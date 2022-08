Pestovanie figy

Figy patria k exotickým druhom ovocia, ktoré vyniká nielen svojím vzhľadom, ale aj chuťou. V čerstvom stave sú dostupné v prímorských oblastiach alebo v supermarkete. Čo by ste však povedali na to, keby ste si ich mohli nazbierať vo vlastnej záhrade? Prezradíme vám, ako figy pestovať.

Ako pestovať exotické figy

Ak hovoríme o figovníku, myslíme na ker, dosahujúci výšku 1 – 3 metre. Očarí vás nielen chutnými plodmi, ale aj listami, plniacimi dekoračnú funkciu. Úrodu je možné zbierať až dvakrát. Prvá prichádza od augusta do októbra, druhá úroda až na jar v ďalšom roku. Ak sa chcete jarnej úrody dočkať, preneste figovník dovnútra. Vonku zmrzne. Dospelá rastlina je odolná, vydrží intenzívne slnečné lúče aj mráz. Ochrániť ho musíte len pred studeným vetrom. Ideálne je pestovať figovník v kvetináči. Pred príchodom mrazov ho umiestnite napr. do pivnice alebo na chodbu a začiatkom leta ho vynesiete nazad do záhrady.

Figovník zasadený v pôde prihnojujeme maštaľným hnojom. V kvetináči postačí občasné pridanie tekutej formy hnojiva. Zavlažujeme len v prípade dlhotrvajúceho sucha, pôda nesmie byť mokrá. Kvetináčové formy samozrejme častejšie. Nezabudnite na rez. Po zrezaní hlavného výhonku sa rastlina rozkonári a prinesie aj bohatšiu úrodu. Rez zopakujte aj po zbere úrody, aby sa figovník zregeneroval a zosilnel.

Vysádzame figovník

Ideálnym obdobím je apríl, pretože pôda je už teplá od slniečka. Vyberte si zdravú minimálne dva roky starú rastlinku, ktorá odolá mrazu. Sadíme aj s koreňovým balom. Jamu prispôsobte veľkosti balu. Pôda by mala byť kyprá, obohatená o živiny a poliata. Vložte rastlinu, jamu zahrňte a figovník ešte raz polejte. Bojíte sa mrazov? Figovník môžete ochrániť napr. obalom zo slamy či čečiny. Ako sme už spomenuli, figovníky môžeme pestovať aj v kvetináčoch. Tu dbajte na pravidelné presádzanie, zvyčajne na jar. Rastlinkám doprajte nový substrát a v prípade potreby aj väčšiu nádobu.

