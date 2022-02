Osvetlenie domu zahŕňa osvetlenie interiéru aj terasy

Postavili ste dom, zariadili ste interiér a premýšľate, čo s vonkajškom? Tak ako je dôležitý interiér, určite venujte dostatočnú pozornosť aj osvetleniu domu, terasy a v neposlednom rade záhrade. Prostredníctvom svietidiel je možné vyjadriť svoj vkus a realizovať vlastné riešenia s rôznymi možnosťami efektov, farieb či tieňov. Vonkajší priestor je miesto, kde radi trávime voľné chvíle s rodinou a priateľmi hlavne v letnom období. Premeniť exteriér na príjemné a útulné miesto nie je jednoduché. Pomôžu vám exteriérové svietidlá, ktoré rozsvietia vašu krásnu záhradu, terasu a vytvoria pohodovú atmosféru, po ktorej ste vždy túžili. Na osvetlenie domu a záhrady je potrebné myslieť už pri výstavbe. Svietidlá ponúkajú rôzne riešenia osvetlenia presne pre vaše potreby. Vydajme sa spolu na prechádzku okolo vášho domu.

Vstup do domu

Ako prvé je potrebné myslieť na osvetlenie vstupu do domu. Zvyčajne je riešené stropným svietidlom alebo nástennými svietidlami v blízkosti dverí. Ak k vášmu vchodu vedie chodník, určite nezabudnite na osvetlenie domu popri chodníku. Vyberať si môžete z pestrej ponuky nástenných svietidiel pre osvetlenie domu.

Osvetlenie domu

Na zvýraznenie architektonických prvkov na fasáde môžete použiť efektné nástenné svietidlá. Tieto svietidlá sú vyhotovené tak, aby poskytli svetelné efekty Up and down, ktoré vyžarovaným svetlom smerom nahor a nadol vytvárajú efekt obmývania steny svetelnými lúčmi. Pri výbere nástenných svietidiel je dobré myslieť na to, či budeme potrebovať aj svietidlo s pohybovým senzorom, nakoľko niektoré rodinky svietidiel takéto funkcie nemajú. Pohybový senzor vám zabezpečí komfort prechodu popri dome alebo do záhrady, pričom nemusíte myslieť na zapnutie svietidiel. Zažnú sa práve včas, keď zachytia pohyb v ich blízkosti. Veľkej obľube sa tešia aj podhľadové svietidlá, ktoré urobia aj ten najjednoduchší dom zaujímavým. Tu sa využívajú hlavne zápustné bodové svietidlá s krytím IP44. Vyberajú sa zvyčajne v bielej alebo nerezovej farbe.

Okolie domu a chodníkov pri dome

V okolí domu, na prístupových chodníkoch a v záhrade určite oceníte stojanové svietidlá. Stojanové alebo stĺpikové svietidlá vám uľahčia orientáciu v priestore po zotmení a dotvoria celkový dojem zo záhrady. Pri výbere vonkajších stĺpikov musíme zohľadniť okolitý terén v ich blízkosti. Ak sú v blízkosti vysadené kríky alebo rastliny, ktoré rokmi podrastú do určitých výšok, treba vyberať stĺpiky vysoké 80-120 cm. Ak nie sú v blízkosti kríky, môžeme zvoliť aj nižšie stĺpiky. Ak chce majiteľ domu podčiarknuť osvetlenie chodníka a nerušiť okolie svetlom vyberá stĺpiky, ktoré majú svetlo smerované dolu. V neposlednom rade nezabudnite na osvetlenie príjazdovej cesty do garáže. Doporučujeme použiť zápustné svietidlá do zeme alebo polozápustné, kedy vzniká aj veľmi zaujímavý efekt. Pri výbere vhodných svietidiel sa určite poraďte so špecialistami na osvetlenie a s elektrikármi, aby ste vybrali správne svietidlo a náležite pripravili terén.

Osvetlenie záhrady

V poslednom období sa kladie veľký dôraz na osvetlenie záhrady. Aby nebola vaša záhrada fádna, môžete v nej upriamiť pozornosť na detaily. Využitím reflektorov s farebnými filtrami vyzdvihnete upokojujúcu zeleň, zamierením svetelných lúčov na dreviny zdôrazníte prírodný ráz exteriéru. Týmto vytvoríte príjemný, relaxačný pocit zo záhrady. V ponuke exteriérových svietidiel nájdete aj dekoratívne svietidlá, ktoré sa môžu stať jedinečnou skulptúrou v exteriéri cez deň, aj v noci. Ide o rôzne svetelné gule, umelecké kovové svietidlá a podobne.

Osvetlenie altánku, terasy

Pri osvetlení terasy alebo altánku doporučujeme osvetlenie nástennými svietidlami s efektom. Týmto zabezpečíme dostatočné svetlo a súčasne nás nebude oslepovať. Ak máme pripravenú elektrickú inštaláciu na strope, stačí si vybrať z bohatej ponuky vonkajších stropných svietidiel. Ak nám výška stropu dovolí, môžeme si vybrať aj závesné exteriérové svietidlo. Veľmi obľúbené sú aj stojanové svietidlá s dizajnom interiérových svietidiel, čím je snaha posunúť pocit obývacej izby von. Ani v tomto prípade nesmieme zabudnúť na použitie svietidiel s vhodným krytím IP44 a viac. Je naozaj skvelé vedieť, že vám už nič nebude brániť užívať si svoju záhradu či terasu aj po zotmení.

