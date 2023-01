Obývacia zostava alebo moderná obývačka

Obývacia zostava

Aj obývacie zostavy podliehajú trendom. Obľubujú nenáročné tvary, čisté línie a vzhľad prírodných materiálov či jednofarebné odtiene zemitých farieb. Najmä jednofarebný nábytok sa stále teší prevedeniu vo vysokom lesku, ale pomaly ho dobieha aj moderná matná povrchová úprava.

Nedá sa definovať presná kombinácia jednotlivých dielov nábytku, ktoré sú súčasťou obývacej zostavy. „Univerzálny model“ tejto zostavy najbežnejšie pozostáva z TV stolíka/skrinky, vitríny, komody a políc. Výhodou je, že si môžete vybrať s viacerých kombinácií a, samozrejme, štýlov. Preto možno uvítate, že aj keď vybraná obývacia zostava zahŕňa napríklad menšiu a väčšiu vitrínu, u niektorých predajcov si časť zostavy môžete zameniť s príslušným druhom nábytku, napríklad komodou. V podstate máte v ponuke totožné obývacie zostavy v rovnakom štýle, akurát s rozdielom niektorých častí nábytku.

Moderný nábytok

Prívlastok moderný môže jednak znamenať, že je aktuálnym súčasným trendom, ale tiež to, že je nadčasovým nábytkom, a teda je moderný aj niekoľko desaťročí. Napríklad taký masív bol, je a aj bude moderným materiálom v interiéri. Môžeme považovať za moderný napríklad retro štýl? Je pravdou, že retro zažíva v súčasnosti návrat a mnohí dizajnéri sa pri navrhovaní nábytku inšpirujú práve ním. Tento dizajn je síce aktuálny, no ťažko odhadnúť ako dlho. Dôležité však je riadiť sa tým, čo sa páči vám. Predsa vy ste tí, ktorí budú obývačku zdieľať s rodinou a priateľmi a užívať si v nej spoločné chvíle a pohodu. Preto by ste sa v nej mali cítiť príjemne.

Všeobecne však môžeme tvrdiť, že súčasný moderný nábytok sa nesie v bledších odtieňoch farieb. Obľúbený je vzhľad dreva, jeho štruktúra a rôzne imitácie dreva. Veľkej obľube sa teší aj zrkadlový nábytok, ktorý je zároveň skvelým pomocníkom na optické zväčšenie priestoru. Rôzne kombinácie materiálov sú taktiež in. Napríklad kov a drevo, drevo a plast, sklo atď. Nevylučuje sa ani ich farebná rôznorodosť. Napríklad kovové nohy majú inú farbu ako zvyšok nábytku a pod.

Moderný nábytok, ktorý nie je súčasťou sektorových zostáv, býva často extravagantný, niekedy sa pohybuje na hranici gýču. Naopak, niektoré komody sú elegantným dizajnovým kusom nábytku, ktorý dokáže pozdvihnúť šmrnc interiéru vašej obývačky. Kto má rád minimalizmus, taktiež si príde na svoje. Keďže modernému nábytku hrajú do karát najmä čisté línie, dostupná je aj široká ponuka skríň a skriniek v minimalistickom duchu. Aj keď napríklad v kúpeľniach sa moderná sanita nesie v oblejších tvaroch a ostré hrany sa vytrácajú, moderný nábytok do obývačky naopak naberá jasné kontúry a hranatejšie tvary (výnimkou sú konferenčné stolíky).

