Obraz do kuchyne? Nejde o žiadne tabu

Kuchyňa je odrazom majiteľa, či majiteľky domu a vo väčšine prípadov priestorom, ktorý zariaďujeme v duchu praktickosti a funkčnosti. Moderná kuchyňa si však pýta aj niečo viac. Spojte príjemné s užitočným a preneste do svojej kuchyne aj kúsok umenia. Zaveste umenie na stenu a oživte interiér nápaditým obrazom. Kuchyňa je najmä o vôňach, chutiach a pocitoch. V podobnom duchu vyberajte aj obrazy. Doprajte kuchyni sviežosť a zaveste na stenu obraz s motívom ovocia alebo zeleniny. Zaujímavý farebný kontrast prinesie pizza, či koreniny. Fľaša vína môže byť na stole a rovnako aj na stene. Buďte kreatívni, hľadajte s nápadom a posilnite svoj apetít zaujímavým obrazom.

Obraz kuchyňu oživí

V minulosti bola kuchyňa podceňovaná a vnímaná ako neplnohodnotná izba. Tento mýtus sa odrážal najmä v zámožných rodinách. Kuchyňa sa pred očami akejkoľvek návštevy doslova skrývala a pobytu v nej sa vyhýbali aj samotní obyvatelia domu. Bola miestom vhodným len pre služobníctvo. Dnes je už postavenie kuchyne v domácnostiach diametrálne odlišné a v mnohých prípadoch patrí k srdcu domova. Aby kuchyňa nebola len praktická, ozdobte jej steny zaujímavým obrazom. Výber vhodného obrazu je nutné prispôsobiť určitým kritériám.

Veľkosť

Pred výberom obrazu si premyslite, aká veľkosť by bola optimálna. Zvážte veľkosť steny, na ktorej bude obraz umiestnený, ale aj veľkosť celej kuchyne. Veľký obraz bude v malej kuchyni pôsobiť až príliš dominantne. Malý obraz sa vo veľkom priestore stratí.

Farba

Kuchyňa nemusí byť len miestom, kde sa jedlo pripravuje. Môže slúžiť aj k spoločnému stolovaniu. Tomu je potrebné prispôsobiť farbu obrazu, ktorá by mala podporiť chuť do jedla. Berte ohľad aj na farbu stien a nábytku, ktorý sa v kuchyni nachádza. Prílišný kontrast medzi obrazom a zvyškom interiéru by mohol pôsobiť až prehnane rušivo.

Pozrite si ďalšie obrazy v týchto e-shopoch:

Motív

Pri výbere motívu na obraze buďte obzvlášť obozretní. Výjavy v znamení jedla a nápojov vám chuť do jedla posilnia. No taký motív z bojového poľa vás od jedenia načisto odradí. Neodporúčame ani rozmanité vyobrazenia prírody, či cestovateľských skvostov. Odpútajú vašu pozornosť úplne iným smerom a kým si uvedomíte, že ste mali jesť, váš pokrm bude dávno studený.

Štýl

Výber obrazu jednoznačne podriaďte štýlu, v ktorom máte zariadenú celú kuchyňu. Moderná kuchyňa ocení aj moderné prevedenia obrazov, ktoré by napr. vo vidieckej kuchyni pôsobili nanajvýš rušivo. K dispozícii máte aj širokú paletu prevedení – tlačené obrazy, ručne maľované obrazy, obrazy na plátne, fotoobrazy, vyšívané obrazy a mnohé iné.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: