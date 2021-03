Obývací nábytok - sedačky musia byť

Moderné sedačky alebo ratanové? Nezabúdajte na štýlovú jednotnosť so zvyškom interiéru, a taktiež na účel a druh miestnosti, v ktorej bude sedenie umiestnené. Nepochybne zvolíte iný dizajn do obývačky a iný do študentskej izby či zimnej záhrady. Oku lahodiaca vizuálna stránka hrá veľkú úlohu, no kvalitu sa tento raz určite neoplatí podceňovať.

Rohové sedačky alebo sedačky do U?

Rustikálne sedačky alebo moderné, nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek štýl, rohový variant je spomedzi všetkých najobľúbenejší. Nejde len o samotný komfort, ktorý vďaka predĺženej časti umožňuje napríklad pohodlné vyloženie nôh, ale aj o praktickosť súvisiacu s malými aj veľkými priestormi.

Malý byt či veľká obývačka, tento typ sedenia jednoducho zapasuje. Jeho hlavnou výhodou je totiž variabilnosť (systémové typy), vďaka ktorej si môžete vyskladať sedačku podľa potrieb z jednotlivých sedacích modulov. Nielen Lkový tvar, ale aj Účkový tak môže byť ukončený podrúčkami alebo tzv. otomanom. Nech si vyberiete ktorékoľvek tvarové prevedenie, nezabúdajte, že atraktívne vyznie nielen pri stene, ale tiež v centre miestnosti (ak to dispozičné riešenie dovoľuje).

Kožené sedačky alebo látkové?

V minulosti diametrálny rozdiel, dnes už hranica kvality nie je až taká výrazná (aj keď nie vždy). Niektoré druhy látok totiž disponujú vysokou odolnosťou, ľahkou údržbou, a tým aj dlhou životnosťou. Cenovo sa však často približujú sedeniu v koži, dokonca ju môžu aj „preskočiť“. Výhodou je dizajnová variabilnosť z hľadiska farebnosti, vzorov a „príjemnosti“ materiálu.

Štýlové sedačky z kože si pýtajú väčšiu pozornosť pri kúpe, pretože nie vždy je zachovaná odporúčaná hrúbka (1,5 mm) tohto prírodného čalúnenia. Zároveň platí, že tenšia, ale aj hrubšia vrstva nezaručuje trvácnosť. V prvom prípade ide o pomerne skoré popraskanie, v tom druhom zase o natiahnutie a následné „zvlnenie“. Pri kúpe sa preto informujte, či je daný typ sedacej súpravy celokožený a 100% kožený (nie kombinácia s ekokožou alebo koženkou). Vsaďte na anilínovú kožu.

Čo sa týka spomínaných kvalitných látok, za zmienku stoja napríklad tie s antiabsorpčným povrchom. Aj po rozliatí kávy alebo vína stačí jednoduché zotretie handričkou a po škvrne ani stopy. Základným parametrom výberu nie je len typ tkanín – prírodné a syntetické, ale najmä odolnosť voči oderu. Tá sa označuje ako tzv. martindale, pohybujúce sa v rozmedzí cca 20 – 45 tisíc. Čím vyššie číslo, tým menšie opotrebovanie.

Lacné sedačky verzus luxusné sedačky

Slovenské sedačky sú žiadaným sortimentom v danej kategórii. Mnohí ich vyhľadávajú najmä kvôli vlastnostiam kvality. Tie však nemusia absentovať ani u lacnejších sedacích súprav. Pravdou ale je, že tam, kde je nízka cena, je lepšie sa mať na pozore. Výrobcovia v takomto prípade šetria buď na konštrukcii (uprednostnia drevotriesku), alebo na čalúnení, ktoré po pár rokoch vykazuje známky používania.

Vtedy často nastupujú na rad poťahy na sedačky, ktoré situáciu vyriešia väčšinou iba krátkodobo. Zaujímavé je, že stále viac ľudí si radšej kúpi lacné sedenie a vymení ho o pár rokov za nové. Nájdu sa aj takí, ktorí sa riadia heslom „nie som taký bohatý, aby som kupoval lacné veci…“. Nízka suma vo výpredajoch či nábytkových výstavách ale nemusí zodpovedať takémuto tvrdeniu. Ak túžite po luxuse a nechcete zaťažiť váš finančný rozpočet, sedačky na splátky ponúkajú alternatívne riešenie.

Pozrite si sedačky v týchto e-shopoch:

Rozkladacie sedačky na každodenné spanie

Obytné priestory skúpe na metre štvorcové si vyžadujú kompromisy. Ak ide o jednoizbové byty, sedačka a posteľ v jednom je štandardne nutnosťou. Takéto riešenie si však vyžaduje obozretnosť ohľadom rozkladacích mechanizmov a matracov sedacej súpravy. Niektoré typy totiž vyhovujú iba účelu príležitostného lôžka.

Odporúčaným rozkladaním je napríklad systém „roll“, ktorý môžete nájsť v pohovkách aj v rohových sedačkách. Rozloženie je jednoduché a rýchle, prispôsobené pravidelnej manipulácii. Stačí potiahnutie operadla smerom k sebe, to sa následne „skrúti“ a funguje ako podporná časť vysunutého lôžka.

Na častejšie, aj keď nie pravidelné spanie, je vhodná napríklad rozkladacia sedačka typu „automat“ alebo „vozík“. Časom sa však môže stať, že vznikne určitá výšková nerovnosť medzi rozloženou plochou na spanie a sklopeným operadlom. Pri luxusnejších verziách je ale takýto „defekt“ málo pravdepodobný.

Ako vybrať sedačky s výsledkom spokojnosti?

estetická stránka – pre mnohých smerodatná, aj keď jej uprednostnenie pred kvalitou väčšinou mnohí oľutujú

dôraz na kvalitu – pevná konštrukcia (masívna alebo železná), výplň sedákov (podľa stupňa tvrdosti, ktorý vám vyhovuje, ale aj hutnosti, vďaka ktorej sa po pár rokoch neobjavia v sedačke vysedené plochy)

rozmery – myslite nielen na konkrétny priestor umiestnenia, ale tiež na to, ako do ňho sedačku dostanete (šírka dverí, okien, schodiska…)

tvar – rohové či „klasické“ – praktickosť je prvoradá, nezabúdajte ani na pohodlný prechod v okolí sedenia

účel – pre koľkých členov domácnosti je sedačka určená? Patríte medzi pravidelných hostiteľov? Využívate ju aj na príležitostný, či dokonca pravidelný spánok? Má skôr reprezentatívnu funkciu alebo je komfort alfou omegou?

Pozrite si aj tieto krásne sedačky:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: