V úžitkovej alebo okrasnej záhrade môžete pestovať prakticky čokoľvek. Tropické a subtropické plodiny, zeleninu, ovocie, prípadne aromatické bylinky, medzi ktoré levanduľa rozhodne patrí. Prevonia domov, spríjemní zaspávanie, ale aj vylieči mnohé ochorenia a ťažkosti. Inšpirujte sa.

Ak patríte k milovníkom levandule a rozhodli ste sa, že si touto aromatickou bylinkou skrášlite záhon či terasu, v nasledujúcom článku nájdete množstvo užitočných rád a tipov na to, ako pestovať levanduľu. A to nielen v záhrade, ale aj v črepníku. Prinášame vám aj užitočné informácie o tom, ako levanduľu sadiť, rozmnožiť, zazimovať a kedy ju treba strihať. Zistíte, že starostlivosť o levanduľu nie je náročná. Stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel a budete sa môcť popýšiť nádherne rozkvitnutou rastlinkou. Pestovanie levandule sa však pre vás môže čoskoro stať závislosťou, pretože táto rastlinka má veľmi široké využitie, a tak ju môžete používať v kuchyni ale napríklad aj do kúpeľa.

Aromatická kráska do kuchyne aj kúpeľa

V krátkosti o levanduli Levanduľa má pôvod v Stredomorí, história jej používania siaha až niekoľko tisíc rokov do minulosti. Využívali ju Egypťania, Rimania aj starí Gréci. Z jej účinkov a vône mali radosť anglické kráľovné Alžbeta či Viktória. No a obľube sa teší táto liečivá aromatická bylinka aj v súčasnosti. Druhov levandule je viacero, pričom sa od seba líšia len minimálne. Najrozšírenejšia a najobľúbenejšia je levanduľa úzkolistá, nazývaná aj levanduľa lekárska či anglická. Má pestré využitie v domácnosti, kuchyni aj v kozmetike a pôsobí výborne aj ako repelent. Okrem nej sa môžete stretnúť ešte s levanduľou francúzskou a španielskou.

Sadenie levandule Levanduľa je vhodná na pestovanie v záhrade, v záhone, ako aj v kvetináči. Samozrejme, za predpokladu, že jej tam vytvoríte vhodné podmienky pre život. Levanduľu môžete vypestovať zo semien, čo je trošku náročnejšie, a tak mnohí pestovatelia tejto rastlinky siahajú radšej po predpestovanej levanduli v kontajneri či v kvetináči. My sa budeme venovať obom možnostiam, ako sadiť levanduľu. Ak sa pýtate, kedy sadiť levanduľu, môžete tak urobiť na jar, ale aj na jeseň. Na jeseň by ste však mali do záhrady sadiť len staršie rastliny, pri ktorých budete mať väčšiu istotu, že im zima a mráz neublížia.

Sadenie zo semien Pestovanie levandule od semienka je náročné, no ak patríte k vášnivým záhradkárom, určite vás to neodradí. Základom je vhodný substrát – levanduľa potrebuje priepustnú a zároveň výživnú pôdu, a tak sa nemusíte obávať pridať do nej trochu piesku. Najvrchnejšia časť pôdy by mala byť tvorená substrátom určeným na výsev byliniek. Po zasiatí kúpených semienok levandule buďte trpezliví, pretože vyklíčenie si vyžaduje čas, obvykle je to až niekoľko týždňov a prvé lístky sa môžu pokojne objaviť až po mesiaci. Počas čakania na to, kým vykuknú prvé levandule, udržiavajte zeminu vlhkú a teplú – najlepšia je izbová teplota. Najvhodnejším časom na pestovanie levandule zo semena je začiatok marca.

Po tom, čo sa objavia mladé a dostatočne silné rastlinky levandule, môžete presadiť každú zvlášť do vlastnej nádoby. Myslite na to, že pestovanie levandule v kvetináči je náročné na substrát. Ten by mal byť priepustný, ale nikdy nie suchý. Ak by ste chceli takto vypestovanú levanduľu umiestniť von na záhon, mali by ste počkať aspoň rok. Mladá rastlinka by totiž nemusela prežiť zimu a aj tú staršiu je vhodné pred mrazom počas zimy ochrániť. Najlepšie však zimu zvládne už staršia, silnejšia a aspoň dva roky stará priesada.

Sadenie z odrezkov Ak patríte k pohodlnejším pestovateľom, určite sa vám zapáči možnosť vypestovať si levanduľu z odrezkov, a to buď z bylinných alebo zo zdrevnatených. Bylinné odrezky sa začnú zakoreňovať v mieste rezu, pričom je vhodné použiť stimulátor rastu a odstrániť spodné listy. Odstrániť spodné listy sa odporúča aj pri sadení zo zdrevnatených odrezkov.

Sadenie vypestovaných rastlín Samozrejme, že úplne najjednoduchším spôsobom, ktorý zvládne každý záhradkár-začiatočník, je výsadba levandule priamo z črepníka. Kvalitné priesady levandule nie je problém zohnať, no a vybrať ich z kvetináčov a zasadiť tam, kam chcete, bude hračka.

Pestovanie v záhrade Pestovanie levandule v záhrade je veľmi obľúbené, pretože je vhodná aj na rôzne dekoratívne účely a využitie nájde napríklad ako lem chodníka či na vytvorenie malého kvitnúceho plôtika. Prípadne si môžete vytvoriť bylinkový záhon, v ktorom by levanduľa rozhodne nemala chýbať. Tento aromatický poloker, ktorý kvitne začiatkom leta, no vďaka pekným striebristým listom vyzerá pekne aj nerozkvitnutý. ozvláštni každý exteriér. Ak sa rozhodnete pre pestovanie levandule v záhrade, umiestnite ju na teplé a slnečné miesto s dostatkom priestoru. Vyhnúť by ste sa mali ťažkej a príliš zamokrenej pôde, ale aj umiestneniu do tieňa a polotieňa. Levanduľa je citlivá na silné mrazy, ale aj zimné slnko, a tak sa aj napriek najlepšej starostlivosti môže stať, že zimu neprežije. Hoci nemá rada premokrenú pôdu, mali by ste najmä v lete dbať na to, aby pôda nevyschla. Preto levanduľu dostatočne zavlažujte. Vysádzanie levandule by malo byť vždy spolu s koreňovým balom.

Pestovanie v črepníku Levanduľa je rastlina, ktorá miluje teplo a svetlo, a tak jej v lete vyhovuje pestovanie vonku. Napriek tomu si však môžete jej vôňu a liečivé účinky užívať aj v prípade, že bývate v byte. Levanduli sa totiž pri správnej starostlivosti bude dariť aj v kvetináči. Ak sa rozhodnete pestovať levanduľu v črepníku, zvoľte veľkosť, ktorá bude zodpovedať veľkosti vašej priesady. V prípade, že si zadovážite už staršiu rastlinku, napr. trojročnú, môže mať priemer aj viac ako 70 cm. Pri pestovaní levandule v kvetináči myslite na to, aby mala dostatok vlahy. V porovnaní s pestovaním v záhone je potrebné levanduľu v črepníku zavlažovať častejšie. S polievaním to však netreba preháňať a je vhodné počkať, kým pôda trošku preschne. V opačnom prípade by hrozilo odhnívanie korienkov a napokon aj celej rastliny. Pozor si dajte, ak sa rozhodnete pestovať levanduľu v črepníku na balkóne alebo vonku. Nie je totiž vhodné, aby ste ju na zimu preniesli do prekúreného interiéru. Umiestnite ju radšej do miestnosti, kde sa teplota pohybuje do 15 stupňov, aby sa rastlina nezačala prebúdzať.

zdroj: gettyimages.com

Starostlivosť

Na to, aby sa vašej levanduli darilo a aby vás tešila krásnymi kvetmi, je potrebné, venovať pozornosť starostlivosti o ňu. Nie je to však nič zložité. Budeme sa venovať tomu, ako strihať levanduľu a kedy je na to najvhodnejšie obdobie, ale pridáme aj užitočné rady, ako zazimovať levanduľu.

Strihanie Aby vám levanduľa prosperovala, je potrebné pravidelne ju strihať. Samozrejme, strihá sa počas kvitnutia, teda v júni a v júli, kedy odstrihávame kvety na rôzne použitie. Ak chcete levanduľu spracovať v kuchyni či na kozmetické účely, strihajte rozkvitnuté kvety. V prípade, že ju chcete sušiť, mali by ste strihať nerozkvitnuté kvety. Pravidelný rez je dôležitý a počas sezóny by ste mali strihať kvetné stonky tak, aby bol rez čo najdlhší. To znamená, že by ste ho mali urobiť v tej časti, kde na vetvičke vyrastajú lístky. Koncom leta by ste mali takto ostrihať všetky kvety. Po zime sa odporúča dopriať levanduli hlbší rez. To znamená, že by ste mali urobiť radikálny rez a vašu levanduľu poriadne ostrihať. Vďaka tomu sa vytvoria kvety na dlhých stonkách a levanduľový kríček bude pôsobiť pekne a uhladene. Pokojne môžete zarezať aj do zdrevnatených častí rastliny, vďaka čomu rastlinku omladíte.

Zazimovanie Otázka toho, ako zazimovať levanduľu má trošku inú odpoveď pre levanduľu v črepníku a inú pre levanduľu v záhrade. Ak ste si zasadili levanduľu do kvetináča a mali ste ju vonku celé leto, mali by ste ju obaliť igelitom a dať na miesto, kde bude chránená pred snehom a vetrom. Neodporúčame preniesť ju do vykúrených priestorov, pretože pri teplote okolo 15 stupňov sa môže začať prebúdzať. V prípade, že nemrzne, môžete takto zazimovanú levanduľu občas poliať. Čo sa týka zazimovania levandule zasadenej v záhrade, môžete ju pred mrazmi chrániť tak, že ju trošku prikryjete slamou a okolo nahrniete zem, aby bola stonka v bezpečí. Pred zazimovaním by ste ju mali zrezať.

Rozmnožovanie a presádzanie Levanduľu je možné rozmnožiť semenami, ale aj odrezkami, pričom prvej možnosti sme sa venovali pri otázke výsadby tejto rastliny. Ak by ste si chceli levanduľu rozmnožiť a neviete, ako na to, máme pre vás rady, ktoré sa vám hodia. Vyberte si na levanduli polodrevnaté odrezky, ktoré by mali byť zo silných a zdravých výhonkov. Odrezky však berte len zo stoniek, ktoré nerozkvitli. Dĺžka by mala byť aspoň 10 cm, pričom spodné lístky odstráňte. Pre posilnenie zakoreňovania odporúčame naniesť na odrezky zakoreňovač, teda stimulátor.

Do pripraveného substrátu, ktorý bude sypký a vzdušný, urobte dierku a do nej vložte odrezok. Polejte a črepník prikryte mikroténovým vrecúškom, čím vytvoríte efekt skleníka. Nezabudnite však dávať vrecko pravidelne dole, aby na pôde nevznikli plesne. Rozmnožovať levanduľu odrezkami môžete na jar a na jeseň. Čo sa týka presádzania, levanduľu by ste mali presádzať v čase, keď nekvitne. Ak chcete presadiť levanduľu v záhrade, obrýľujte ju tak, aby ste nepoškodili koreňový obal. Následne opatrne vyberte a vložte na pripravené miesto, ktoré ste predtým dobre poliali.

