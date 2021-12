Postele, ktoré nevŕzgajú

Výber tej správnej postele býva často veľkou dilemou. Obyčajne ľudí ako prvé zaujme vizuálne prevedenie a rozmery. Faktom je však to, že rovnako dôležitý je materiál. Detaily tvoria celok a v mnohých prípadoch sú práve dôvodom, prečo sa cítite na posteli nepohodlne. Každý túži po pokojnom a dokonalom spánku na posteli, ktorá nebude vŕzgať ani po niekoľkých rokoch.

Sanas ponúka vysoko kvalitné postele do spálne, na ktorých sa vždy vyspíte do ružova a zabudnete na budenie zapríčinené vŕzganím čela či konštrukcie. Slovenský výrobca si dáva záležať na tom, aby boli vyrobené z tých najkvalitnejších eko materiálov, ktoré sú na trhu dostupné. Sanas si dáva záležať a prináša to najkvalitnejšie, čo môžete na slovenskom trhu nájsť – masívne postele.

Prečo práve masív?

Odpoveď je jednoduchá – je trvácny a vydrží vám po dlhé roky. Výhodou masívu je to, že oproti drevotrieske vydrží oveľa viac a neobsahuje lepidlá, ktoré môžu citlivejším ľuďom zapáchať. Typická je prírodná vôňa dreva. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, vďaka ktorej nebude posteľ vŕzgať ani po dlhom čase. Pevná konštrukcia si poradí aj s vyššou váhou a nemusíte mať obavy, že sa posteľ zlomí. Drevené postele z masívu sú jednoznačne najlepšou voľbou, pretože majú silné nohy, rámy a rošty.

Foto: sanas.sk

Čalúnená posteľ – áno alebo nie?

Jednoznačne áno. Prečo? Pretože sú nadčasové, moderné a elegantné. Sanas ponúka postele rôznych veľkostí a druhov morenia. Čo sa týka farieb, určite nájdete takú, ktorá sa bude ľahko kombinovať s ostatným nábytkom vo vašej spálni.

Čalúnená posteľ je taktiež vyrobená z masívneho dreva a LDTD dosiek a ak zvažujete jej kúpu, tiež pripravte sa na vysokú odolnosť. Maximálny komfort zabezpečuje aj mäkké čelo, o ktoré sa môžete pohodlne oprieť pri sledovaní televízie alebo čítaní knihy. Za zmienku stojí aj čalúnená rámová posteľ s úložným priestorom, do ktorého sa zmestia veci ktorým ste v domácnosti nenašli miesto. Tento veľký úložný priestor ocenia najmä ľudia, ktorí bývajú v menších bytoch a nemajú dostatočnú úložnú kapacitu.

Ak túžite po vysokej kvalite za adekvátnu cenu, na Sanas.sk nájdete tú pravú posteľ, ktorú hľadáte. Neváhajte a pustite sa do výberu!

