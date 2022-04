Mak patrí k obľúbeným plodinám dlhé storočia. Už naši predkovia poznali nielen jeho liečivé účinky, ale aj výbornú chuť a výživovú hodnotu. Premýšľate nad jeho pestovaním? V záhrade môže vyniknúť ako okrasná, ale aj úžitková rastlina.

Mak, mak makovička

Liečivé účinky maku poznali už staroveké civilizácie. Postupom času sa začal využívať ako ópium. Naše staré mamy z neho zasa varili „uspávadlo“ pre zlé deti. Mak dodá ľudskému telu toľko vápnika, koľko nezíska ani vďaka konzumácii mliečnych výrobkov. Nespochybniteľné sú aj jeho účinky na naše zdravie. Lieči chronickú únavu, pomáha odbúravať stres, tlmiť prejavy psychickej a fyzickej námahy. utlmí bolesť hlavy, podporuje činnosť srdca, pomáha pri liečbe angíny a reume. Mak je plný vitamínov a minerálov. Zvýšené množstvo alkaloidov spôsobuje, že väčšina krajín vydala na jeho pestovanie, vo väčších množstvách, zákaz. Slovenska sa však táto situácia netýka. Po maku je, naopak, veľký dopyt.

zdroj: gettyimages.com

Pestovanie Maku nachystajte dobre prekyprenú a na živiny bohatú pôdu. Správny čas na sadenie je prelom februára a marca. Najlepšou voľbou je slnečné stanovište s občasným tieňom. Samozrejmosťou by mala byť rotácia, na rovnaké miesto zasaďte mak najskôr po troch rokoch. Vysádzame do riadkov vo vzdialenosti cca 30 cm. Po vzídení mak prerieďte na vzdialenosť približne 5 cm a dbajte na to, aby bola na každom výhonku len jedna hlavička. Len takto upravený mak bude dozrievať naraz. Do obdobia kvitnutia polievame minimálne jedenkrát za týždeň, následná zálievka už môže byť striedmejšia. Záhony pravidelne okopávajte a odstraňujte burinu. Zrelý mak spoznáte podľa šušťania v makoviciach. Zvyčajne je to prelom júla a augusta. Makovice odrežte aj s 10 cm stonkou, nechajte ich vysušiť, nožom otvorte makovice, vytraste mak a v tenších vrstvách ho ešte dosušte.

Pozrite si záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch:

Škodce a choroby Z ochorení budete najčastejšie riešiť pleseň makovú. Prevenciou je rotácia maku v záhrade a odstraňovanie napadnutých rastlín. Zo škodcov sa objavuje voška maková, s ktorou si mak poradí vo väčšine prípadov sám. Postačí len jeho dostatočné zriedenie a odstránenie poškodených či slabších rastlín. Horšie je to už zo žravým hmyzom, ku ktorému patrí napr. krytonos. Samičky napádajú mak v období kvitnutia. Chrobáky môžete buď pozbierať alebo zasiahnuť chemicky.

Zákonná povinnosť pre pestovateľov Hoci semienka maku zoženiete v obchode úplne bez problémov, jeho pestovanie má aj určité obmedzenia. Platí to v prípade, že mak pestujete na ploche väčšej ako 100 m2. V takomto prípade budete musieť pestovanie ohlásiť. V opačnom prípade porušujete zákon o omamných a psychotropných látkach.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: