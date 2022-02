Pozrite si, ako môže obývacia stena zapadnúť

Všetci si určite dobre pamätáme obývačky našich starých mám. Ich starý sekretár plný skla a porcelánu, presklené tabule, veľa poličiek a skriniek. Trend sa postupom času obmieňal a vyvíjal, až sa dostal do podoby, v akej ho poznáme dnes. Aké obývacie steny si pamätáme z minulosti, a na aké sme zvyknutí v súčasnom modernejšom svete?

Obývacia stena je srdcom každej obývačky

V ľuďoch bola v minulých desaťročiach ukotvená myšlienka, že čím sú obývacie steny väčšie, vyššie a masívnejšie, tým sú modernejšie a luxusnejšie. Obývacia stena pokryla celú jednu stenu obývačky. Bol to mohutný kus nábytku, ktorý slúžil najmä ako vitrína pre porcelán a sklo, aby každý videl, aké skvosty sa doma nachádzajú a je dovolené používať ich len pri výnimočnej príležitosti. Taktiež občas slúžil aj ako úložný priestor pre zbytočnosti, ktoré nemusia byť videné. Obývačka ako taká je hlavnou spoločenskou miestnosťou, kde sa stretávame s priateľmi a rodinou. Snažíme sa priestor zariadiť vkusne a útulne, všetky spomienky a fotografie si zväčša vystavujeme práve tu. A tak je logické, že sa po pár rokoch stane akýmsi skladom našich spomienok.

Postupom času, vplyvom extrémne rýchleho vývoja technológií sme sa dostali do fázy, kedy je na výber naozaj široká škála výrobcov a ich produktov. Nábytok prešiel modernizáciou, pribúdajú materiály, z ktorých sa vyrába. Avšak je to rovnaké ako s módou – opäť sa vracia. Preto aj retro kúsky, ktoré boli pred pár rokmi úplne „out“, nachádzajú v dnešnej dobe oveľa viac pochopenia. Tradične zariadená súčasná domácnosť je väčšinou minimalistická a nadčasová. Farby aj materiály sa striedajú, výrobcovia dokážu ponúknuť jeden druh nábytku na milión spôsobov, pričom môže ísť iba o minimálne rozdiely, avšak aj tie v nás dokážu vyvolať estetický zážitok. V súčasnosti však ľudí viac a viac fascinuje práve biela farba a vysoký lesk. Biely nábytok je všeobecne považovaný za nadčasovú záležitosť, ktorá bude trendy vždy a ktorou nič nepokazíme. Biela je aj ľahko kombinovateľná, preto je na vkuse každého z nás, aký odtieň alebo materiál k nej zvolíme. Bledé či tmavé drevo, mramor. Dnes máme možnosti, o ktorých mohli ľudia v minulosti len snívať.

Zariadenie obývačky štýlovo aj prakticky

Zariadenie obývacej izby prezradí veľa o životnom štýle majiteľov daného domu či bytu. Keďže sa v nej v priebehu dňa trávi najviac času, práve táto izba spravidla najviac zhmotňuje predstavy majiteľov o vlastnom štýle bývania. Ako postupovať na ceste k vašej vysnívanej obývacej izbe vám prezradíme v nasledujúcej časti článku.

Stanovenie hraníc a funkčnosti

Obývacia izba slúži na oddych, na stretnutia s ostatnými členmi domácnosti, s rodinou a priateľmi a v mnohých prípadoch aj na prácu. Pri jej zariaďovaní treba zohľadniť nie len priestorové možnosti, ale aj tvar miestnosti a už spomínaný životný štýl a osobné preferencie jednotlivých členov domácnosti. Inak sa pristupuje k zariaďovaniu obývacej izby, ktorú bude obývať len jedna mladá osoba, inak v prípade staršieho páru či viacčlennej rodiny a inak vtedy, ak tu musí vzniknúť pracovná zóna či jedálenské sedenie.

Umiestnenie, rozloha, orientácia

Obývacia izba spravidla predstavuje najväčší priestor v domácnosti. Ak sa v byte nachádzajú približne rovnako veľké miestnosti, mala by nadväzovať priamo na predsieň a súčasne by mala byť prepojená s kuchyňou alebo so záhradou. Aktuálne preferovanou možnosťou sú otvorené denné priestory, ktoré obývaciu izbu prepájajú s kuchyňou, pričom v prípade rodinných domov priamo prechádza do exteriérovej terasy a do záhrady. V blízkosti obývacej izby nie je vhodné umiestňovať kúpeľňu, WC ani malé hospodárske a technické miestnosti, napríklad práčovňu či garáž. Aby bol pobyt v nej čo najkomfortnejší, mala by mať rozlohu minimálne 18 m2. V byte, ktorý má samostatnú jedáleň alebo má zabezpečené stolovanie v kuchyni, by nemala mať menej ako 16 m2. Šírka obývačky by mala byť minimálne 3,3 m, hĺbka by sa zase mala rovnať 2,5-násobku výšky. Obývaciu izbu je ideálne situovať na slnečnú stranu – juh, prípadne juhozápad či západ.

Logická nadväznosť

Pri zariaďovaní obývacej izby platí, že zóny vyhradené na činnosti, ktoré spolu súvisia, by na seba mali logicky nadväzovať – knižnica by mala byť umiestnená v blízkosti relaxačného alebo pracovného kútika, jedálenský stôl zasa pri príborníku. Dôležité je zabezpečiť, aby jednotlivé komunikačné zóny, ktorými sa najčastejšie prechádza (z predsiene k balkónovým dverám, k dverám do ďalšej miestnosti, k pracovnému stolu a jednotlivým oddychovým zónam), boli voľné (priechodné). Inak budú jednotlivé zariaďovacie prvky prekážať a pohyb po miestnosti nebude nikdy úplne komfortný.

Osvetlenie

V obývacej izbe je dôležité vytvoriť viacero svetelných prostredí. Centrálne svietidlo (spravidla situované nad konferenčným stolíkom) by malo dopĺňať ďalšie osvetlenie, napríklad stojanové svietidlo využívané pri čítaní. Ďalšou možnosťou je podsvietenie skriniek alebo televízie. Kombináciou rôznych typov svietidiel sa zmäkčuje pôsobenie svetla rôznej intenzity, vzniká vyvážené prostredie bez silných tieňov a kontrastov a zvyšuje sa aj plasticita priestoru. Na rozdiel od kuchyne, kde sa odporúča voliť studené svetlo, v obývacej izbe je vhodné siahnuť po teplom. Praktickým prvkom je možnosť nastavenia intenzity osvetlenia presne podľa vašich požiadaviek a nálady. Pri výbere svietidiel sa odporúča zvoliť si jeden výraznejší kúsok – napríklad stojanové svietidlo s dlhším ramenom a výraznejším tienidlom – a zvyšné svietidlá vybrať skôr neutrálne a menej nápadné.

Sedenie

Sedacia súprava a k nej pridružené kreslá (stoličky) najpodstatnejšie ovplyvňujú celkovú atmosféru obývacej izby. Veľkosť, tvar a rozmiestenie jednotlivých prvkov sedacieho nábytku má byť výsledkom požiadaviek majiteľov a plánovaného spôsobu užívania, pričom je nevyhnutné zohľadniť priestorové možnosti danej miestnosti. Ideálne je, ak sedenie poskytne miesto všetkým členom domácnosti aj dvom prípadným návštevníkom. Uvoľňujúco pôsobia sedačky a kresielka z rôznych materiálov (jedno kresielko môže byť vyslovene kontrastné) doplnené viacerými stolíkmi v rôznych výškach, prípadne aj v rôznych tvaroch. Medzi jednotlivými sedacími prvkami treba zabezpečiť dostatok miesta – rozmiestnenie, pri ktorom sa takmer dotýkajú, uberá obývacej izbe zo vzdušnosti. Obľube sa tešia rohové sedacie súpravy v tvare písmena L, ktoré ponúkajú úložný priestor alebo sa dajú roztiahnuť a môžu slúžiť na príležitostné spanie pre hostí. Vo väčšom priestore možno časť sedacej súpravy natočiť do priestoru.

Odkladanie verzus vystavovanie

Obývacia izba sa v súčasnosti príliš nezaťažuje množstvom nábytku. Aj tu je však potrebné vytvoriť priestor na odkladanie, resp. vystavovanie. Myslieť treba na to, že prvky, ktoré zostanú umiestené na viditeľnom mieste, budú spoluvytvárať charakteristický náboj miestnosti. Platí, že čím jednoduchší je štýl zvoleného nábytku, o to viac vyniknú dekoratívne predmety či spomienkové artefakty. Vo všeobecnosti však platí, že ťažké obývacie steny, ktoré zaberali jednu celú stenu, nahradili subtílne skrinky a police s farebným povrchom, v mnohých prípadoch aj ukotvené na stene, vďaka čomu pôsobí interiér ľahšie a zároveň aj vkusnejšie.

Podlaha

Na podlahu v obývacej izbe sú najvhodnejšie jednoliato pôsobiace a na dotyk teplejšie materiály. Prím hrajú najmä tie s dreveným dekorom – drevená palubovka alebo laminát. Vhodne ich doplnia kusové koberce v oblasti sedenia alebo čítacieho kútika, ktoré priestor zútulnia. Ak sa v celom interiéri nachádza rovnaká podlahová krytina, priestor pôsobí jednotne a opticky väčšie. V súčasnosti rastie aj popularita materiálov, ako sú vinyl alebo marmoleum, v moderne zariadených interiéroch nachádzajú uplatnenie liate epoxidové podlahy.

Steny

Ak sa rozhodnete pre farebnú maľovku, odporúča sa použiť ju len na jednej zo stien. Najmä tmavšie farby priestor opticky zmenšujú a obývacia izba tak pôsobí ponuro a stiesňujúco. Podobne treba postupovať aj pri výbere tapiet. Ich ponuka je v súčasnosti naozaj veľká, mnohé sú navyše umývateľné a dajú sa jednoducho čistiť. Rastie aj popularita obkladov. Zvoliť si môžete drevo, kameň alebo v súčasnosti mimoriadne obľúbené tehly, tehlové pásiky či pohľadový betón – tiež postačí len jedna stena, keďže bude pomerne dominantná.

Umiestnenie TV

Na umiestnenie televízora a ďalšej elektroniky je potrebné myslieť ešte pred zariaďovaním interiéru – ideálne je, ak nikde netrčia káble. Televízor v obývacej izbe vstupuje do osobného priestoru a vyžaduje si priaznivé podmienky – nevyhnutný je dobrý výhľad aj dostatočná vzdialenosť. Stred obrazovky by sa mal v ideálnom prípade nachádzať pod úrovňou očí sediaceho človeka.

Farby

Farebnosť je kľúčová. Platí, že svetlé farby miestnosť opticky zväčšia, kým sýte a výrazné farby patria skôr do väčších priestorov. V každom interiéri sa však žiada aj určitá miera pestrosti a kontrastu, aby nepôsobil monotónne a fádne. Neutrálne tóny (ako biela či sivá) doplňte jednou, maximálne dvomi výraznejšími farbami. Skvelou možnosťou na vytvorenie farebného akcentu sú doplnky, napríklad vzorované vankúše – môžete skombinovať rôzne veľkosti, materiály a potlače. Dôležité je pristupovať k ich výberu s citom. Ďalšou možnosťou sú vázy, obrazy alebo plastiky.

Oddelenie zón

Rozdelenie obývacej izby docielite napr. aj rozmiestnením nábytku a doplnkov (jasným umiestnením pohovky, ktorej zadná strana naznačí hranicu danej zóny, kusovým kobercom, otvorenou policou umiestnenou v priestore, nízkym nábytkom vysunutým do priestoru), Ďalšími možnosťami sú:

podlaha vo viacerých úrovniach (vytvorením pódia)

mobilné steny, paravány a textílie

pevné priečky a polopriečky z priehľadného materiálu (sklenené steny)

posuvné dvere a priečky

rozdielna farba alebo materiál podlahy v jednotlivých zónach

