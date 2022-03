Pomáhame vybrať tapety na stenu

Umiestnením tapety na stenu interiér jednoznačne ozvláštnite a dodáte mu osobité čaro. K dispozícii máte skutočne široký výber farieb, vzorov, materiálov aj veľkostí. Aplikovať ju môžete prakticky kdekoľvek, samozrejme v súlade s ostatným interiérom a nábytkom, ktorý sa v izbe nachádza. Ak máte tmavú spálňu, presvetlite ju originálnou tapetou v bledých odtieňoch. Deti sa určite potešia veselej tapete s rozprávkovým motívom, študenti napr. mape sveta či obrazu obľúbeného mesta. Tapetou oživíte fádny priestor vstupnej haly, alebo si spríjemníte pobyt v kuchyni, či kúpeľni. Tu plní tapeta nie len estetickú ale aj praktickú funkciu. Chráni steny pred nežiadúcim znečistením. Do kúpeľne určite aplikujte špeciálne tapety, odolné voči nadmernej vlhkosti, ktoré sú zároveň aj umývateľné. Tapety na stenu sú jednoducho originálnym, moderným, zaujímavým a kreatívnym doplnkom každej domácnosti.

Ozvláštnite interiér tapetou na stenu

Rozhodli ste sa pre tapetu na stenu? Ešte pred výberom je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. V prvom rade si ujasnite, do ktorej miestnosti si chcete tapetu zaobstarať. Miestnosť totiž určí nie len vzhľad tapety, ale aj materiál, z ktorého je vyrobená. Vaše deti určite ocenia zaujímavý doplnok vo svojej izbičke. Tu je však zvýšené riziko, že tapetu popíšu. V detskej izbe preto určite oceníte umývateľné vinylové tapety, no zlou voľbou nie sú ani lacné papierové tapety. Vo väčšine miestností môžete pokojne pracovať s vliesovými tapetami. Určitou výnimkou je kuchyňa a kúpeľňa. Do týchto priestorov potrebujete tapetu odolnú voči oteru, vode, vlhkosti, ale aj nadmernému teplu. Ideálne sú preto umývateľné vinylové tapety.

Ďalším dôležitým bodom je veľkosť izby. Ak máte malú miestnosť, siahnite po tapete v svetlých a pastelových farbách, ktorá ju opticky zväčší. Vo veľkých priestoroch sa nebojte experimentovať a zvoľte tapetu v tmavom odtieni, či vo výraznom vzore. Potrebujete sa pohrať s výškou priestoru? Vyberte si tapety s prúžkami. Vodorovné prúžky miestnosť znížia a zošíria, zvislé ju naopak zvýšia. Tapeta môže poslúžiť aj ako originálny darček. Nezabudnite však zohľadniť vek človeka, ktorému ju chcete podarovať. Mladší ľudia obľubujú extravaganciu a nápadné vzory, naopak starší preferujú jednoduchosť a konzervatívnosť.

Pri výbere tapety zohľadníte celkovú farebnosť izby. Dôležitá je nie len farba nábytku, ale aj podlahy/koberca, okien a dverí, no aj samotných stien. Môžete si pravdaže vytapetovať aj celú izbu, tento postup sa však veľmi neodporúča a tapeta sa aplikuje spravidla len na jednu stenu. Do interiéru ladeného v tmavých farbách sa odporúča svetlejšia tapeta s jemným vzorom, ktorá priestor presvetlí a zväčší. Veľké tmavé vzory ho zasa opticky zúžia. Pri výbere vzhľadu tapety dajte pozor na svetlo. Inak totiž tapeta vyzerá na dennom svetle a inak pri umelom osvetlení. V oboch prípadoch si tapetu pozorne prezrite, aby ste s ňou boli spokojní.

Aj pri tapetách na stenu aplikujte zásadu, že menej je niekedy viac. Môžete mať síce skvelý nápad, no ak to s doplnkami preženiete, výsledný efekt sa len pokazí. Do interiéru s výrazným nábytkom, kobercom, či doplnkami umiestnite jednoduchšiu tapetu v menej výrazných farbách. Naopak, izba zariadená minimalisticky potrebuje niečím oživiť. V tomto prípade vám dobre poslúži extravagantnejšia a výraznejšia tapeta. Zvážte taktiež fakt, či budú v miestnosti s tapetou aj obrazy, alebo fotografie. Mohlo by totiž dôjsť k „doplnkovej kolízii“. Farbu doplnkov prispôsobte farbám z tapety. Ide predsa o efektné zladenie a nie o vytvorenie neželaného dúhového spektra.

Vybrali ste si svoju vysnívanú tapetu? Nezabudnite však ani na praktickú stránku veci. Pozorne si premerajte miestnosť, v ktorej bude tapeta umiestnená. Správny výmer vám totiž určí počet tapetových roliek. Objednajte si radšej o jednu rolku viac. Pri tapetovaní sa môže hocičo pokaziť a zvyšnú rolku viete využiť na prípadné opravy v budúcnosti. Nezabudnite na vhodné a kvalitné lepidlo a môžete s elánom začať tapetovať.

