Obraz na stenu do obývačky aj do spálne

Dekorácie stien a moderných bytov prešli v posledných rokoch zásadnými zmenami. Už sa neobmedzujú len na tradičnú maľbu krajinky, či portrétu vo vyrezávanom drevenom ráme. Je len málo šťastlivcov, ktorí si môžu dovoliť zavesiť na stenu originál od Picassa a urobiť z neho absolútne centrum pozornosti celého priestoru. V súčasnosti už obrazy interiéru nevládnu, ale dotvárajú jeho atmosféru a pozdvihujú úroveň.

Obraz ako kreatívny prvok interiéru

Obrazy nemôžeme meniť tak často ako naše oblečenie, preto si treba ich výber a súvislosti umiestnenia dobre premyslieť. Len správnym obrazom vyčaríte v miestnosti vami požadovanú atmosféru a zlúčite tak vaše osobné aj emocionálne potreby. Dnes je už úplne bežné, že motív obrazu sa neobmedzuje len na tradičnú formu rámu a plátna, ale aplikuje sa na rôzne povrchy s rôznym využitím. Do módy sa vrátili celostenové tapety so štylizovanými vzormi a grafickými prvkami, ladiacimi so zvyškom interiéru, alebo veľkoplošné potlače deliacich stien, či posuvných dverí. Všetky tieto dekoračné prvky ovplyvňujú a dotvárajú atmosféru interiéru.

Obrazy pokrývajú väčšiu plochu stien, ale priťahujú menšiu pozornosť. V moderných interiéroch sa čoraz viac používajú veľkoplošné kusy alebo kompozície viacerých motívov podľa toho, aký má byť výsledný efekt. Pre výber toho správneho obrazu platia podobné zásady ako pre výber nábytku či doplnkov. Z obrazu môžete spraviť dominantu, alebo „tímového hráča“ ostatných dekoračných prvkov.

Pokiaľ hľadáte dominantu, voľte motív s výrazne kontrastnou farebnosťou či tvarom, v porovnaní so zvyšným zariadením v miestnosti. Ideálne je ladiť farby interiéru do kľudnejších tónov a obraz alebo kompozíciu zvoliť výraznú. Uvedomte si, že napr. červený motív v červenom interiéri nevynikne. Použite výraznú nepravidelnú štruktúru motívu do čistého, moderného interiéru, a naopak kľudnejší, jednoduchší obraz do interiéru s výrazným štýlom. V prípade, že chcete obrazom atmosféru izby len dopovedať a nechcete ním zbytočne pútať pozornosť, voľte farebnosť a druh motívu, ktorý sa od okolitého zariadenia príliš neodlišuje a ladí harmonicky s celkom, či doplnkami.

Pri použití viacerých obrazov v jednej miestnosti dávajte obzvlášť pozor na výber motívov, ich farebnosť a umiestnenie, aby sa navzájom nebili. Dobrým riešením je použitie vopred navrhnutej kompozície viacerých obrazov, ktoré spolu súvisia a pôsobivo dekorujú rozsiahlejšie priestory. Dôležité je aj miesto, kde bude obraz visieť. Z funkčných dôvodov by na žiadny obraz nemalo svietiť priame slnko, pretože UV žiarenie degraduje väčšinu farieb a poškodzuje kresbu. Držte sa zásady: tmavé motívy na svetlejšie miesta a svetlé motívy bez priameho dopadu osvetlenia, prípadne do tmavších častí interiéru.

Osvetlenie obrazu umelým svetlom môže pôsobivo doplniť atmosféru priestoru. Či už ide o bodový reflektor alebo pásové svietidlo, ich použitie voľte citlivo. Okrem požadovaného nasvietenia, zdôrazňujúceho pocit a atmosféru obrazu, je dôležité aj technicky správne inštalovanie svetla, aby nedošlo k poškodeniu obrazu jeho spálením. Obrazy sú silné, môžu očistiť a oživiť unavené priestory, zmeniť náladu a pozdvihnúť ducha. Všade na svete pripisujú rôzne kultúry obrazom iný význam. Obrazy môžu byť vášnivé a dynamické, rovnako ako ukľudňujúce a meditatívne. Zanechávajú v nás dojem a pomáhajú vytvoriť z nášho sveta fascinujúce a krásne miesto pre život.

