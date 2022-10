Pomáhame s výberom lampy do kuchyne

Pre osvetlenie v kuchyni platia rovnaké pravidlá ako pre osvetlenie v ostatných priestoroch v byte alebo rodinnom dome. Aj tu treba zjednotiť vzhľad svietidiel a zladiť ich svetelné parametre s potrebami užívateľa – najmä s ohľadom na činnosti, ktoré sa v kuchyni vykonávajú. Aké svetlo tu teda budeme potrebovať? V kuchyni je dôležitá najmä pracovná činnosť. Preto by malo byť naším cieľom, aby sme mali na všetkých pracovných miestach čo najviac svetla a aby bolo osvetlenie rovnomerné.

Zalejte kuchyňu svetlom

Na základné osvetlenie kuchyne najlepšie poslúži výkonné stropné svietidlo s opálovým krytom, ktoré dáva príjemné difúzne svetlo, svojím charakterom podobné dennému. Vhodnou alternatívou môže byť aj nepriame osvetlenie, ktoré sa dosiahne odrazom svetelných lúčov od stropu alebo od steny. Na to dobre poslúži fabión, za ktorým sa ukryjú svetelné zdroje (väčšinou lineárne žiarivky). Toto riešenie nájde uplatnenie najmä v miestnostiach s vysokými stropmi, prípadne v priestoroch, kde sa na strop nedajú umiestniť vývody. Ďalej môžeme použiť výkonné nástenné či stropné závesné svietidlá, ktoré svietia čiastočne smerom nadol a čiastočne nahor, pričom sa svetlo odráža od stropu. Dosiahneme tak optické zväčšenie priestoru kuchyne. Treba však dávať pozor na svetlú výšku priestoru a kvalitu stropu – nesmieme zabúdať na to, že pri nasvetlení stropu sa prejavia všetky nedostatky a chybičky krásy.

Centrálne osvetlenie by mali doplniť svietidlá, ktoré osvetlia pracovnú plochu kuchynskej linky a zabezpečia primerané svetelné podmienky pri všetkých pracovných činnostiach, pretože pri príprave pokrmov na kuchynskej linke si väčšinou tienime vlastným telom. Tu sa uplatnia najmä rôzne typy svietidiel, ktoré sa montujú pod horné skrinky pracovnej linky – od žiarivkových trubíc až po série bodových halogénových svietidiel. V kuchyni je vhodné aj tzv. akcentové osvetlenie. Nasvietenie skriniek pomocou svietidiel v rampe nad hornými skrinkami alebo osvetlenie vnútri zasklených skriniek dodá priestoru dramatickosť a kuchynská linka tak vytvorí zaujímavú kulisu, najmä v otvorenom obytnom priestore. Pri osvetľovaní pracovnej plochy však môže pomôcť iba čiastočne. Treba si uvedomiť, že takéto osvetlenie nemôže dosiahnuť hodnoty potrebné na prácu a nemožno ho považovať za hlavné osvetlenie celého priestoru.

Niekedy je súčasťou kuchyne aj jedálenský stôl. Takéto miesto zvyčajne neslúži len na rýchle občerstvenie, ale je aj priestorom, kde sa večer stretáva celá rodina. Preto by malo byť nad stolom svietidlo, ktoré svojím vzhľadom, kvalitou svetla a lokálnym charakterom svietenia navodí príjemnú atmosféru a podporí kulinársky zážitok z večere. Mali by ste si vyberať lampy, ktoré rovnomerne osvetlia celý stôl, ale zároveň nebudú oslňovať stolujúcich. Najvhodnejšie sú svietidlá s tienidlami z matného skla. Ak sa rozhodnete pre lampy s kovovými tienidlami, odporúča sa inštalovať ich väčší počet, aby bolo osvetlenie stola rovnomernejšie a zároveň dosiahnete aj lepší estetický účinok. Počet a typ svietidiel (a tomu zodpovedajúci počet vývodov) závisia od veľkosti a tvaru jedálenského stola.

Dôležité je vybrať si správne svietidlo. Ako sme už uviedli, do kuchyne je najvhodnejšie difúzne svetlo. V správne navrhnutej kuchyni by sa mala intenzita osvetlenia pohybovať okolo 300 luxov. Výber svetelného zdroja závisí aj od toho, ako sa lampa používa. Ak budeme svietiť trvalo, oplatí sa priplatiť si za žiarivku. Obstarávacie náklady sú síce vyššie, ale spotreba je asi tretinová. Kvalitatívne parametre svetla súčasných žiariviek sú pritom porovnateľné so žiarovkovými zdrojmi. Preto by sa nemalo stať, že čerstvé mäso bude vyzerať ako pokazené. Osobitnou kapitolou, ktorej analýza by vystačila na samostatný článok, je stmievanie svietidiel. V krátkosti možno k tejto téme povedať len toľko, že stmievanie sa dnes stáva už štandardom. Treba vyvrátiť zažitú predstavu, že žiarivkové svietidlá sa nedajú stmievať – žiarivky možno stmievať podobne ako žiarovky, ale treba používať svietidlá so stmievateľnými predradníkmi a so stmievaním treba rátať už pri návrhu elektroinštalácie.

Ak plánujete novú kuchyňu, neodkladajte návštevu v odbornej firme, ktorá sa zaoberá navrhovaním osvetlenia. Tu by ste mali dostať kvalifikovanú radu. Rozhodne by ste mali prísť skôr, než budete mať pripravené vývody káblov.

