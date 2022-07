Originálne dekorácie do každej záhrady

Na jar sa prebúdza nielen príroda, ale aj naše zmysly, kreativita a chuť experimentovať. Popustte uzdu svojej fantázii a vybláznite sa v záhrade. Presádzajte, realizujte nové projekty, zdobte, dizajnujte. Nech vaše zelené kráľovstvo zažiari nápadom a originalitou.

Nechajte v záhrade prehovoriť kreativitu

Pre niekoho je romantika gýč, pre iného opojenie zmyslov. Záhrada nie je predsa len o kvetoch, ale aj o kreativite v podobe ozdôb a doplnkov. A keďže v žiadnej záhrade by nemal chýbať vodný prvok, zhmotnite ho v podobe romanticky pôsobiacej fontány- Niet ženy, ktorá by nepoznala nesmrteľnú Angeliku. Pamätáte si na skvostné fontány, znázorňujúce ľudské postavy, vo francúzskych záhradách? To bola nádhera. A niečo podobné, možno len v zmenšenej podobe, sa môže vynímať aj vo vašej záhrade.

Slnko rozihrá svojimi lúčmi každý kút, strom, kvet. Počas dňa je záhrada impozantná. S blížiacim sa večerom nadobúda nové, celkom odlišné čaro. Pre človeka ale predstavuje aj určité nebezpečenstvo. Zrazu nevieme, kde sa nám pod nohami zobral veľký oválny kameň, spadnutý konár či plazivý brečtan. Bezchybný večer v altánku si vychutnáte vďaka osvetleniu, bez ktorého sa v záhrade jednoducho nezaobídete. Nemusíte sa starať o žiadne káble, postačí vybrať vhodné slnečné stanovište, na ktoré umiestnite solárne svietidlá najrôznejších tvarov, farieb aj veľkostí. Pri plnom nabití vydržia svietiť až 12 hodín.

Pozrite si záhradné dekorácie v týchto e-shopoch:

Kvetináč nemusí byť len všednou súčasťou záhrady. Súčasný trh je plný kreatívnych kúskov, pričom vás príjemne prekvapí aj ich nízka cena. Balkónom a terasám vládnu závesné kvetináče. Fantasticky v nich vyzerajú najmä ťahavé muškáty. Okenné parapety oživte drevenými korýtkami, starými krhlami alebo hrncami s pestrofarebnou nádielkou kvetov. Záhradu skrášlite soškami zvierat alebo trpaslíkov. Vo všetkých prípadoch hovoríme o kvetináčoch, tak usilovne hľadajte. Aj vy máte radi prírodný orchester? Trilkovanie a oslnivý spev vtákov či nežné šušťanie krídel pri náletoch? Zaveste na strom kŕmidlo alebo napájadlo pre vtáky a túto krásu budete vnímať denno denne. Minulosťou bude aj dotieravý hmyz.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: