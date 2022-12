Podľa čoho vyberať stoly do obývačky

Odkladací – konferenčný stolík

Aj keď stoly do obývačky nájdete v rôznych druhoch a podobách, všetkým kraľuje tzv. konferenčný stolík. Je nevyhnutným praktickým, ale aj dizajnovým doplnkom každej obývačky. Spolu so sedačkou vytvárajú nerozlučný pár, a preto by mali byť zladení vo funkčnom aj estetickom ohľade. Jeho bežná výška sa pohybuje v rozmedzí 35 – 45 cm, pričom súčasným trendom sú najmä nižšie stolíky. Odporúčaná výška stola by sa mala rovnať výške kolien pri sedení na sedacej súprave. Je to najmä kvôli ľahšej manipulácii s predmetmi, ktoré odkladáte na stôl.

Zachovať by ste mali dostatočne priechodný priestor medzi konferenčným stolíkom a vašou sedačkou. Ideálna šírka uličky je cca 60 cm, aby ste sa nemuseli obávať, že pri prechádzaní napríklad vylejete kávu. Okrem výšky stola je dôležitá aj jeho veľkosť – samotná odkladacia plocha. Výber je síce otázkou vášho vkusu, ale konferenčný stolík by nemal presahovať dĺžku vašej sedačky.

Ďalším kritériom voľby je materiál, z ktorého je odkladací stôl vyrobený. Jeho spracovanie je naozaj rôznorodé. V ponuke je napríklad stále obľúbený masív s dlhou životnosťou, drevo, plast, laminát, kov, ich kombinácie, súčasný trend – tvrdené sklo. Sklenené stolíky zároveň dokážu opticky zväčšiť priestor, čo je vyhovujúce najmä pre malé byty. Nevýhodou v tomto prípade je náročnejšia údržba.

Môžete sa tiež pohrať s fantáziou a vytvoriť stolík podľa vašich predstáv, napríklad použitím paliet, debničiek či starého kufra. Niektoré stoly dokážu byť doslova originálnym kúskom umenia. Praktickým riešením sú aj výškovo nastaviteľné nohy, kolieska na jednoduchšiu manipuláciu či ďalší úložný a odkladací priestor.

Hniezdové stolíky

Nazývame tak tie konferenčné stolíky, ktoré majú rozkladaciu a sťahovaciu funkciu. Dokážu vyriešiť nedostatok miesta a zároveň ponúknuť viac odkladacej plochy. Pozostávajú najčastejšie z dvoch alebo troch stolíkov, ktoré zasuniete do seba. Vhodné sú najmä do menších priestorov, ale v súčasnosti sa tešia veľkej obľube aj vo väčších obývacích izbách vo funkcii odkladacích stolíkov popri sedačke. Tento typ nábytku je moderným riešením súčasných obývačiek. Výhodou je okrem zaujímavého dizajnu najmä ľahká manipulácia.

Podľa čoho teda vyberať stôl do obývačky?

veľkosť a výška (stolíka aj sedačky)

tvar a materiál

umiestnenie – malý / veľký priestor

praktickosť

dizajn

Vo vašej obývacej izbe môžete, okrem hlavného odkladacieho, umiestniť aj iné stoly. Ďalším typom sa venujeme v článku „Druhy stolov do obývačky.“. Či už si vyberiete atypický stolík alebo uprednostníte klasiku, nezabúdajte na praktickosť a nepísané pravidlo – výrazný stôl rovná sa nevýrazná sedačka a naopak.

