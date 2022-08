Pestovanie mrkvy a petržlenu

Viete si predstaviť prípravu jedál bez mrkvy či petržlenu? Ak tvrdíte, že je to nemožné, máte úplnú pravdu. Táto koreňová zelenina vás možno troška potrápi pri pestovaní, ale vynaložená námaha za to rozhodne stojí.

Zdroj vitamínov aj zaujímavej chuti

Mrkva

Mrkva je typickou koreňovou zeleninou a môžete si vybrať medzi skorou, poloskorou a neskorou odrodou, podľa toho, na čo chcete mrkvu využiť. Skoré odrody sa vysádzajú skoro na jar, marec a apríl, pretože aj úroda príde veľmi skoro. Sú určené pre viac-menej okamžitú konzumáciu. Pri poloskorých a neskorých odrodách sa môžete tešiť aj na omnoho väčšiu úrodu a trvácnosť, pretože ide o odrody vhodné na dlhodobé uskladnenie, napr. v pivniciach. Vysádzame ich koncom apríla až začiatkom mája.

Mrkva neobľubuje kyslé pôdy. Nemusíte sa však ničoho obávať, pretože pH pôdy ľahko upravíte už v jesennom období. Jednoducho pridajte do pôdy vápno. Hnojenie nie je vyslovene nutné. Ak sa už pre hnojivo rozhodnete, pred výsadbou ho zapracujte do pôdy. Pôdu prekyprite a rozdeľte na riadky, vzdialené od seba cca 20 cm. V riadkoch vyhĺbte ryhy, do ktorých umiestnite mrkvové semienka. Tie však veľkosťou rozhodne nevynikajú. V obchodoch dostanete aj tzv. výsevné pásy, ktoré sú zaliate vo vodorozpustnej fólii, alebo zasaďte len samotné semienka. Po zasiatí ich zahrňte pôdou a dobre utlačte.

Semienok vysádzame vždy mnoho. Ak by nám všetky vzišli, bola by z toho síce veľká radosť, ale takmer žiadna úroda. Preto je potrebné výsadbu preriediť. Následná starostlivosť je pomerne jednoduchá. Mrkve sa bude dariť, ak bude rásť v pravidelne kyprenej pôde, zbavenej buriny. Samozrejmosťou je aj pravidelné zavlažovanie a prihnojenie v neskoršej fáze rastu. Ak spozorujete nárast plodov, čaká vás opätovné triedenie. Odstráňte menšie mrkvy, ktoré spracujete napr. pri varení, a nechajte priestor pre rast tým väčším. Mrkva sa vám za to odvďačí bohatou úrodou.

Zber prebieha podľa odrody. Skoré odrody zberáme približne v júli, neskoré až na prelome októbra a novembra. Mali by ste to však stihnúť do príchodu mrazov. Jednotlivé riadky vykopete rýľom, z plodov odstránite vňať a mrkvu opäť pretriedite. Menšie a poškodené plody radšej rýchlo spracujte, zdravé sú vhodné k dlhodobému uskladneniu.

zdroj: gettyimages.com

Petržlen

Na začiatok je potrebné uviesť, že poznáme dva základné druhy petržlenu – petržlen vňaťový a petržlen koreňový. Z petržlenu koreňového využijete koreň aj vňať. S mrkvou tvorí jedinečný tandem pre zeleninové vývary. Obsahuje veľmi veľa vitamínu C. Petržlen vňaťový nemá koreň, ale výrazne dlhú vňať. Pokojne si ho môžete pestovať aj v kvetináči a mať ho, ako sa vraví, stále po ruke.

Petržlen, podobne ako mrkva, odoláva aj prvým mrazom. Vysaďte ho na polotienisté alebo slnečné miesto. Ide o dvojročnú rastlinu, ktorá prináša úžitok v každom roku. Prvý rok rastie jeho koreň alebo vňať. V druhom roku petržlen kvitne a z kvetov sa následne stávajú semená. Takto získate vlastné kvalitné osivo pre ďalšie vysádzanie. Vysádzajte do ľahkej, ale mierne kyslej pôdy. Pôda musí byť vlhká a bohatá na živiny, avšak nie trvalo mokrá. Vhodnejšia bude pravidelná zálievka.

zdroj: gettyimages.com

Petržlen pomerne dlho klíči. Ak chcete tento proces urýchliť, vysievajte do prehriatej pôdy, prípadne pred výsadbou namočte semienka do vlažnej vody. Postup výsevu je obdobný ako pri mrkve. Motykou vyhĺbte riadky, do ktorých zasadíte semienka. Zahrňte, polejte a prikryte fóliou, najlepšie čiernou. Hneď ako spozorujete prvé listy, dajte fóliu preč. Koreňový petržlen po vyrastení prerieďte. Zber závisí od odrody, ale situácia je podobná ako pri mrkve. Na pomoc si vezmite rýľ, korene očistite, zbavte vňate a môžete uskladniť v pivnici. Vňaťový petržlen zberáme počas roka priebežne tak, ako dorastá vňať.

