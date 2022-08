Pestovanie viniča

Vinič je jedinečná rastlinka, vyžadujúca osobitú starostlivosť a pozornosť počas celého roka. V jednotlivých rastových obdobiach sa totiž líšia nároky na jej opateru. Ak urobíte všetko správne, na jeseň sa môžete tešiť z bohatej úrody.

Vinič potrebuje trpezlivosť a starostlivé ruky

Mladé rastlinky viniča môžete vysádzať od marca až do októbra, resp. do príchodu prvých mrazov. To platí pre rastliny vysádzané vonku. Ak ste sa však rozhodli pre kontajnerovú výsadbu, sadiť môžete v priebehu celého roka. Na hnojenie sa odporúčajú viaczložkové hnojivá s dlhotrvajúcim pôsobením. Hnojte pri teplejšom počasí. Pre sadenice určené do záhrad je charakteristická aj odolnosť voči škodcom a parazitom. Spozorovať môžete napr. múčnatku, proti ktorej účinne zasiahnete postrekom.

Bývate v paneláku, no túžite pestovať vinič? Žiadny problém. Mladé sadenice zasaďte do kvetináčov a umiestnite ich na balkón. Kvetináč by mal byť dostatočne veľký, podporí to lepší rast viniča. Vyberte kvetináč s otvormi na spodnej strane, odtečie tak všetka nadbytočná voda. Dno kvetináča vyplňte štrkom, prekryte ho a následne aplikujte zmes kvalitnej záhradnej pôdy zmiešanej s rašelinou. Nezaplňte kvetináč až po okraj, spôsobilo by to ťažkosti pri polievaní. Nezabudnite na to, že rastlinky viniča potrebujú oporu. Jednotlivé sadenice zviažte. Pri kvetináčovej výsadbe polievame každý deň. Pre rastlinky nájdite miesto, na ktorom budú chránené pred silným vetrom, mrazmi, ale aj intenzívnym slnečným žiarením. Taktiež aplikujte viaczložkové hnojivo s dlhým pôsobením.

Vinič striháme počas neskorej zimy alebo skorej jari. Rezom tvarujete výhonky do vami požadovaného tvaru. Vinič obľubuje kyprú pôdu bohatú na humus, avšak určite nie premočenú. Sadenice sa ujmú aj v kamenistej pôde a v prípade dobrého zakorenenia nie je polievanie vôbec nutné. Oporu potrebuje nielen vinič v kvetináčoch, ale aj v záhrade. Najideálnejším riešením je konštrukcia tvorená aspoň tromi drôtmi, po ktorých sa môžu výhonky ťahať, avšak pre tento účel poslúži aj opora pre ťahavé rastliny. Pri jednoročných sadeniciach uviažte len dva najschopnejšie výhonky. Počas zimy môžu prísť aj veľmi silné mrazy, voči pôsobeniu ktorých by ste mali vinič chrániť. Okolo výhonkov môžete aplikovať čečinu, prípadne ich prekryť textíliou.

