Pestovanie ruží

Ruže milujú doslova všetky vekové skupiny, bez rozdielu pohlavia. Muži nimi vyjadrujú nekonečnú lásku, ženy ich zbožňujú pre ich krásu a omamnú vôňu. Najrôznejšie variety farieb, veľkostí aj druhov. To sú majestátne ruže. Poďte sa s nami inšpirovať.

Ruže sú ozdobou každej kytice, balkóna, predzáhradky, terasy či záhona. Neexistuje snáď záhrada, v ktorej by ste túto kvetinovú kráľovnú nenašli. Hoci sú vznešené, nároky na starostlivosť a pestovanie prehnané nie sú. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako sa o tieto krásky postaráte so všetkou noblesou.

Kráľovná v ríši kvetov

Ruže vám ponúknu nielen širokú paletu farieb a veľkostí, ale aj kultivarov. Výber tej správnej odrody je preto výlučne na vás. Pri rozhodovaní však zohľadnite prírodné podmienky oblasti, v ktorej žijete. Ruža je totiž výrazne prispôsobivá. Aj napriek tomu je potrebné zvoliť správny druh. Na jeseň je dôležité zazimovanie. V jarnom období zasa ochrana pred prízemnými mrazmi, silnými slnečnými lúčmi a výraznými rozdielmi medzi teplotami v noci a počas dňa.

Sadenie ruží

Ak plánujete pestovať ruže, darujte im celodenne slnečné stanovište. Väčšina kvitnúcich rastlín priame slnko neznáša, kým ruže ho, naopak, zbožňujú. Slnko je dôležité aj pre osušenie kvapiek vody, ktoré sa tvoria vplyvom rosy a zalievania. Ak by kvapky zostali na povrchu listov a kvetov, časom by vaše krásky začali trpieť plesňovými a hubovými ochoreniami. Ružiam pripravte kyprú a prevzdušnenú pôdu. Dôležité je, aby zálievka nezostala na povrchu, ale vsiakla hlboko do pôdy. Pre zachovanie vlhkosti môžete použiť aj mulčovaciu kôru alebo suché lístie. Ruže polievajte neskoro večer, prípadne skoro ráno. Riaďte sa pravidlom – viac vody, no menej často.

Pozrite si záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch

Proces výsadby

sadiť môžete samostatné sadenice alebo ruže s koreňovým balom

voľné sadenice namočte, pred výsadbou, do vody

ošetrenie koreňov – pri samostatných sadeniciach ruží len skráťte tenké aj hrubšie korene; v prípade koreňového balu si všímajte usporiadanie koreňov. V prípade orientácie do kruhu jednotlivé korene prestrihnite, čím ich uvoľníte a umožníte im v pôde následný rast a rozkonárenie

pripravíme jamu, do ktorej umiestnime sadenicu

prihrnieme substrátom a polejeme

po zasadení polejte vždy, keď spozorujete suchú pôdu

Čas výsadby sa líši od typu sadenice. Voľné sadenice ruží môžete sadiť len v období, keď nekvitnú. Hovoríme o jarnom a jesennom období. Ruže s koreňovým balom presádzame hocikedy, samozrejme okrem zimných mesiacov.

Pestovanie hortenzie

.Už pri sadení dbajte na to, aby bola pôda bohatá na živiny. Avšak tie budete musieť dopĺňať aj naďalej. Najvhodnejším spôsobom je prihnojovanie. Ak máte možnosť, doprajte ružiam kompost. Účinné sú aj viaczložkové hnojivá s postupným uvoľňovaním. Hnojivo aplikujte približne raz do mesiaca, až kým ruže neukončia obdobie kvitnutia. Súčasťou ošetrovania by mal byť aj rez. Strihanie prispieva nielen k omladzovaniu, ale aj k podpore kvitnutia a udržaniu pekného, a hlavne stáleho, tvaru ružových kríkov. Rez uskutočňujeme počas skorej jari a následne neskorej jesene.

Aké jarné kvety sa hodia do záhrady?

Aby vám ruže nevymrzli, venujte primeranú pozornosť ich zazimovaniu. Pre tento účel poslúži napr. slama alebo čečinové vetvičky, ktorými ruže prikryjete. Ochránite ich aj nahrnutím zeminy. Zaiste si nechcete kupovať sadenice ruží každý rok v obchode. Rozmnožovanie je taktiež pomerne jednoduché. Poslúžia nám k tomu odrezky. Ideálnym obdobím je prelom jari a leta. Odstrihnite pekne vyvinuté a zdravé vetvičky, hlavne z okrajov kríka. Budú totiž dostatočne vyživené.

Aby sa odrezky lepšie ujali, môžete ich namočiť do vody. Sadíme do kvetináča vystlaného substrátom. Po zasadení polejte a prikryte zaváraninovou fľašou. Dajte na slnečné miesto. Fľaša udrží ružu v teple a zabráni odparovaniu vody. Po 4 týždňoch vysaďte na záhon. Fľašu môžete na výhonku ešte ponechať, aby spevnel a následne ju využijete aj v rámci zazimovania.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať