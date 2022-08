Postele kúpte ideálne naraz aj s matracom

Spánok je pre človeka veľmi dôležitou súčasťou, pretože prespí cca 1/3 svojho života. Dopriať si ničím nerušený spánok je nesmierne dôležité. Prispieva k zlepšeniu pamäte, ako aj k zníženiu stresu. Naopak nedostatok spánku môže viesť k vzniku zdravotných problémov. A prvým krokom ku kvalitnému spánku je vhodne zvolená posteľ. Prinášame vám odpovede na niekoľko základných otázok, ktoré si pred výberom postele položí asi každý.

Aký materiál?

Kupujete si novú posteľ? Siahnite po dreve. Práve drevené postele sú totiž najtrvácnejšie. Postele vyrobené z mäkšieho dreva, borovica a smrek, sú o niečo lacnejšie ako postele, ktoré sa vyrábajú z tvrdého dreva, dub, buk alebo breza. Tvrdosť dreva prispieva k celkovej stabilite postele, vďaka čomu nebude vŕzgať. Kovové postele si ľudia vyberajú kvôli dizajnu, lebo pôsobia luxusne. Taktiež majú dlhú životnosť a vysokú stabilitu. Zvyknú však mierne vŕzgať, čo môžeme vnímať ako negatívum. Čalúnené postele sú kombináciou dreva a látky. Látkou môže byť dotvorená len istá časť, alebo aj celá posteľ. K dispozícii máte širokú škálu farieb. V spálni vyzerajú naozaj elegantne. Nevýhoda týchto postelí nastáva pri ich zašpinení, keďže môžu vzniknúť problémy s čistením.

Aká má byť výška postele?

Výška postele je úzko spätá s tým, aký hrubý matrac by ste chceli mať. Matrac by mal nad bočnicou pretŕčať aspoň tretinu zo svojej výšky. Celková výška matraca spolu s posteľou sa pohybuje od 40 do 60 cm. S pribúdajúcim vekom sa odporúča aj vyššia posteľ, aby človek nemusel vynaložiť veľké úsilie pri vstávaní.

Aká je ideálna veľkosť postele?

Posteľ by mala byť dostatočne veľká, pre kvalitný a ničím nerušený spánok. Dĺžka by mala byť minimálne 25 cm + výška človeka. Čo sa týka šírky postele, ideálnych je 100 cm pre maximálne pohodlie. Pri manželských posteliach platí dvojnásobok, takže 190 až 200 cm.

Na čo potrebujeme bočnice a čelo postele?

Čelo a bočnice tvoria rám postele, vďaka ktorému sa nebude matrac pohybovať. Zabezpečuje to, že z postele počas spánku nespadnete. Bočnice na posteli oceníte najmä v prípade, ak máte malé deti. Čelo postele nás zasa ochráni pred prievanom a pri čítaní je ideálne na opretie vankúša.

Aký rošt je vhodný?

Veľmi náročným krokom pri kúpe novej postele je práve voľba vhodného roštu. Rošt zabráni spadnutiu matraca na zem a zabezpečuje komfort. V súčasnosti sa najčastejšie využívajú tvrdé doskové alebo pružné lamelové rošty. Lamelové rošty sú príznačné funkciou polohovania, môžete si nastaviť ľubovoľný uhol sklopenia postele. Na lamelový rošt je vhodný penový matrac, na pevný rošt zasa pružinový matrac.

Posteľ aj s matracom?

Určite áno. Súčasný nábytkársky trh sa snaží o čo najväčšiu spokojnosť zákazníka. Súčasný zákazník je zároveň náročný a za investované peniaze očakáva aj adekvátnu starostlivosť a kvalitu ponúkaných výrobkov. Aj keď spojenie postele s matracom nie je ešte úplnou samozrejmosťou, na trhu nájdete množstvo výrobkov, ponúkajúcich práve komfort dva v jednom. Kúpte si posteľ už aj s matracom a ušetríte množstvo peňazí aj času. Nezabudnite sa však pýtať a požadovať informácie. Dôležitá je hrúbka matraca, jeho kvalita aj materiál. Matrac, rošt a posteľ musia ako jeden celok dokonale splynúť.

