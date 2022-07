Pestovanie tabaku

Tabak je obľúbenou rastlinou už od nepamäti. A nie je to len kvôli cigaretám. Jeho liečivé účinky poznali už Indiáni. Ak vás láka vyskúšať niečo nové, skúste si dopestovať vlastný tabak. Prezradíme vám, ako na to.

Omamná vôňa tabaku

Tabak môžete pestovať v skleníku, záhrade, ale aj na poli či v kvetináči na balkóne. Vo svete je známych viac ako 65 druhov tabaku. K najčastejšie pestovaným druhom patrí tabak virgínsky a tabak selský. Hlavnou príčinou pestovania tabaku je výroba cigariet. Ak ste sa rozhodli pestovať tabak aj vo vlastnej záhrade, pripravte sa na to, že je to pomerne náročné. Tabak je totiž nesmierne citlivý na chlad. Doprajte mu ľahkú pôdu a nepreháňajte to s vodou. Tabak sa dobre vyrovnáva aj so suchom. Pri vyšších teplotách sa jeho rast o niečo spomalí. Tento fakt ale nevplýva na kvalitu úrody.

Pestovanie zahajujeme výsadbou semienok do pripravených nádob, pretože tabak si musíte predpestovať. Do záhrady sadíme už väčšie sadenice, vo vzájomnom odstupe aspoň jeden meter. Ako už bolo spomenuté, tabak je citlivý na chlad. S vysádzaním do exteriéru preto začíname až koncom mája. Najbežnejšie využitie tabaku je na prípravu a výrobu cigariet. Avšak už Indiáni poznali liečivé účinky tejto rastliny, na ktoré by sme nemali zabúdať ani v súčasnosti. Ak máte napr. škodce v skleníku, veľmi ľahko sa ich zbavíte práve prostredníctvom tabaku. Z čierneho korenia a tabaku pripravte výluh a nepozvaní návštevníci sa rozutekajú kade ľahšie.

Tabakové listy sa zbierajú ešte pred tým, ako rastliny zakvitnú. V tejto fáze sa mení aj farba listov, zo zelenej na žltú. Na zber si zvoľte suché a slnečné počasie. Listy zo zeme nezbierame, pretože sú znečistené. Listy odlamujte v smere zhora nadol a dávajte pozor na stonky. Listy, ktoré sa nachádzajú najnižšie majú aj najhoršiu kvalitu. Následne sa oberajú stredné a potom vrchné listy.

