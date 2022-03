Obrazy na stene zútulnia každý byt

Bez obrazov pôsobia steny chladne a neútulne. A tento pocit opantá nie len každého návštevníka, ale aj vás. Obrazy k interiéru jednoducho patria. Vytvárajú pohodu a pocit domova. Holé steny pôsobia doslova sterilne a pripomínajú neosobné prostredie prenájmov, ktorých zariaďovaniu nevenuje nikto prehnanú pozornosť. Veď o pár mesiacov ich aj tak opustíme. Náhradným riešením môže byť aj tapeta, ale obraz je predsa len obraz. Obraz, ktorý si do interiéru vyberiete, by mal odrážať vašu osobnosť a pohľad na svet. Ak takýto kúsok nájdete, z jednoduchého doplnku sa môže stať najcharakteristickejšia črta vašej domácnosti. O niečo náročnejšie je vyberanie obrazu do už zariadeného interiéru. V tomto prípade musíte zosúladiť váš vkus, predstavy aj štýl. Ďalším kritériom je aj obnos peňazí, ktoré môžete do kúpy obrazu investovať.

Výber obrazu je aj záležitosťou peňazí

Výber obrazu je do značnej miery podmienený otázkou peňazí. Pravé a originálne umenie je naozaj drahý špás. V interiérovom dizajnérstve snáď nejestvuje oblasť, v ktorej by boli také výrazné cenové rozdiely, ako pri obrazoch. K dispozícii máte aj lacnejšie kúsky. Rátajte však s tým, že budú visieť v obývačkách stovkám ľudí. Kto túži po skutočnej originalite a pravom umeleckom diele, ten si bude musieť priplatiť, možno až v tisíckach eur. Ceny niektorých obrazov sú horibilné a dostupné len veľmi malému okruhu záujemcov.

Zamerajme sa preto na obrazy strednej kategórie, v hodnote niekoľko stoviek eur. Na tejto úrovni sa už umenie stáva dostupnejším, dokonca aj v origináloch. Obraz najlepšie vynikne na veľkej ploche. Ideálna je stena v obývačke, alebo vo vstupnej hale. Moderné interiéry si pýtajú abstraktné umenie. Obrazy v tomto štýle byt zútulnia a oživia farbami. Obraz a interiér však musia spoločne ladiť. Nebojte sa umenia zo zahraničia. Získate originálne umenie za dostupnú cenu, obraz, ktorý rozhodne nenájdete v obývačke svojich susedov, a ak budete mať šťastie kúpite mnoho zaujímavých kúskov aj prostredníctvom aukcií.

Obraz musí s interiérom splynúť

Obraz musí v interiéri skutočne zapadnúť. Ak vyčnieva, alebo sa navzájom rušia, v závere je to jedna veľká katastrofa. Ak ste vo fáze zariaďovania interiéru a máte vybraný už aj obraz na stenu, zájdite do dizajnérskeho štúdia a nechajte si vytvoriť vizuálizáciu. Stačí vám len fotografia miestnosti, v ktorej bude dielo zavesené. Výsledok vás môže milo prekvapiť, ale aj šokovať. V každom prípade však viete veci doladiť požadovaným smerom.

Fantázii a vkusu zákazníkov sa medze nekladú, preto si na stenu môžete zavesiť skutočne čokoľvek a v akejkoľvek cenovej kategórii. K dispozícii máte aj široký výber – originálne umelecké diela, reprodukcie slávnych maliarov, obrazy krajiny, kvetov, stromov, zvierat, miest a mnohé iné. Nemôžete si dovoliť investovať veľa peňazí, no chcete byť originálni? Nechajte si vytvoriť obraz z vlastnej fotografie. Námetom môže byť čokoľvek: svadobná fotka, fotka z dovolenky, spoločná rodinná fotografia. Fotku si môžete dodať vy, alebo vám v ateliéri zhotovia profesionálnu fotografiu. Buďte dôslední pri výbere plátna, na ktorom bude obraz vytlačený. Kvalita plátna rozhodne aj o výslednom dojme z fotoobrazu. Na výber máte rozličné veľkosti aj doplňujúce efekty, napr. obraz sépia, čierno-biely obraz, biely okraj a iné.

Originálne fotoobrazy si môžete zavesiť aj v kuchyni, či v jedálni. Tu sú obľúbené zábery vína, čokolády, ovocia, zeleniny, či pizze a korenín. Pri výbere námetu buďte dôslední, obzvlášť pokiaľ ide o zábery z vášho súkromného života. Súčasný trh je doslova presýtený lacnými a gýčovými obrazmi za pár centov. Netvrdíme, že tieto obrazy interiér nezútulnia. Možno však stojí za premyslenie, či chceme mať na stene obraz, z ktorého sa vyrobili tisícky kópií.

