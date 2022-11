Pozrite sa, ako môže vyzerať podkrovný byt

Podkrovné byty majú neopakovateľnú atmosféru, človek sa v nich dobre cíti, avšak, ako už sami tušíte, ich zariaďovanie býva sprevádzané mnohými úskaliami. Aby ste sa vyhli čo najväčším komplikáciám, hľadajte podkrovný byt, ktorý má:

sklon strechy od 45 do 60 stupňov

výšku obvodového múra 1,2 m

štítovú stenu s oknom alebo balkónom

Toto sú hlavné parametre, od ktorých závisí kvalita bývania, miera využiteľnosti priestoru a celková atmosféra podkrovného bytu.

Čaro podkrovia

Moderným a v súčasnosti pomerne obľúbeným riešením v podkrovných bytoch je interiér s minimálnym počtom deliacich priečok. Otvorené a prepojené priestory vám zabezpečia väčšiu svetlosť, priestrannosť a variabilitu pri zariaďovaní. Premyslene musíte rozostaviť aj nábytok. Šikmé steny umiestnenie nábytku v týchto priestoroch dosť komplikujú. Pod skosenou stenou s výškou začínajúcou pri 150 cm môžete umiestniť postele a pracovný stolík, nižšie miesta využite na ukladanie.

Podkrovný byt môžete zariadiť štandardným nábytkom, bola by ale škoda nevyužiť atypické miesta. Vďaka originálnym kusom tak využijete priestor na 100%. Sedačku umiestnite do priestoru, izbu však nepreplňte, aby nepôsobila stiesnene. Pod šikmými stenami sa nedajú v kuchyni umiestniť vrchné skrinky, voľte preto radšej pracovný ostrov so sporákom. V jeho okolí získate dostatok miesta aj na varenie. Výhodou kúpeľní v podkroví je možnosť dobrého presvetlenia cez okná pri zachovaní súkromia. Vaňu a toaletu musíte umiestniť tak, aby ste si pohodlne sadli aj vstali a nebuchli sa o znížený strop. Uprednostnite podkrovný byt s oknami, z ktorých vidieť ulicu, park alebo zeleň, pred strešnými oknami, ktoré vás izolujú od okolia a poskytujú pohľad iba na nebo.

