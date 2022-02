Oplatia sa vôbec chladničky bez mrazničky?

Keď kuchyňa, tak jedine s chladničkou. V neustálom nasadení musí byť každý deň, mesiac či dokonca niekoľko rokov. Už dávno nie je jej jedinou funkciou chladenie. Stáva sa dizajnovým kúskom a ekologickým sympatizantom s kráľovskou kapacitou.

Chladnička – váš neoceniteľný pomocník

Zákazník si musí v prvom rade uvedomiť, čo od chladničky očakáva. Chladnička už nie je len spotrebič, kde si uchovávame potraviny. V istom zmysle sa stala aj dizajnovým kúskom, ktorý dotvára nie len celkovú atmosféru kuchyne, ale aj obývacieho priestoru. Je to najmä v domácnostiach, kde sú tieto dve miestnosti spojené a tvoria jeden celok. Mali by preto spĺňať aj určité estetické požiadavky. Najdôležitejšie je však uvedomiť si, ako budeme chladničku využívať, koľko potravín v nej budeme chcieť skladovať a chladiť.

V oboch prípadoch je rozhodujúca spotreba elektrickej energie a nároky na kapacitu. Rozhodujúcim a zároveň aj limitujúcim faktorom je však aj priestor, kde má byť chladnička umiestnená. Dnešné nové chladničky riešia už aj tento problém. To znamená, že pri štandardnom pôdoryse 60 × 65 alebo 75 cm máte plnohodnotnú veľkokapacitnú chladničku. Niektoré kombinované modely s mrazničkou dole a chladničkou hore majú kapacitu až 400 litrov. Je to vďaka novej izolačnej technológii, ktorá už nezmenšuje vnútorný priestor. Zároveň sú tieto modely aj energeticky efektívne a dosahujú triedu A+++. Pre vysoké nároky na priestor sú k dispozícii modely side-by-side, čiže dvojdverové, ktorých kapacita je už naozaj kráľovská a v niektorých prípadoch dosahuje vyše 600 litrov.

Technika použitá pri chladení odzrkadľuje energetickú náročnosť, ale aj to, akým spôsobom pôsobí chlad na potraviny. Od toho závisí aj to, ako dlho ostanú potraviny čerstvé. Novinkou je napríklad digitálny invertorový kompresor, ktorý má oproti bežným kompresorom výhodu v tom, že pracuje nepretržite a podľa potreby upravuje len svoje otáčky. Pracuje tak oveľa efektívnejšie a tichšie. Nezanedbateľnou a veľmi dôležitou je technológia chladenia No Frost, ktorá zabezpečí, že sa v chladničke nevytvára tak rýchlo námraza. Chladničky bez tejto technológie spoznáte podľa otvoru na zadnej stene, do ktorého stečie voda. Najnovšia verzia tejto technológie je True No Frost, ktorá úplne eliminuje nežiaducu vlhkosť v chladničke, čiže prebytočná vlhkosť sa odvádza do výparníka, ktorý vôbec nevidíte. Tieto chladničky spoznáte podľa toho, že na zadnej stene nie je žiadny otvor na skondenzovanú vodu, pretože ho nepotrebujú. Potraviny chladené technológiou True No Frost vydržia vďaka optimálnej vlhkosti čerstvé oveľa dlhšie.

Digitálny invertorový kompresor (resp. motor) zabezpečuje bezproblémový chod chladničiek. Oproti kompresorom starších chladničiek pracuje na úplne inom princípe. Jeho podstata spočíva v plynulosti chodu – nepretržite reguluje teplotu v chladničke prostredníctvom zmeny rýchlosti. Namiesto toho, aby sa vždy nárazovo spínal a vypínal vždy, keď dôjde k zmene teploty v chladničke (ako to robia bežné kompresory), pracuje digitálny invertorový kompresor nepretržite. Podľa hodnôt, ktoré snímajú špeciálne senzory teploty vo vnútri aj mimo chladničky, upravuje len svoju rýchlosť. Vďaka tejto plynulosti nevznikajú energeticky náročné výkyvy chodu motora (a teda ani teploty), ku ktorým dochádza, keď chladničku otvárate. Súčasne je digitálny invertorový kompresor v porovnaní s klasickými motormi oveľa tichší.

Pozitíva samostatnej chladničky

Technológia No Frost so systémom Air Tech zaisťuje optimálne prúdenie vzduchu a zabraňuje tvorbe námrazy na stenách chladničky, takže nie je nutné ju odmrazovať

Funkcia rýchleho chladenia Super Cool zabraňuje nežiaducemu zvýšeniu teploty v chladničke, napr. keď sa vrátite domov s veľkým nákupom

Funkcia Ice Party na rýchle chladenie fliaš

Funkcia Eco automaticky kontroluje teplotu na základe podmienok vnútri chladničky a vonkajšieho okolia tak, aby sa potraviny uchovávali s minimálnou spotrebou energie

Potraviny môžete uchovávať dlhšie čerstvé vďaka špeciálnej čerstvej zóne Chillier, na udržanie čerstvých potravín má chladnička špeciálnu zásuvku CoolFresh

