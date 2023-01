Postele a postieľky pre deti: kedy akú vybrať

Postieľky pre deti

Na čo sa zamerať?

účel (každodenné spanie, prenosná postieľka na cestovanie)

rošt (ideálne polohovateľný)

matrac (nie príliš tvrdý, bábätko vníma stupne tvrdosti inak ako dospelí)

konštrukcia a materiál (drevo je naj)

bezpečnosť (zaisťovacie a montážne mechanizmy, ktoré dieťa samo neodistí a o ktoré sa neporaní)

Kvalitná postieľka by mala mať pevnú stabilnú konštrukciu z odolného materiálu, ideálne z bukového dreva. Zdravotne nezávadný náter by mal byť samozrejmosťou. Kvôli bezpečnosti dbajte na správnu výšku bočníc, min. 65 cm nad úrovňou lôžka. Vhodným riešením je kúpa postieľky s polohovateľným roštom, ktorý umožňuje jednoduchší prístup k dieťatku a zároveň šetrí chrbticu. Výber matraca takisto nepodceňujte a zamerajte sa na mäkšie a priedušné matrace, ktoré sú vyrobené z neškodných materiálov bez alergénov.

Ak ste sa rozhodli aj pre podložku, vhodnou je niekoľkovrstvová s bavlneným povrchom a polyesterovou spodnou časťou. Matrac je tak chránený a deti sa veľmi nepotia. Vyhnite sa veľkému množstvu hračiek v postieľke či zbytočným dekoráciám. Postačujúce sú tzv. hniezda, ktoré fungujú ako mäkká výstuž, takže sa znižuje riziko udretia. Cestovná postieľka je vhodná na dopoludňajší alebo odpoludňajší spánok a cestovanie. Nie je plnohodnotnou náhradou detskej postieľky. Každodenné spanie v nej by mohlo narušiť zdravý vývin dieťaťa. Výhodou je malá hmotnosť a jednoduché uskladnenie.

Kedy je správny čas?

V období po narodení je vhodné dieťatku zaobstarať kolísku, nie je to však nutnosťou. Ak po návrate z nemocnice umiestnite bábätko do postieľky, chybu neurobíte. Dôležité je vytvoriť mu potrebný komfort pre jeho zdravý vývin. V postieľke môžu spávať aj deti v predškolskom veku. Tento typ má zvyčajne rozmer 140 x 70 cm a dá sa upraviť na menšiu posteľ. Nevýhoda je v tom, že ju využijete iba na kratšiu dobu, pretože školák potrebuje väčšiu posteľ. Praktické sú preto postieľky v rozmere 120 x 60 cm. Vnútorný priestor je postačujúci a deti v nej väčšinou spávajú do 2-3 rokov.

Postele pre deti

Ani sa nenazdáte a z malinkého dieťaťa je zrazu školák či školáčka. Ak chcete ušetriť váš rozpočet, vyberajte posteľ, ktorá bude spĺňať podmienky pre zdravý spánok prváčika, ale aj študenta. Ak ste však rozhodnutí, pre kúpu postele pre najmenších, zadovážte si typ s bočnou zábranou, prípadne ju dokúpte dodatočne a namontujte k posteli. Vhodná výška postele pre menších by spolu s matracom mala dosahovať max. 55 cm. Na matraci nešetrite. Stále sa vyvíjajúca detská chrbtica potrebuje kvalitnú oporu.

Okrem postele s bezpečnostným zábradlím môžete vášmu dieťaťu kúpiť aj tzv. rastúcu posteľ. Posteľ musí byť dostatočne prevzdušnená, o čo sa postará ideálny rošt správne zvolený k matracu. Viac sa môžete dočítať v článku „Rošty do postele majú vplyv na spánok.„. Zvážte aj výber materiálu samotnej postele. Uprednostníte radšej nestarnúce a odolné drevo alebo lamino s jednoduchou údržbou?

Ak chcete urobiť svojmu dieťaťu radosť, doprajte mu posteľ napríklad v tvare domčeka. V ponuke nájdete množstvo vzorov a farieb, tematických postelí (podľa rozprávok), postele so šmykľavkou či obľúbené poschodové postele. Pre väčších školákov a školáčky sú ideálnym riešením napríklad rozťahovacie pohovky na spanie, dokonca s možnosťou prístelky. Nezaberajú veľa miesta a ľahko sa s nimi manipuluje. Ak ste sa rozhodli pre túto alternatívu postele, inšpirujte sa článkom „Ktoré pohovky sú najpohodlnejšie na spanie?“.

Postele alebo pohovky s prístelkou deti ocenia, najmä ak bude u nich chcieť prespať kamarát alebo kamarátka. Obľúbenými sú tiež postele s úložným priestorom, a to najmä v menších detských či študentských izbách. Poslúžia napríklad na úschovu hračiek, školských kníh či perín.

Presný čas na výmenu menšej postele za väčšiu sa nedá stanoviť, a to kvôli individuálnym potrebám detí. Pri jej kúpe sa snažte zohľadniť aj názory a priania vašich ratolestí (aspoň do istej miery) a vytvorte im príjemné miesto na spanie, kde budú mať pokojné sny a rána plné energie a pohody.

