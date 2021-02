Čierna je, okrem iného, aj farbou elegancie a nadčasovosti. Platí to nielen v oblasti módy. Nové trendy v bývaní ju momentálne stavajú do popredných pozícií nábytkového prevedenia, aj keď nikdy neprestala byť súčasťou moderného interiéru. Kuchyne, komody či steny však opäť podľahli jej čaru.

Grafitová čierna

Pre niekoho príliš smutná, pre iného osobitá. Priestor síce opticky zmenšuje, no v správnej kombinácii farieb a dostatočného prirodzeného svetla pôsobí naozaj zaujímavo. Hodí sa k pestrým doplnkom a dekoráciám, no vynikne aj v nesmrteľnej čierno-bielej kombinácii. Drevo a jeho imitácie spolu s grafitom navodia zase príjemnú atmosféru.

zdroj: gettyimages.com

Geometria nie je vo svete dizajnu novinkou. Obľubujú ju obklady aj dlažby. Nemusí ísť len o atypické tvary. Naopak, čisté línie a jednoduchosť tradičných obkladačiek je vítaná v kúpeľni aj na zástenách kuchynských liniek. V prípade čiernej si však vyžaduje malú štipku tvorivosti. Tú dosiahnete napríklad diagonálnym ukladaním alebo kombináciou rovnakého obkladu, no rozdielnych rozmerov.

Pozrite si krásny čierny nábytok:

Matná povrchová úprava

Nové trendy v bývaní prajú čiernej najmä v kuchyni. Aj tu však platia určité pravidlá. Vysoký lesk síce nie je úplne krokom vedľa, no matné prevedenie kuchynskej linky jednoznačne víťazí. Kombinácia grafitovej a ďalšej farby je vítaná. Získate ju napríklad aj použitím moderného mramoru alebo dreva na pracovnej doske. Ich kompozitný variant bude správnou voľbou.

Čierny nábytok do obývačky taktiež podlieha trendovému vzhľadu matného povrchu. Pristane mu už spomínaný dekor dreva, pokojne aj s výraznejšou štruktúrou. Obývačkové steny radšej vynechajte a vsaďte na jednotlivé komponenty – skrinku pod TV, komodu, prípadne vitrínu. Tmavé tóny odľahčíte napríklad sedačkou či konferenčným stolíkom v neutrálnych odtieňoch a zaujímavými solitérnymi kreslami.

Pozrite si aj tento čierny nábytok:

Eklekticizmus

Dokonalé štýlové aj farebné zladenie síce vytvára dojem poriadku a atraktívneho interiéru, no to môžete docieliť aj mixovaním rôznych prvkov jednotlivých štýlov. Toto zdanlivo nesúrodé kombinovanie je však pomerne náročnou dizajnovou úlohou a nemusí sa vždy skončiť podľa predstáv. Na takéto ladenie jednoducho treba cit.

Nájsť nejakého spoločného menovateľa, napríklad tvar či farbu, je základ. Od neho sa potom môžete „odpichnúť“ a pustiť sa do zariaďovania. Výborným príkladom môže byť jedálenské sedenie, ktoré v moderných domácnostiach privíta rovnaké stoličky, no rozdielnej farby alebo naopak, stoličky rôznych tvarov a materiálov, no v rovnakom farebnom prevedení.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: