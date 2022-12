Nová kúpeľňa? Inšpirácie na rekonštrukciu

Nutnosťou by v súčasnosti mali byť tiež úsporné žiarovky. Ak chcete, aby bola nová kúpeľňa atraktívna či dizajnová, poobzerajte sa tiež po štýlovom osvetlení. Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek variant, vo vlhkých priestoroch sa nezabudnite riadiť správnym IP kódom (aspoň IP44), ktorý sa líši v závislosti na jednotlivých zónach podľa blízkosti vody.

Nová kúpeľňa pred realizáciou

Skôr, než sa pustíte do zariaďovania, mali by ste mať jasnú a ucelenú predstavu o vizuálnej stránke kúpeľne. Aj keď to mnohí vedia, stále dokážu robiť veci „za pochodu“. Takéto riešenie sa nie vždy vypláca, či už finančne alebo esteticky. Nastať môže tiež ten prípad, kedy presne viete, čo chcete, ale problém prichádza so správnym umiestnením. Rozmery nepustia…

Nová kúpeľňa, to sú aj nové odpovede na otázky. Preferujete vaňu, sprchový kút? Rozmýšľate aj nad ich kombináciou? Oplatí sa skôr bezbariérové riešenie? WC bude závesné alebo vyberiete „slovenskú klasiku“ WC kombi? Nezaobídete sa bez bidetu? Potrebujete dve umývadlá alebo jedno? Aký typ batérií uprednostníte? Stojankové, nástenné alebo podomietkové?

Nová kúpeľňa v byte si väčšinou žiada rekonštrukciu

Nová kúpeľňa v paneláku zvyčajne vyžaduje rekonštrukciu. Ak ju plánujete vykonať len čiastočne, to znamená vymeniť obklady, rozvody, nábytok či armatúru, ohlasovacia povinnosť vám nevzniká. Stavebné úpravy v priečkach, ktoré nie sú nosné môžete vykonať iba po ohlásení na stavebný úrad.

Ak ste sa rozhodli pre kompletnú rekonštrukciu, do ktorej spadá aj manipulácia s nosnými stenami, ste povinní žiadať o stavebné povolenie. Oboznámiť susedov v podstate nemusíte, no ide o slušnosť a korektnosť, ktorá sa môže podpísať na zachovaní dobrých vzťahov.

