Pestovanie húb

Na huby chodíme s obľubou nielen do lesa, ale aj do vlastnej záhrady. Možno to niektorých prekvapí, ale čoraz viac záhradkárov sa odvažuje pestovať huby aj doma. Dôvodom nie je lenivosť chodiť do hôr, ale ich neodolateľne skvelá chuť a neoceniteľný vplyv na zdravie. Tieto dva faktory nás nútia mať ich stále, ako sa vraví, „po ruke“.

Hubárska sezóna

Pri pestovaní húb sa môžete vydať ľahšou alebo ťažšou cestou. Jednoduchšou variantou je, že si zaobstaráte substrát s už naočkovaným hubovým podhubím, ktorý doma rozbalíte, budete ho polievať a následne zbierať úrodu. Vášnivých pestovateľov by však takáto možnosť určite nenadchla. Príprava substrátu a jeho naočkovanie je síce zložité, avšak vynaložená námaha sa vám vráti. Pestovať môžete viacerými spôsobmi: na kukuričných odrezkoch, na slame v parenisku, klátikoch, prípadne konároch.

Ak s hubami len začínate, siahnite po golierovke slamomilnej. Potrebovať budete len namočenú slamu, hubové sadivo a tienisté stanovište. Na slame či dreve môžete pestovať aj hlivu ustricovú. Úroda sa objavuje už po troch týždňoch. Dajte pozor, aby hliva príliš neprerástla. V tejto fáze totiž dochádza k uvoľneniu väčšieho množstva alergénnych spór.

Chceli by ste pestovať huby, ktoré rastú v lesoch? Nepredstavuje to žiadny problém. Pre konkrétny druh pripravte vhodný substrát. Z lesa prinesenú starú plodnicu konkrétnej huby rozmrvte a namočte do vody. Touto vodou polejte pripravený substrát. Ujme sa napr. pôvabnica fialová, hnojník obyčajný, na klátikoch a konárikoch môžete pestovať napr. uchovec bazový, poľničku topoľovú, plamienku zamatovohlúbikovú, šupinačku menlivú. Poznáte japonskú hubu shitake? Vypestujete si ju na odumretých dubových kmeňoch.

K najviac pestovaným hubám patria šampiňóny. Na úrodu sa môžete tešiť pomerne skoro, avšak musíte dodržať isté podmienky. Šampiňóny potrebujú skoro sterilné prostredie s teplotou 18 – 20 stupňov. Substrát musí byť stále vlhký. V neskoršej fáze rastu je potrebné umiestnenie do chladnejšieho prostredia. Vhodným priestorom na pestovanie húb je garáž, sklad či pivnica. Pestovanie na balkóne a v kvetináčoch je pomerne náročné, ale nie nemožné. Pestovateľov lákajú aj exotické huby, ktoré sú charakteristické zaujímavým sfarbením, a huby s výrazným vplyvom na ľudské zdravie.

