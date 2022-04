Pestovanie malín

Maliny reprezentujú skupinu drobného ovocia, ktoré je medzi pestovateľmi, ale aj konzumentmi, nesmierne obľúbené. Chutné plody sú určené na priamu konzumáciu, ale aj druhotné spracovanie. Pestovanie nie je vôbec náročné, takže sa do toho bez obáv pustite.

Omamná chuť drobného ovocia

Máte deti? Potom by mala byť malina na záhrade úplnou samozrejmosťou. Detičky ich totiž zbožňujú. Výberom vhodného miesta si ušetríte veľké množstvo práce, lebo maliny porastú prakticky samé. Voľbou tej správnej odrody sa zasa môžete tešiť na bohatú úrodu od neskorej jari až do jesene. Pôvodným prostredím malinovníka je les. Tomuto faktu prispôsobte výber stanovišťa. Odporúčame miesto s miernym zatienením a dostatočnou pôdnou vlhkosťou. Maliny a sucho k sebe určite nejdú. Dôležitá je aj pôda, ktorá by mala byť prevzdušnená, kyprá a bohatá na živiny, obzvlášť humus.

Pred sadením poriadne zrýľujte pôdu do hĺbky a prihnojte ju kvalitným kompostom. Sadiť môžeme na jar alebo na jeseň. V prípade viacerých kríkov zachovajte vzdialenosť 0,5 metra. Výhonky sadeníc sa majú skrátiť na jednu tretinu zo svojej pôvodnej dĺžky. Malina sa nesmierne rýchlo rozrastá. Myslite na to najmä vtedy, ak ju sadíte k plotu. Úrody sa dočkáte pri dvojročných rastlinách. Po zbere drevnaté výhonky ostrihajte, aby narástli nové a mladé. Zazimovanie spočíva v odstránení prebytočných výhonkov. Na kríku nechajte maximálne šesť najsilnejších výhonkov, zvyšné odstráňte. Odrezkami si malinu ľahko aj rozmnožíte.

zdroj: gettyimages.com

Čo sa týka škodcov a chorôb sú maliny celkom odolné. Objaviť sa môže žltnutie listov. Príčinou je nevhodné prostredie s výraznou zásaditou štruktúrou, ktorého sa zbavíte pridaním kompostu. Biologickým riešením je zničenie drevnatých častí, po zbere úrody, spálením. Chemické prostriedky nepoužívajte, je to zbytočné. Žltnutie sa totiž týka vnútornej štruktúry rastlín, konkrétne listov. Živočíšni škodcovia a červivosť sú zriedkavé. Neplechu však narobí aj situácia, ak má sused v záhrade chorý malinovník. Maliny sa zbierajú ľahko a bez stopky. Nasilu ich však neoddeľujte, nie sú ešte dostatočne zrelé a nechutili by dobre. Sú primárne určené na rýchlu konzumáciu alebo spracovanie.

