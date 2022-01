Pozor na najlacnejšie a nekvalitné sprchovacie kúty

Možno si vravíte, že vybrať sprchový kút z tak širokej ponuky je zložité. Áno je, ale nemusí byť. Po prečítaní tohto článku sa už budete vedieť zorientovať, vybrať si, dozviete sa čo uprednostniť, aj to, aká by mala byť cena. To sú totiž najčastejšie otázky zákazníkov.

Niekoľko dôvodov prečo kút a nie vaňu

ľahká údržba – hlavne ak máte sklá s povrchovou úpravou. Ak nemáte, dá sa kúpiť prípravok ako úprava proti vodnému kameňu, stojí cca 30 – 50€. Počuli sme o ľuďoch, ktorí si natreli sklá tekutými stieračmi na čelné sklo auta, na pumpe kúpite za 10€ a účel to splní

– hlavne ak máte sklá s povrchovou úpravou. Ak nemáte, dá sa kúpiť prípravok ako úprava proti vodnému kameňu, stojí cca 30 – 50€. Počuli sme o ľuďoch, ktorí si natreli sklá tekutými stieračmi na čelné sklo auta, na pumpe kúpite za 10€ a účel to splní úspora vody – v sprche ľudia spravidla minú menej vody ako keď si napustia vaňu. Sú však extrémy, ktoré stoja pod sprchou tak dlho, že by sa im za ten čas naplnila aj plná vaňa. Je však nato trik, nepoužite zátku do vane a neviete koľko ste minuli

– v sprche ľudia spravidla minú menej vody ako keď si napustia vaňu. Sú však extrémy, ktoré stoja pod sprchou tak dlho, že by sa im za ten čas naplnila aj plná vaňa. Je však nato trik, nepoužite zátku do vane a neviete koľko ste minuli bezbariérový vstup – hovorí to samé za seba, kúpeľňu robíte na 10 – 20 rokov, treba myslieť do budúcna a zvážiť aj túto možnosť

– hovorí to samé za seba, kúpeľňu robíte na 10 – 20 rokov, treba myslieť do budúcna a zvážiť aj túto možnosť pomerne jednoduchá možnosť výroby kútu na mieru – predsa je to len kus skla a pánty. Ak potrebujete špecifický rozmer alebo šikminu do podkrovia, môžete si vybrať zo širokej ponuky várobcov sprchovacích kútov presne podľa vašich predstáv

Druh / tvar sprchovacích kútov V základe ide o oblý vs. hranatý tvar

oblý sa hodí hlavne do malej kúpeľne. Vďaka zaobleniu ušetríte niekoľko cenných centimetrov v priestore oproti hranatému kútu

inak je to asi jedno, záleží od štýlu kúpeľne

ak by ste neboli limitovaní priestorom, zvoľte si obdĺžnikový kút. Prečo? Určite aj vy máte radi sprchovanie vo dvojici. V každom prípade je to spôsob, ako šetriť vodu a bojovať tak proti kríze s nedostatkom vody

niekedy sa stretávame s problémom, že nie je možné umiestniť kút do rohu. Jednoducho sa to dá vyriešiť kútom na rovnú stenu, ktorý pozostáva z troch sklenených častí

Spôsob otvárania Otváravé či posuvné? Záleží to od viacerých faktorov.

Otváravé sprchové kúty

majú veľkú výhodu v údržbe. Je to len sklo a pánty takže údržba je jednoduchá. Čoraz častejšie sa stretávame s pántami, ktoré sú lepené na skle takže z vnútornej strany máte len sklo. Údržba je v tomto prípade naozaj veľmi jednoduchá

čo nám však prekáža najviac je fakt, že málo modelov používa odkvapovú lištu naspodu dverí. Ak ju otváravé dvere nemajú, voda vám steká na podlahu. Nezúfajte, existujú aj slovenskí výrobcovia kútov, ktorí túto lištu majú a slovenskí výrobcovia ponúkajú aj rozumné ceny

poslednou výhodou je aj to, že otváravé sprchovacie kúty vám poskytnú viac priestoru pri vstupe

Posuvné sprchovacie kúty

jednoznačná voľba do bytového jadra

musíme však povedať, že dosť ľudí kupuje kúty s posuvnými dverami aj keď ich neobmedzuje priestor

najčastejšou námietkou však je životnosť koliesok. Tie hrdzavejú, zasekávajú sa, vŕzgajú. Ľudia si kúpia kúty s kolieskami, používajú ich mnoho rokov, majú tak tvrdú vodu, že menia rýchlovarnú kanvicu každý druhý rok a myslia si, že kolieska vydržia do konca života. Kolieska treba raz za čas namazať. Sanitárne mazivo stojí asi 5 € a rozhodne treba namazať kolieska hneď po kúpe a preventívne raz za pol roka. Ideálne by bolo kúpiť si hneď pri kúpe kútu náhradné kolieska, aspoň tie v spodnej časti a máte dlhé roky pokoj

ak sa vám však nechce mazať, robia sa aj kúty, ktoré majú kolieska len v hornej časti a tie sú v kontakte s vodou len veľmi zriedka

Pozrite si sprchové kúty v týchto e-shopoch:

Dizajn a vzhľad sprchového kútu Rámové či bezrámové? Najväčší rozdiel je v cene – samozrejme rámové sú o niečo lacnejšie. A teraz zopár ďalších rozdielov:

Rámové sprchové kúty

rámové poskytujú výber z farieb profilov (biele, chrómové, lesklé, matné). Ďalšia a veľká výhoda je montáž aj na krivú stenu. Nástenné profily zväčša umožňujú rozpätie +/- 2 cm a kút namontujete bez problémov aj na krivú stenu

nevýhodu vidíme asi len jednu, pri celorámových modeloch, kde sú lišty aj v spodnej časti. Po niekoľkých rokoch používania sa až nad mieru potrápite s údržbou

Bezrámové sprchové kúty

ak je naším hlavným kritériom dizajn tak bezrámové kúty vám poskytnú nadčasový dizajn, bez rušivých prvkov, čisté línie a samozrejme jednoduchú údržbu

nevýhodou je nutnosť zamerania otvoru pre sprchový kút a výroba na mieru, čo je časovo náročnejšia varianta. Stále však odporúčame vyberať vybavenie do kúpeľne s časovým predstihom a nechať si časovú rezervu

Samostatnú skupinu tvoria sprchové zásteny Patrí to skôr do inej skupiny a neskôr sa tomu budeme venovať samostatne, ale je to stále častejšia varianta, hlavne do veľkých kúpeľní.Pomerne lacné riešenie, bezbariérové, jednoduché na údržbu s ľahkým dizajnom.

Použité materiály Čo sa týka profilov, používa sa hliník. Naň sa samozrejme nanáša farba. Počuli sme o kútoch z reťazcov, kde bola použitá oceľ, ktorá časom začala korodovať, farba sa olupovať. Veríme, že sú to len zlé recenzie.

Výplň rámov Ako výplň rámov sa používa sklo alebo plast. Plast sa používa zväčša do verejných priestorov a to najmä kvôli cene. V prípade skla dominuje bezpečnostné sklo. Ide o pevnejší, odolnejší, ľahšie udržiavateľný materiál s možnosťou antikalovej povrchovej úpravy či dekorovaného skla.

Povrchová úprava skla

je veľmi dôležité povedať, že je dočasná

to znamená, že používaním a čistením chemickými prostriedkami sa stratí

samozrejme je to veľký pomocník ale spočítajte si koľko sa platí navyše za povrchovú úpravu a či nekúpiť radšej dodatočne antikalový prípravok proti vodnému kameňu, ktorý vydrží nejakých 4 tisíc použití

Cena sprchových kútov Častokrát najdôležitejšia otázka. No nemáme pre vás konkrétnu odpoveď. Dá sa kúpiť kút za 300 €, rovnako tak za 3 000 €, možností a výrobcov je naozaj veľa. Vyberte si preto kút, ktorého cena bude zodpovedať aj adekvátnej kvalite.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: