bielizeň na vykurovacom rebríku, pri tých bežných sú priečky veľmi blízko seba. Bielizeň sa na ne zle vešia a medzi priečkami sa usadzuje prach. Vyberajte rebrík s väčšími medzerami, otočný alebo k bežnému pridajte nasadzovacie sušiaky a háčiky.

Vyberajte osvetlenie do vlhka Osvetlenie v kúpeľni musí mať krytie pre použitie vo vlhku, ideálne aspoň IP44.

Schovajte svetlá do stropu Stropné svetlá je možné zabudovať do podhľadov ako centrálne aj v podobe bodoviek.

Kontrolujte farbu svetla Nie každá farba svetla je ideálna do kúpeľne. Voľte studený biely odtieň. Osvetlené predmety si zachovajú autentickú farbu. Farbu voľte pre všetky svietidlá rovnakú, spoznáte to podľa údajov v Kelvinoch. Studená biela má 4 000 kelvinov.

Nechcite málo známe žiarovky Pri LED osvetlení väčšinou nemožno meniť žiarovky. Až dosvieti, čo by malo byť aj za viac ako 20 rokov, vymení sa celé svietidlo. Ak siahnete po inom zdroji, napríklad po halogénových žiarovkách alebo žiarivkách, mal by to byť zdroj, ktorý sa dá bežne kúpiť. Žiaroviek existuje veľa typov a niektoré sa v dobrej kvalite ťažko zháňajú alebo sa zložito vymieňajú. Pri halogénoch nesiahajte rukami na sklo, inak nevydržia. Chytajte ich cez handričku.

Nenechajte sa oslňovať Zrkadlové svietidlá buď svietia proti tvári, bývajú priamo v skle či nad zrkadlom. Tvár dobre ožiaria, ale môžu oslňovať. Iné typy sa dajú nad zrkadlo a svietia dole. Neoslňujú, svetla je o niečo menej, ale aj tak by malo stačiť.

Priveďte k vani denné svetlo Úsporu aj príjemný pocit zaistí denné svetlo v kúpeľni. Okrem okna možno urobiť priehľad, napríklad z luxferov či využiť svetlovod.

Práčku dajte do inej miestnosti Kúpeľňa bez práčky je príjemnejšia. Práčka by mala ísť do kuchyne, do komory, proste preč. Tam, kam to dispozícia bytu umožní. Priviesť vodu a odpad do susednej miestnosti nie je náročné ani drahé. V kúpeľni len ubudne odkladacia plocha.

Vyberajte menšie spotrebiče Ak musíte dať práčku do kúpeľne a je tam málo miesta, môžete kúpiť práčku s horným plnením, na ktorú sa však nedá nič odkladať. Alebo užšiu práčku s predným plnením, pričom sa už dajú nájsť aj typy s relatívne veľkým bubnom. Priestor ušetria aj špeciálne umývadlá, ktoré umiestnite na práčku.

Neinštalujte zásuvky ku kohútiku Zásuvky a vypínače nemôžu byť kdekoľvek, určí to odborník. Elektro nerealizujte sami, vždy to musí robiť elektrikár. Dôležité sú odstupy vypínačov a zásuviek od zdroja vody, prúdové chrániče. Zásuvky musia mať aj krytie do vlhka.

Špinavú bielizeň schovajte Aby kôš nezaberal miesto, môže byť vyklápací a schovaný v skrini. Dá sa urobiť aj vchod stenou do koša v skrini na chodbe.

Využite tašky na bielizeň Ak máte práčku inde a bielizeň chcete ukladať v kúpeľni, praktické sú prenosné tašky a boxy, v ktorých môžete bielizeň rovno triediť.

Nenechajte mydlo plávať Pri držiakoch na kefky a miskách na mydlo je zvyčajne problém s údržbou. Kefky sa štetinami dotýkajú držiaka, v téglikoch sa drží špina. Mydlo pláva vo vode, v miske sa množia baktérie. Vyberajte také doplnky, aby voda mohla odtiecť alebo sa dala jednoducho vyliať a nádobky išli ľahko vymyť. Hygienické sú tekuté mydlá a najviac tie s bezdotykovým dávkovaním. Istotou je aj držiak kefiek s ultrafialovou dezinfekciou.

Kúpte si držiak na papier Okrem stojanového zásobníka na niekoľko roliek toaletného papiera je praktické mať na WC aj vodorovný držiak na jednu používanú rolku. Keď budete papier brať priamo zo zásobníka, načaté rolka sa vám bude vymotávať.

