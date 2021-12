Obrazy kvetov a krajiniek nemusia byť gýč

Čím ďalej tým viac ľudí v dnešnej dobe dbá na bytové doplnky. Niet sa čomu čudovať, pretože práve doplnky do bytu robia z vášho domova útulné miesto, kde sa cítite dobre. A práve preto sme sa rozhodli tento článok venovať obrazom. Prinášame vám pár užitočných rád pre správny výber obrazu do bytu.

Obraz vdýchne miestnosti dušu

Na prvý pohľad možno vnímať výber obrazu ako banálnu záležitosť. Opak je však pravdou. Obrazy nie sú totiž len bezduché výjavy na plátne, majú svoje osobité čaro a to vnesú aj do miestnosti, v ktorej sa ocitnú. Ich výber je nutné podriadiť viacerým faktorom, ktoré si v nasledujúcich riadkoch bližšie predstavíme. Len premysleným a dôkladným výberom docielite harmóniu všetkých prvkov a vytvoríte želanú atmosféru.

Miestnosť Mali by ste sa najprv zamyslieť nad tým, do akej miestnosti a interiéru obraz kupujete. Je jasné, že iný obraz si kúpite do obývacej izby a iný do spálne, taktiež do moderného interiéru zvolíte iný štýl obrazu než do klasického.

Motívy Do obývacej izby sa skôr hodia výraznejšie motívy, ktoré môžu mať spojitosť napríklad s vašim cestovaním. Obývacia izba je totiž miestom, kde sa spoločne stretávate s priateľmi, takže je vhodné, keď je na stene obraz, ktorý zaujme aj ich. Takýto motív sa hodí skôr do moderného interiéru, avšak nie s príliš výraznými odtieňmi stien. Naopak do spálne sa odporúčajú obrazy s upokojujúcimi motívmi, napríklad motív mora.

Kombinácia obrazu so stenou Najvhodnejšie je obrazy skombinovať s klasickou bielou farbou steny. Do klasických interiérov sa skôr hodia tradičné motívy obrazov, ako je napríklad krajina. Ak však máte interiér vymaľovaný v studených farbách, môžete ho rozšíriť obrazom v hrejivých tónoch ako je farba žltá, oranžová alebo červená. Dbajte však na to, aby kontrast steny interiéru a obrazu nebol príliš veľký.

Ďalšie zásady správneho výberu obrazu Dôležitú úlohu hrá aj veľkosť obrazu. Veľké obrazy sa umiestňujú skôr do moderne riešených interiérov a na svetlejší odtieň steny. Vhodným obrazom, ktorý oživí váš domov je obraz s detailným zobrazením určitého predmetu. Menšie obrazy sa hodia do akéhokoľvek interiéru. Možno ich rôzne kombinovať a poskladať. Mali by však spolu žánrovo a štýlovo súvisieť, aby sa zbytočne neprebíjali.

Obraz s rámom alebo bez neho Ďalším kritériom je rám. V dnešnej dobe existujú obrazy bez rámu, ale aj s rámami. Obrazy bez rámu sa hodia do moderných interiérov. Ich najväčšou výhodou je to, že nie je až tak výrazný prechod medzi stenou a obrazom a lepšie tak splynie s vaším interiérom. Aj obrazy s rámami môžete vhodne zladiť so vzhľadom vášho domova. Existuje široká ponuka rámov. Vybrať si môžete z klasických drevených, farebných alebo aj strieborné lišty. Obrazy s klasickým dreveným rámom sa hodia skôr do interiérov vybavených dreveným nábytkom (napr. koloniálny štýl). Pozor na obrazy farebné, nemali by byť v ráme, ktorého farba prevláda na obraze. Potom sa totiž stane, že obraz skôr zanikne a neozdobí váš interiér. Strieborné lišty sa hodia skôr do moderných interiérov.

Rám a farby sú ďalšie dôležité aspekty pri výbere obrazu do interiéru. Čo sa farieb týka, tie, ako sme spomínali, by nemali pôsobiť v miestnosti agresívne a rušivo, mali by ju skôr dopĺňať. Obraz v kombinácii s farbou steny by nemal tvoriť ani veľký kontrast, no nemal by byť ani fádny. Najlepšie sa maľby vyberajú na biele steny. Čoraz viac sa však v interiéroch používajú teplé farby ako zelená či žltá v pastelových odtieňoch. K takto sfarbeným stenám budú dobre pasovať obrazy rovnako ladené do teplých farieb a odtieňov. Nude v podobe „zelená na zelenú, modrá na modrú“ sa radšej vyhnite. Mohutné orámovanie obrazov už dávnejšie nie je v móde a do novodobých interiérov sa ani veľmi nehodí. Tie znesú skôr ručne maľované obrazy na plátne s použitím napínacích líšt. Ide o takzvané blind rámy, pomocou ktorých sa vytvorí zmysluplný a nerušivý prechod medzi stenou a obrazom.

Umiestenie obrazu v interiéri Dbajte aj na správne umiestnenie obrazu. Je lepšie, keď sa nevystavuje slnečnému žiareniu, pretože sa môže stať, že vybledne. Hlavne ak ide o imitácie. Vybrať si môžete z rôznych štýlov obrazov podľa toho, čo máte radi a v akom štýle je váš domov. Môže ísť o obrazy klasicky namaľované alebo o fotografie z vášho života. Záleží na vašom vkuse.

Podľa čoho zvoliť vhodný obraz do moderného interiéru Čo sa niekde dokonale hodí, to inde pôsobí ako päsť na oko. Moderné obrazy na plátne by preto v každom prípade mali korešpondovať s charakterom interiéru. Novostavby sú obvykle zariadené moderne, s ohľadom na praktickosť, účelnosť, jednoduché a čisté línie. Dominuje jedna farba, ktorá môže byť zastúpená jedným či dvomi svetlejšími alebo tmavšími odtieňmi. Takýto interiér však občas pôsobí až priveľmi stroho a chladne. Týka sa to najmä stien, na ktorých je to zreteľné snáď najviac. Vhodne zvolený obraz je preto dobrým kompromisom ako bývanie oživiť. Nie však narušiť. Obraz by preto nemal veľmi vybočovať z charakterovej línie interiéru. A to ani motívom, ani zvolenými farbami. Ako to myslíme? V drevo-dome či chate by sa obraz s mrakodrapmi z New Yorku asi veľmi nevynímal, no modernému interiéru by takáto maľba akiste pristala.

Svoju úlohu hrá aj veľkosť V prípade obrazov ako bytových dekorácií určite. Veľké maľby sa hodia predovšetkým na väčšie a neutrálne ladené plochy, ktoré vynikajú viac svojou veľkosťou ako farbou. Čo sa motívu týka, ten by mal byť aj u rozmernejších obrazov dobre čitateľný a jasný. Super riešením je napríklad makro záber či detail istého predmetu. Pre menší obraz sa rozhodnite vtedy, ak preň máte adekvátne miesto. To znamená menšiu plochu, kam by ste ho mohli zavesiť. Rozoznateľnosť motívu je u týchto obrazov možno ešte dôležitejšia, ako v prípade tých veľkých. Menšie obrazy majú tú výhodu, že sa z nich dajú vytvárať príjemné mozaikovité útvary. K tomuto účelu však poslúžia aj lacné viacdielne obrazy na plátne. Dôležité ale je, aby nezakrývali celú stenu, ale boli s ňou proporčne v symbióze.

Osvetlenie obrazu môže pomôcť Bodové svetlá už nie sú v súčasných interiéroch žiadnou výnimkou. Môžu sa nainštalovať do akejkoľvek miestnosti a pomôcť dokážu aj obrazom. Svoje opodstatnenie však majú najmä u tmavšie ladených malieb a celkovo v tmavších priestoroch. Otázkou pri ich výbere zostáva intenzita a farba svetla ako takého. Keďže plátna sú v drvivej väčšine veľmi citlivé na vonkajšie podnety, mali by ste s intenzitou bodových svetiel narábať opatrne a skôr zvoľniť ako pritvrdiť, aby ste obraz nespálili. Čo sa farby svetla týka, tú môžete zvoliť najmä podľa vlastných preferencií a vkusu. Do oranžovej ladené, tlmené osvetlenie dodá miestnosti na pocite tepla, v jasnejšom a čírom svetle zase viac vynikne samotný obraz.

