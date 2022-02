Obrazy na plátne môžu byť aj z fotiek

Prostredníctvom obrazov môžeme interpretovať naše myšlienky, pocity, záľuby, odrážajú náš individuálny vkus. Zariadenie bytu nie je už len o funkčnosti a životnosti, ľudia čoraz viac hľadajú nábytok a doplnky, ktoré vyvolávajú určitú emóciu a estetický zážitok. Dizajn a štýl zariadenia a trendy v dekorácií interiérov sú dnes veľmi dôležité, pretože ovplyvňujú a dotvárajú celkovú atmosféru domova. Dnes už nemusíte mať ručne maľovaný a vysoko cenený originál na to, aby bol obraz reprezentatívnym skvostom vášho interiéru. Moderný bytový dizajn fantázií medze nekladie, trh je plný obrazov s rozmanitými abstraktnými aj konkrétnymi motívmi, rôznych tvarov, veľkostí a materiálov. Od klasických obrazov s motívom krajiniek či kvetov, cez známe portréty, populárne fotoobrazy, až po najnovšie trendy v podobe obrazov s hodinami, 3D obrazov, digitálnych či stále obľúbenejších viacdielnych obrazov, ktoré prinášajú kreatívne prevedenie aj jednoduchým, menej výrazným motívom. Jednoducho každý si nájde to svoje.

Obraz ako dominanta príbytku

Pokiaľ váhate pri výbere obrazu do jednotlivých miestností vo vašom príbytku, prinášame vám zopár rád, ktoré vám pomôžu uľahčiť rozhodovanie.

Obraz do obývačky

Obývačka predstavuje dominantnú miestnosť celého bytu či domu. V tejto izbe odpočívame pri TV alebo dobrej knihe, trávime čas s rodinou a taktiež vítame návštevy, takže predstavuje spoločenskú časť každého príbytku. Všetky tieto činnosti podnecujú k tomu, aby bol dizajn miestnosti harmonický a zároveň reprezentatívny. Obrazy v ňom by mali na prvý pohľad zaujať, zanechať v návštevníkovi dobrý dojem a vytvoriť v izbe príjemnú a priateľskú atmosféru. Či už hľadáte obraz „iba“ ako zaujímavý bytový doplnok, ktorý svojim dizajnom doplní chýbajúcu skladačku do vášho štýlového interiéru alebo chcete, aby vaša obývačka o vás niečo vypovedala, vyjadrovala vašu osobnosť a veci, ktoré máte radi nezabudnite pri výbere obrazu na váš osobný vkus a vyberajte si srdcom.

Pokiaľ ide o motív obrazu, riaďte sa ostatným vybavením obývacej miestnosti. Ak je váš interiér zariadený skôr jednoducho a striedmo, v štýle modernej elegancie, voľte obraz s výraznejšou, nepravidelnou štruktúrou motívu. Odporúčame napríklad abstraktný obraz alebo viacdielne obrazy. V interiéri, ktorý je naopak štýlovo zariadený výrazným nábytkom či doplnkami, voľte obrazy jednoduchších motívov, jemnejších farieb, ktoré budú harmonicky ladiť s ostatným vybavením. Nezabudnite na farby! Pokiaľ máte interiér zariadený v jednoduchých farbách a líniách, príliš pestrý obraz by mohol pôsobiť rušivo. Vhodné sú napríklad čiernobiele makro fotografie alebo fotoobrazy, ktoré podporia moderne zariadený interiér. Ak však bude farebný obraz zaujímavým a vkusným kontrastom k štýlu izby, do toho! A čo počet obrazov? Pri výbere obrazu do obývačku sa môžete zamerať na jediný veľký obraz s výrazným motívom a farbami, ktorý bude dominantou celej miestnosti, alebo vytvoriť kompozíciu s viacerými menšími obrazmi, zobrazujúcimi spoločnú tému. Obe možnosti sa výborne hodia nad sedačku. Pri veľkej, priestrannej obývacej izbe neurobíte chybu, ak zavesíte obrazy na viaceré steny. Predovšetkým si dávajte pozor, aby izba v konečnom dôsledku nepôsobila „gýčovým“ a prekombinovaným dojmom. Pri zariaďovaní interiéru stále viac platí, že v jednoduchosti je krása!

Obraz do spálne

Spálňa je hlavným miestom odpočinku a relaxácie, preto by ste si mali dať skutočne záležať na tom, aby dýchala pokojnou atmosférou, ktorá priam navádza k ničím nerušenému spánku. Pri výbere doplnkov myslite nato, že spálňa by si mala zachovať priestornosť a vzdušnosť, preto neodporúčame tento interiér dekorovať veľkým množstvom nábytku a doplnkov. Postačí 1 obraz nad posteľ, ktorý hovorí za všetko, napríklad brilantný fotoobraz či klasický obraz na plátne s príjemným motívom v harmonických farbách. Čo sa týka farebnosti obrazu do spálne, teplé farby ako červená, ružová či oranžová dokážu oživiť priestor, dodajú mu vášeň a veselú atmosféru, no neodporúčame ich používať na väčších plochách a radíme kombinovať ich s nevýraznými motívmi. Nie náhodou v prírode nájdeme z farieb najviac zelenej a modrej. Spoločne s hnedou v nás evokujú stabilitu a pocit prirodzenosti. Preto obrazy do spálne kombinujúce prírodné farby sú vhodné vo všetkých veľkostiach. Odporúčame tiež moderné viacdielne obrazy a v tomto prípade sa nemusíte báť ani experimentovať so zložitejšími a výraznejšími motívmi.

Obraz do kuchyne

Kuchyňa v súčasnosti nie je len priestorom pre varenie, jej súčasťou býva obvykle tiež jedáleň a v moderných interiéroch je často prepojená s obývačkou. Pri výbere obrazu do kuchyne by ste sa mali zamerať na vyjadrenie atmosféry, ktorá povzbudí chuť do jedla, a zároveň harmonicky prepojí rôznorodé funkcie zlučujúce sa v tomto priestore. Z hľadiska motívu môžete voliť obraz do kuchyne tak, aby podporil funkciu jedálne, vítané sú obrazy ovocia, kávy či iných pochutín. Nemusíte sa však obávať popustiť uzdu vašej fantázií, dať priechod vašej osobnosti a vytvoriť kompozíciu, ktorá príjemne spojí napríklad kuchyňu s obývačkou, prostredníctvom vašich záľub alebo cez zaujímavé makro fotografie. Podobne ako v obývačke, odporúčame tiež trendové viacdielne obrazy, pri ktorých sú jednotlivé diely prepojené jedným motívom a pôsobia veľmi štýlovo. Pokiaľ budete uvažovať nad farebnosťou pre obraz do kuchyne, nemusíte mať strach z pestrých kombinácií, pretože farby ako červená, oranžová či ružová podporujú chuť do jedla a môžeme nimi príjemne oživiť zariadenie miestnosti. Naopak,vyvarovať by ste sa mali zelenej, pretože zelený obraz na plátne môže odrazom svetla na potravinách spôsobiť dojem skazeného jedla.

Obraz do pracovne či kancelárie

Obraz do kancelárie je jednoduchým, avšak veľmi účinným nástrojom, ako zútulniť pracovný priestor, a zároveň psychologicky podporiť pracovný výkon. Vytvorte vo funkčnom priestore príjemnú atmosféru a harmóniu pomocou obrazov na stene. Nebojte sa využiť aj moderné fotoobrazy s motívmi vašich priateľov či rodiny, ktoré spríjemnia váš čas strávený v pracovnom prostredí a budete sa vďaka nim cítiť ako doma. Pre výber obrazu do kancelárie je veľmi dôležitá správna voľba farieb a motívu. Prikláňame sa skôr k prírodným farbám, podobne ako sme vám odporúčali pri obraze do spálne. Zelená, modrá či hnedá farba navodzujú prirodzenosť a stabilitu, navyše zelená farba pôsobí vo všeobecnosti upokojujúco, takže vám pomôže vytvoriť príjemné pracovné prostredie. V zamestnaniach, ktoré vyžadujú sústredenie, odporúčame voľbu bielej a šedej farby, ktoré podporujú koncentráciu. Obraz do kancelárie by mal zachytávať menej výrazné motívy, ktoré vás nebudú rušiť od práce a odpútavať vašu pozornosť. Ak je však vaša práca tvorivého charakteru a pracovné prostredie by malo rozvíjať kreatívne myslenie, rozhodne vsaďte na žltú, oranžovú či červenú farbu, ktoré podnecujú inšpiráciu a kreativitu. Či už si zvolíte jeden veľký obraz, viacero malých alebo využijete viacdielne obrazy, závisí od veľkosti a celkového dizajnu vašej pracovne.

Do detskej izby

Detská izba je pre každé dieťa jeho útočiskom, miestom, kde si vytvára svoj vlastný svet, v ktorom je všetko možné. Na jednej strane má v tejto izbe svoje obľúbené hračky, milované postavičky svojich hrdinov a vykonáva obľúbené aktivity, no pri starších deťoch je miestom, kde vykonáva svoje školské povinnosti, preto by ste mali pri výbere obrazov myslieť na viacúčelové využívanie tejto miestnosti. Vo všeobecnosti však platí, že obrazy by mali u detí podnecovať kreativitu, chuť učiť sa a vzbudzovať v nich dobrú náladu a príjemné pocity.Odporúčame preto voliť obrazy pestrých farieb, rôznych zaujímavých tvarov, s obrázkovými motívmi, rozprávkovými postavičkami, zvieratkami a podobne. Vyberajte podľa osobnosti a záujmov svojho dieťaťa. Pokiaľ sú steny izby rôznofarebné, pri doplnkoch a teda aj obrazoch sa v motívoch a farbách miernite. Pri jemnejších farbách stien a nábytku sa naopak pri výbere obrazu môžete „vyblázniť“ a popustiť uzdu vašej a hlavne detskej fantázii. Pokojne nechajte vaše dieťa samo povedať, čo sa mu páči. Odporúčame zvoliť viac menších obrázkov, než jeden veľký.

