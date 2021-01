Pomôžeme vám nájsť kreslá do obývačky

Kreslá do obývačky v minulosti tvorili súčasť sedacej súpravy a spolu s ňou sa zhodovali v štýle, v materiáli, aj vo farebnom prevedení. Dnes je opak pravdou a zároveň pomerne dlhodobým trendom. Vzhľad kresiel si doslova pýta vyniknúť a odlíšiť sa od zvyšku zariadenia. Solitéry majú zelenú…

Kreslá do obývačky – samostatný prvok pre chvíle pohody

Rafinovaný vzhľad solitéru vhodne doplní interiér a navyše vytvorí akýsi dramatický akcent. Moderné kreslá do obývačky často zdobia vysoké železné alebo drevené nožičky či konštrukcie s kovovým leskom. Poskytujú relax, znamenitý dizajn, ale tiež štýlové zladenie, ktoré nemusí byť na prvý pohľad zrejmé…

Priestoru dodajú ten správny charakter najmä ikonické kúsky, napríklad od známych severských dizajnérov. Nechajte ich vyniknúť samostatne alebo ich zakomponujte k zvyšnému sedeniu s decentnými estetickými rozdielmi. Originálnosť sa vyplatí. Vedia to napríklad aj otočné kreslá do obývačky, ktoré najmä v otvorenom priestore kuchyne a obývacej izby plnia viacero funkcií.

Pozrite si kreslá v týchto e-shopoch:

Čalúnenie vedie rebríček pohodlnosti

Vypnite, zabudnite na starosti a nič neriešte. Pomôžu vám s tým pohodlné kreslá do obývačky. Kvalitný sedák je podmienkou a možnosť usadiť sa ako do bavlnky zase zabezpečuje čalúnenie. To má výhodu rôznorodosti motívov, vzorov, farebných odtieňov či materiálov poťahových látok.

Obľúbené sú vintage kolekcie, ale aj jednoduchosť typická pre škandinávsky štýl. Kožené kreslá do obývačky pristanú ktorémukoľvek štýlu, stačí len upresniť tvary pre daný interiér. V hladkom alebo prešívanom prevedení, jednoliate čalúnenie alebo „kravská koža“ s výraznejšou štruktúrou, možností je niekoľko…

Pozrite si aj tieto nádherné kreslá:

Aký účel majú kreslá do obývačky spĺňať?

Nie príliš nápadne dopĺňajú pohodlný nábytok na sedenie alebo sú skôr dizajnovým výstrelkom? Slúžia výhradne na chvíle odpočinku a relaxu? Chcete ich zapojiť do spoločenských konverzácií s rodinou a návštevou? Majú vás odosobniť od miesta, v ktorom sa nachádzate počas čítania knihy?

Každá odpoveď na uvedené otázky si vyžaduje iné riešenie. Ak je kreslo pre vás napríklad „útočiskom“, kde trávite väčšinu svojho odpočinku, doprajte chrbtici vysokú opierku. Dokonalou ukážkou sú takzvané ušiaky, ktoré zároveň ponúkajú komfort pri čítaní a slúžia aj ako výnímajúci sa doplnok v domácej knižnici.

Pôžitok „natiahnuť sa“ a pohodlne sledovať TV umožnia relaxačné kreslá do obývačky, ktoré si potrpia skôr na kvalitné prevedenie než na dych berúci dizajn. Funkcie znásobujúce už spomínaný komfort v podobe polohovania sú samozrejmosťou, no ani tie masážne nie sú na zahodenie…

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: