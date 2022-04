Oživte svoj domov: záclony a závesy

Niekedy postačí aj maličkosť, aby interiér pôsobil mäkko a útulne. Potrebný šmrnc dodajú vankúše, kvety, doplnky, ale aj záclony a závesy. Nejde však o produkty, ktoré by sme kupovali každý deň. Preto je dobré poznať aspoň základné pravidlá, s pomocou ktorých bude náš výber správny a my zažiarime spokojnosťou z dobre vykonanej práce.

Aký je však rozdiel medzi záclonou a závesom? Záclona je ušitá z jemnejších a padavejších materiálov. Nájdete ju v rôznych dĺžkach. Záclony vedia opticky dodekorovať okno, či zabrániť priamemu výhľadu z exteriéru do interiéru. No úplne nepriehľadnú clonu vám nevytvoria, to dokážu práve závesy, ktorými viete aj esteticky a farebne doladiť celý interiér. Obzvlášť vtedy, ak sú z rovnakého materiálu vyrobené aj iné textilné doplnky v izbe. Závesmi viete okná doslova zatemniť a zabrániť tak prenikaniu denného svetla do miestnosti. V zime plnia aj funkciu tepelných izolantov.

Záclony a závesy dodajú oknám šmrnc

Výber vhodnej záclony, či závesu sa môže javiť ako banalita. Nejde však len o výber farby, vzoru alebo strihu. Existujú aj ďalšie kritériá, ktoré váš výber usmernia k funkčnosti, praktickosti a dlhoročnej spokojnosti.

1. Používanie

Premyslite si, do akej miestnosti záclonu vyberáte a ako často v nej otvárate okno. Pri oknách, ktoré sa otvárajú smerom do interiéru je vhodnejšie osádzať záclony na širšie a dlhšie závesné tyče. Ak máte rozdelené okno, je rozumné nadeliť aj záclonu. Pri veľmi širokých oknách je totiž dosť nepraktické odsúvať celú záclonu, ak chceme otvoriť len malý blok zasklenia. Ideálnym riešením pre rohové okná sú rozdelené záclony, ktoré sa dajú odsúvať na obe strany.

2. Voľba správneho materiálu

Materiál by mal byť nie len praktický, ale aj vkusný a dotvárať celkový estetický dojem. Ak preferujete luxusný a okázalý vzhľad, siahnite po hodvábe, či brokáte. V pracovni a detskej izbe oceníte viac syntetické a bavlnené materiály. Kuchyňa si pýta materiál, ktorý sa neznehodnotí ani pri častejšom praní.

3. Správne vymeranie

Aby záclona pôsobila ľahko a vzdušne, mala by byť dostatočne nariasená. Pre prirodzený efekt odporúčame minimálne dvojnásobné riasenie, čo znamená, že šírka záclony by mala byť dvojnásobkom šírky okna. Pri vzdušnejších materiáloch môže ísť o 2,5 až 3 násobné riasenie. Bežné umiestnenie záclony je 15 cm nad hornú hranicu okna, alebo do polovice prekladu nad oknom. Čo sa týka dĺžky záclony, spravidla rozlišujeme dĺžku 1 cm nad parapet, ak sú po zem, tak 2 – 3 cm od zeme. Záves môže byť dlhý až tak, že bude ležať na zemi. Pôsobí to síce efektne, no určite to nie je praktické ani hygienické. K dĺžke závesu nezabudnite pripočítať cca 20 – 30 cm ako prídavok na záhlavie a obrubu. Pri vzorovaných typoch dbajte na zachovanie opakovania vzoru. Ak chcete záves používať len na dekoračné účely, pracujte s jeho šírkou, ktorá by mala byť minimálne 150 cm. Vytvoríte tak príjemné a prirodzené riasenie, ktoré záves efektne začlení do dekoračnej časti interiéru.

4. Vyberáme farbu a vzor

Aj tu platia univerzálne pravidlá. Svetlé farby miestnosť opticky zväčšia, tmavé zasa zmenšia. Zvislé pruhy ju predĺžia, vodorovné rozšíria. Veľké vzory uberú na hĺbke, pričom malé ju posilnia. Vo všeobecnosti teda platí, že veľké vzory a výrazné farby voľte radšej do veľkých a priestrannejších interiérov. Svoj efekt má aj štruktúra tkaniny. Ľahké kĺzavé materiály svetlo rozptýlia, ťažké ho zasa pohltia. Farby vyberajte tak, aby bol v celom interiéri súlad a harmónia. Ak máte, napr. v obývačke, viacero farieb, dbajte len na jednu dominantnú a ostatné doplnkové. Dôležité je aj to, aby farby ladili a patrili do rovnakej, či príbuznej farebnej škály.

5. Docielenie správneho efektu

Malé okno opticky zväčšíte záclonou a závesom z ľahkého materiálu, s o niečo väčším rozmerom a jemným alebo žiadnym vzorom. Úzke okná opticky rozšírime výberom závesnej tyče, ktorá bude po stranách presahovať aspoň o 30 cm, umiestnime na ňu záves, ktorý čo najviac nariasime. Pri veľmi širokých oknách sa výraznému riaseniu radšej vyhnite. Nízke okno pocitovo zvýšite zvislým vzorom na záclone, alebo umiestnením závesnej tyče vyššie od hornej hrany okenného rámu.

