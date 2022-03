Poradíme vám, ako vybrať nábytok do kancelárie

Podnikáte alebo pracujete z domu? Tipy pre ergonómiu vášho domáceho pracoviska: ako si vybrať správny stôl, stoličku, monitor, klávesnicu. V dnešnom článku sa pozrieme na zariadenie domácej kancelárie. Nebudeme rozoberať technické parametre, ale zameriame sa na ergonómiu pracovného miesta.

Doprajte si štýlovú a funkčnú kanceláriu

Či už pracujete alebo podnikáte z domu, je dôležité mať na prácu vyhradené miesto. Ideálna je samostatná miestnosť, kde sa môžete nerušene venovať práci, no môže to byť pokojne aj kútik v obývačke. V každom prípade by malo ísť o miesto, kde sa venujete výhradne práci. Nevhodné je napríklad zriadiť si pracovné miesto v spálni. Ak je vaša domáca kancelária súčasťou inej miestnosti (kuchyňa, obývačka), snažte sa ju aspoň opticky predeliť od zvyšnej časti miestnosti. Vo svojej kancelárii či pracovnom kútiku nerobte žiadne iné aktivity – v opačnom prípade sa vám práca začne miešať s inými (najmä relaxačnými) činnosťami a čoskoro sa vám môže zunovať. Základnými nástrojmi v každej domácej pracovni sú pracovný stôl, kancelárska stolička, počítač alebo notebook, svetlo a úložné priestory.

Pracovný stôl Váš pracovný stôl by mal byť dostatočne veľký, aby ste na ňom mohli pohodlne pracovať aj s rozloženými dokumentmi. Jeho výška by mala byť nastaviteľná, aby ste si dokázali nastaviť ideálnu polohu. Vyberte si taký stôl, ktorý má dostatok miesta pre vaše nohy – oblúkom sa vyhnite tým počítačovým stolíkom, ktoré majú pod stolovou doskou rôzne poličky na tlačiareň a pod., tie vám uberajú z miesta pre nohy. Vaša chrbtica sa vám za to poďakuje. Stôl by mal byť spolu s nohami stola dostatočne pevný, aby sa napríklad nerozkmital pri tlačení na atramentovej tlačiarni. Je vhodné, ak má na zadnej strane pracovnej dosky otvory, cez ktoré môžete prevliecť počítačové káble.

Kancelárska stolička Úprimná rada znie: nekupujte lacné kancelárske stoličky. Cena kvalitnej stoličky, vhodnej pre dlhodobú prácu, začína niekde okolo 150 -200 eur. Táto investícia sa naozaj oplatí – čím lepšia stolička, tým sa vám bude lepšie pracovať a menej vás bude bolieť chrbát a celé telo. Nekupujte kožené manažérske kreslá – tie nie sú určené na dlhšiu prácu za PC. Pri výbere stoličky sa sústreďte najmä na tie, ktoré majú označenie „vhodné pre dlhodobú kancelársku prácu“. Vaša nová stolička by mala byť výškovo nastaviteľná, nastaviteľný by mal byť aj sklon operadla. Dôležitá je bedrová opora. Odporúčame aj opierky na ruky.

Monitor Vyberte si monitor, ktorý má stojan s nastaviteľnou výškou. Túto možnosť ponúkajú len vybrané modely, ale oplatí sa to. Druhou alternatívou je dokúpiť k monitoru ramenový držiak. Ten má viacero výhod: umožňuje výškové nastavenie polohy monitora, monitor si môžete presúvať bližšie alebo ďalej podľa potreby (ako práve sedíte) a nezanedbateľnou výhodou je, že vám nezaberá žiadne miesto na stole.

Klávesnica a myš Odporúčame používať bezdrôtovú klávesnicu a myš. Zbavíte sa tak na stole množstva káblov – spolu s ramenovým držiakom získate ideálne pracovné miesto, kde vám nebudú prekážať žiadne káble. S bezdrôtovou myšou a klávesnicou sa aj lepšie narába – neprekáža vám pri pohybe žiaden kábel. Vyberte si myš, ktorá ergonomicky sadne do vašej ruky. Klávesnica by mala byť ideálne nízkozdvihová – na takej sa najlepšie píše, najmä ak píšete všetkými desiatimi prstami. Praktické je, aby bola klávesnica vodotesná – to pre prípad, že sa vám na ňu ráno podarí vyliať kávu.

Počítač V tomto článku sa nezaoberáme technickými parametrami, takže o počítači si povieme len toľko, že by mal byť umiestnený tak, aby vám nezavadzal na stole a aby vás neobťažoval hluk počítača. Vhodné umiestnenie je na zemi – na nejakej podložke, ktorá bude tlmiť hluk a vibrácie (na koberci alebo na kuse gumenej podložky). Okolo počítača by mal byť dostatočný priestor, aby do neho a z neho mohol prúdiť vzduch, ktorý chladí vnútornosti počítača. Ak používate na prácu notebook, odporúčame k nemu dokúpiť monitor a externú klávesnicu a myš. Bez týchto troch doplnkov je dlhodobá práca s notebookom nepraktická a neprospieva zdraviu – napríklad monitor by ste mali mať priamo pred sebou (nie šikmo dole) a jeho horná hrana by mala byť vo výške vašich očí a to sa pri práci s notebookom nedá dosiahnuť. Budete tak pozerať stále dole a váš krk sa bude priveľmi namáhať. Alternatívou je stojan na notebook, ktorý vám umožní nastaviť správny sklon a výškové umiestnenie obrazovky.

Svetlo Svetlo v miestnosti, v ktorej pracujete, je ďalším dôležitým bodom pre spríjemnenie práce. Neumiestňujte svoj pracovný stôl rovno pod okno – aj keby ste mali akýkoľvek nádherný výhľad. Ak sa pozeráte do monitora, spoza ktorého vám do miestnosti cez okno preniká denné svetlo, vaše oči sa extrémne namáhajú. Tie musia pri takýchto svetelných podmienkach zvládať obrovský kontrast a rýchlo sa unavia. Nevhodné je aj interiérové svetlo, ktoré svieti priamo na monitor. Okrem nepríjemných odleskov od monitora unavuje priame svetlo oči. Vhodná je napríklad stolná lampa namierená smerom dohora – odrazené svetlo od stropu a od stien bude dostatočné pre prácu za počítačom a nebudú vás z neho bolieť oči. Vhodná je stolná lampa na pohyblivom ramene, ktorú si môžete premiestniť a natočiť podľa potreby a dostupného vonkajšieho svetla v priebehu dňa.

Odkladacie priestory Pre podnikanie z domu budete potrebovať nejaké úložné priestory na dokumenty. Ideálne je mať všetko po ruke. Napríklad zásuvková skrinka blízko stola alebo regál na zakladače za vašim chrbtom. Blízkosť takýchto úložných priestorov je dôležitá pre udržanie poriadku a systému v dokumentoch. Čím ďalej bude takýto odkladací priestor na dokumenty od vášho stola, tým viac sa budú dokumenty kopiť na pracovnom stole.

