Oprava umývačky riadu je drahý špás

Umývačka riadu je navrhnutá jednoducho, vyvíjajú sa mnohé údržbové akcie, ktoré nezávisle vykonáva majiteľ akvizície. Čistenie filtra, nastavenie. Dúfame, že tipy uvedené nižšie vám pomôžu opraviť umývačku riadu aj svojpomocne.

Ako funguje umývačka riadu?

Bolo uložených niekoľko štandardných prevádzkových režimov, každý model je vybavený dvojicou špecifických prevádzkových režimov. Predbežný algoritmus je však podobný. Umývačka riadu čerpá vodu pomocou centrálnej siete. Plot prechádza prepadom zmäkčovadla soli. Priestor soľanky je zvyčajne v podlahe pod umývačkou riadu prekrytý viečkom. Prietok sa nachádza pod vlastným tlakom, pričom obtokový filter je regulovaný plavákovým ventilom alebo tlakovým spínačom. Požadované množstvo vody na umývanie umývačky riadu – kanálik je zablokovaný a začne sa ohrievať.

V závislosti od technologickej etapy cyklu je požadovaná teplota iná. Pre posledné opláchnutie je hodnota tradične zvýšená. Ide o to, aby uľahčil proces sušenia. Vykurovaná voda sa čerpá hlavným čerpadlom (nazývaným zostava čerpadla) do pracovnej komory. Prichádza cez postrekovače vybavené postrekovačmi. Zámerný výber smeru prúdových trysiek vytvára reakčnú silu, ktorá otáča obežné koleso. V umývačke riadu sú dva postrekovače – spodné a horné. Konštrukcia základných rozdielov je bezvýznamná. Odpadová voda prechádza dvomi stupňami čistenia, obtokom filtrov a opätovným opláchnutím. Počas opísaného spôsobu čistenia sa do komory zavádza malý prášok cez dvere misky na čistiaci prostriedok. Presné číslo je určené programom. Umývačka využíva vodu niekoľkokrát, napr. na čistenie Stream dva filtre, po poslednom procesnom kroku zapne špeciálne vypúšťacie čerpadlo. Na konci cyklu sa uskutoční sušenie. Uskutočňuje sa viacerými spôsobmi, najmä:

kondenzačné sušenie;

turbosushka

V prvom prípade schne riad zahrievaním vody získanej z posledného oplachovania, para kondenzuje a na chladnejších stenách steká. Tento proces je katalyzovaný špeciálnymi látkami obsahujúcimi oplach, čím sa znižuje povrchové napätie vody. V umývačke riadu, vybavenej turbo-sušiacim, horúcim vlhkým vzduchom je vytláčaný ventilátorom von, čo urýchľuje proces. Ako bolo uvedené vyššie, práškový prací prostriedok, gél, tablety sa vkladajú do špeciálneho otvoru. Leštiaci prostriedok sa naleje do samostatnej nádoby, v niektorých prípadoch sa nemusí vôbec zúčastniť procesu. Cyklus vyzerá takto:

predbežné umývanie

základná podložka

opláchnutie

sušenie

Zostáva spomenúť, že na umývanie riadu sú v umývačke umiestnené špeciálne koše, riad v nich leží počas cyklu v stacionárnom stave. Vďaka otáčaniu sprejov obežného kolesa sa zo všetkých strán vylievajú vodné trysky. Nižšie uvádzame druh manuálnej opravy umývačiek riadu a praktické rady týkajúce sa sledovania správnej prevádzky zariadenia. Opravu umývačiek riadu je odporúčané prenechať odborníkom. Čo však robiť v prípade,ak zaznamenáme pokles kvality umývania alebo dokonca isté znamenia blížiacej sa poruchy? Uvádzame niekoľko typických príznakov, ktoré sa prejavujú v nevyhovujúcom vzhľade riadu po umytí, no napriek tomu nie sú považované za prejavy zlyhania:

Biele škvrny, škvrny pokrývajúce pokrmy naznačujú, že umývačka nestačí opláchnuť čistiaci prostriedok alebo soľ. Predávané tablety typu všetko v jednom (all-in-one) sú v tomto prípade bezmocné a nezaručia dokonalú kvalitu umývania. Práve naopak sú vyrábané na najjednoduchšie používanie v rámci umývačky riadu a ešte aj v obmedzenom čase. Použitie tabliet znižuje spotrebu soli, leštiaci prostriedok (ak existuje podpora na šetrenie peňazí strojom), nevylučujte z pracovného cyklu. V tomto prípade sa pokúsime zvýšiť dávku látok. Presnejšie, škvrny slúžia ako príznaky prebytku kondicionéra, zápach je nevýhodou

Po každom postupe sa odporúča vyčistiť filtre. Nachádzajú sa v spodnej časti pracovného priestoru, kde sa vypúšťa voda. Mimochodom, ak vidíte že voda neodtiekla a zaplavila dno, najprv sa odporúča urobiť to isté. Predbežne odstráňte kvapalinu z oddelenia. Neexistuje iná možnosť, môžete tak urobiť. Napájanie sa vypne, prívodná hadica na vodu k umývačke riadu je odpojená od prívodu vody. Predbežne, samozrejme, zatvorte hlavu. Voda ľahko odteká do umývadla, prípadne zostane na zemi, ak umiestnite koniec hadice tam

Nasiaknuté kusy potravy zostanú. U umývačiek riadu je charakteristická takáto vlastnosť: nesprávne umyté riady so zvyškovým jedlom. Namočenie nepomôže. Zvyškové potraviny musia byť oškrabované ručne. Uvádzame vám päť dôvodov prečo: Nastavenie riadu zabraňuje tomu, aby prúdy voľne zasahovali do povrchov Otáčanie obežného kolesa je zablokované nožom alebo vidličkou, ktorá zablokovala dráhu otáčania Čistiaci prostriedok nie je k dispozícii alebo je poklop zásobníka zablokovaný neúspešne dodanými riadmi Dýzy obežného kolesa umývačky sú upchaté. Je potrebné ich vyčistiť. Po prevrátení postupujte pod prúdom tečúcej vody. Obežné koleso umývačky je upevnené plastovou maticou, niekedy vybavený ľavým závitom. Horný okraj možno jednoducho odstrániť otáčaním Trojitá nesprávna voľba programu často spôsobuje zlý výsledok umývania. Zmena režimu prevádzky umývačky riadu eliminuje problém

Nadbytočná pena znamená: používa sa veľa oplachovania. Odporúča sa správne nastaviť dávkovač umývačky riadu alebo pridať ďalší prášok. Posledná uvedená látka má účinok na potlačenie peny

Postup pri zaznamenaní poruchy

Každý majiteľ umývačky riadu vystupuje aj v úlohe tzv. kuchynského asistenta, takže videl jej chod v priebehu umývania a vie, ako by mala technika fungovať. Nižšie sú uvedené typické situácie, ktoré signalizujú malé chyby, ktoré jednoducho vyžadujú opravu umývačky riadu vlastnými rukami.

Zvukové klepanie je počuteľné. Je potrebné zastaviť proces, skontrolovať správnosť nakladania riadu. Činely, nože by nemali zasahovať do obežných kolies, do dvierok zásobníka pracích prostriedkov alebo iných pohyblivých častí. Stáva sa to, že pri umývaní sa zle pripevnené riady proti sebe vzpriečia. Záležitosť sa stáva vážnejšou, keď je nejaká časť nahradená novým dielom, napríklad:

Ložiská obežného kolesa sú poškodené. Definujete to otočením každej ruky. Nedochádza k žiadnemu klepaniu, musí sa vykonať dodatočná skúška, ktorá sa musí zase zavesiť, imobilizovať, stroj uviesť do prevádzky, pokúsiť sa zistiť zdroj poruchy Z času na čas sa objaví klepanie, musíte zistiť moment udalosti. Ložiská hlavného vypúšťacieho čerpadla umývačky môžu byť zrazené. Prvá pracuje pravidelne, druhá – na konci každého cyklu

Umývačka riadu sa nezapne. V tretinách prípadov bolo do prístroja umiestnené zabudnuté jedlo alebo spálená poistka. Prvý štart nastane, vidíme šancu: drôty v sklopnej zástrčke sú nesprávne rozmiestnené. Ak poistka horí, znamená to zvýšenú spotrebu prúdu v umývačke riadu. Okrem toho existuje niekoľko automatických zámkov:

Dvere nie sú správne zatvorené. Každý majiteľ automatickej práčky vie: nespustí prací cyklus, kým sa nezablokuje zámok. V kuchyni sa používa niečo podobné, aby sa eliminovala možnosť pretečenia vody na podlahu. Uistite sa, že sú dvere zatvorené Voda nedosahuje pracovnú komoru. Môže to byť spôsobené uzatvoreným kohútom, prípadne je zanesený vstupný filter a problém s hadicou je menej častý. Je ľahké skontrolovať, či bol uzáver centrálneho zásobovania vodou vypnutý, vymeňte nádrž hadičkou a opatrne otvorte ventil na krátky čas. Skontrolujte nasávací filter. Príslušenstvo je možné starostlivo odstrániť pomocou klieští a dôkladne ho opláchnuť vodou pod kohútikom. Potom vložte späť do prívodu umývačky riadu Programátor je chybný. Oprava umývačky riadu vám pomôže. Ponechávame možnosť poslednej. Vadný programátor spôsobuje rôzne problémy

Umývačka riadu funguje, voda neprichádza a umývačku neuvádza do činnosti. Začiatok stojí za predchádzajúcou položkou aj po kontrole hadice, či filtra. Dôvod môže byť viac prozaický, nepríjemný: vstupný ventil sa zlomil. Príslušenstvo je pomerne jednoduché, musíte si kúpiť nový. Táto časť sleduje vstupný filter. Je potrebné rozobrať prívod

Vadný tlakový spínač. Prvok je odpojený od svorkovnice, mierne fúkame cez odbočku, ku ktorej je umiestnená plastová rúrka. Keď prístroj uspokojivo funguje, počujete mierne kliknutie

Stroj sa zastavil uprostred cyklu, kufor sa okrem poistiek a prítomnosti elektrickej energie týka aj chybného pracovného čerpadla. Najprv skontrolujte recirkulačné filtre na čistenie vody, vykurovacie teleso a termostat sú chybné

Pomalé plnenie umývačky riadu vodou spôsobuje okrem porážky prívodného traktu aj nedostatočný tlak vodovodného potrubia

Voda sa zastavila, aby sa zahriala. Okrem zjavných dôvodov – porucha termostatu, vykurovacieho telesa, je to prípad tlakového spínača. Nesprávna úroveň vody poskytuje falošné príkazy pre umývačku riadu

Dvere sa prestali zatvárať. Skontrolujte vyvažovaciu pružinu. V 90% prípadov sa vyskytla príčina poruchy práve tu

Typické poruchy strojov:

Nie je dodávaná voda. Môže to byť problém čerpadla alebo zablokovanie filtra

Zariadenie sa zapne, ale nefunguje. Niekedy sa zdá, že zariadenie sa zdá byť zapnuté, ale nemôže začať umývací cyklus. Príčinou by mohol byť motor alebo čerpadlo

Všeobecne nie sú zahrnuté. Spálené vinutie motora, napájací kábel je poškodený, v zásuvke nie je napätie

Voda nevyteká. Pravdepodobne je príčinou kanalizácia alebo je poškodené drenážne potrubie alebo odtokové čerpadlo

Voda prúdi z dverí pri práci. Toto, samozrejme, znamená zlomený zámok dverí, ktorý obsahuje klin a zabezpečuje tesnosť nádrže

Neexistuje reverz. V tomto prípade je veľmi dôležitá funkcia kupoly u bežných umývačiek riadu, pri ktorých nie je potrebné opraviť časovač alebo vymeniť vinutia motora

Voda nie je vyhrievaná. Veľmi častá chyba, ktorá indikuje poruchu ohrievača alebo poruchu časového snímača, príčinou je časovač. Ak je stroj pripojený na kotol, má zmysel kontrolovať jeho funkčnosť

Umývačka neumýva riad. Za túto funkciu je zodpovedný ventilátor a motor

Prehľad cien

Dokonca aj keď máte skúsenosti s opravou rôznych spotrebičov pre domácnosť, opravu umývačky riadu ponechajte radšej na odborníkov. Zvážte, koľko stojí výmena čerpadla v rôznych mestách. Poruchovosť vašej umývačky riadu skutočne predpovedať nedokážete. Avšak existujú určité štatistické údaje, ktoré prezradia o niečo viac. Napr. aj to, aká je poruchovosť pri jednotlivých značkách.

opravy umývačiek riadu Indesit – 68 žiadostí

oprava umývačiek riadu Ariston – 200 požiadaviek

opravy umývačiek riadu Electrolux – 296 požiadaviek

oprava umývačky riadu Bosch – 1300 žiadostí

Po takejto štatistike vzniká logická otázka: Je Indesit bezpečnejší ako umývačka riadu Bosch?A najlepšie umývačky riadu sú od talianskych výrobcov? Vôbec nie. Tu musíte brať do úvahy počet spotrebičov predávaných v regióne. A ako to urobiť? Musíte zavolať všetkých veľkých predajcov a spýtať sa koľko umývačiek riadu ste predali? Možno sa nemecké vybavenie predávalo 50 krát viac ako talianske – to je rozdiel v opravách. Preto chceme povedať, že aj technika vyrobená v jednej dávke sa môže v zostave líšiť. Závisí to aj od toho, kto má šťastie. A stupeň zaťaženia a frekvencia používania zariadenia ovplyvňuje aj jeho životnosť. Takže nemusíte hľadať „perpetuum mobile“, a nestrácajte čas hľadaním spätnej väzby o tom, ktorá umývačka je lepšia. Kúpte si to, čo sa vám páči a v rámci vašich prostriedkov. Najlepšia umývačka riadu je tá, ktorú si kúpite alebo chcete kúpiť.

