Pestovanie papriky

Zelená, červená, žltá – hovoríme o paprike. Patrí k výživným a obľúbeným druhom zeleniny, ktoré s obľubou vyhľadávame od neskorej jari až do obdobia prvých mrazov. Chcete sa dozvedieť niečo bližšie o jej pestovaní? Priblížime vám zásady pestovania, polievania, hnojenia, ale aj najvyhľadávanejšie odrody papriky.

Paprikománia

Paprika je rôznorodá nielen farbou, ale aj chuťou, tvarom, veľkosťou či odrodami. V obchodoch nájdete len tradičné odrody, ak však túžite po exotike, budete si musieť dopestovať priesady sami. A tu sa dostávame k podstate celého pestovania. Vysadiť do pôdy semienka papriky nemá zmysel. Paprika sa pestuje z priesad. Semienka zasadíte do kvetináčov alebo špeciálnych nádob na priesady. S výsevom začnite pokojne až začiatkom marca, pretože do záhrady budete presádzať najskôr v máji, keď pominie riziko prízemných mrazov. Paprika je totiž na chlad nesmierne citlivá. Ak ju neochránite, z úrody nebudete mať nič.

Pôda musí byť bohatá na živiny. V jesennom období pohnojte maštaľným hnojom, na jar pridajte k sadenici kompost. Medzi rastlinkami dodržte dostatočné rozostupy. Pestovať môžete s oporou aj bez nej. Závisí to od výšky samotnej rastliny, veľkosti a hmotnosti plodov. Papriku nemusíte pestovať len v záhrade. Dobrou voľbou je aj skleník či fóliovník. Pre mestských záhradkárov je ideálnym riešením balkón, prípadne terasa. Pestovanie v kvetináčoch má však svoje pravidlá. Kvetináč musí mať na dne otvory. Spodnú časť vyplňte drenážou, prekryte geotextíliou a až potom dajte substrát.

Bez vody sa nedarí ničomu. Toto pravidlo sa týka aj papriky. Na dostatok vody si skutočne potrpí. Najlepším časom na zálievku je neskorý večer alebo skoré ráno. Slnko ešte nesvieti tak prudko. Používajte len odstátu vodu, ktorá sa teplotou približuje teplote pôdy a polievajte výlučne ku koreňom, nikdy nie na listy. Studenou vodou by ste paprike spôsobili šok. Hneď ako paprika po prvýkrát zakvitne, kvety odtrhnite. Papriku ich rast zbytočne oberá o energiu. Po tomto kroku sa zameria viac na rast byle, listov a tvorbu bohatšej úrody. V záhrade prihnojujte liadkom. Ak pestujete v nádobách, siahnite po hnojivách s postupným uvoľňovaním.

Paprika je skutočne rôznorodá zelenina. Je obľúbenou prísadou do šalátov, omáčok, gulášov či len tak na priame konzumovanie. Niektoré odrody sa pestujú výhradne pre účely konzervovania. Spracovanie úrody závisí aj od veľkosti, konzistencie a farby plodov, ako aj od samotnej chuti papriky. Niektoré odrody vám priblížime o niečo viac.

zelený baraní roh – charakterizuje ich bledá zelená farba, výrazná dĺžka, štipľavá chuť a vysoký obsah C vitamínu. Dariť sa im bude aj na poli či v záhrade. Sú predurčené na zaváranie

chilli paprika – je typická výrazne štipľavou chuťou. Obľúbená je hlavne v Mexiku. U nás ju dopestujete v skleníku či fóliovníku a po vysušení a zomletí získate zaujímavú koreninu

kozí roh – obdoba baranieho rohu avšak tieto papričky sú na konci ohnuté, podlhovasté a majú červenú farbu a sladkú chuť. Taktiež výborné na zaváranie

PCR – najobľúbenejšia odroda papriky. Vypestujete si ju v skleníku, na balkóne či v záhrade. Ideálna je na chlebík, prípadne do šalátov. Charakterizuje ju žltá alebo bledozelená farba

