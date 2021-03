Časť izby vyhradená špeciálne na prácu môže dizajnovo korešpondovať so zvyškom zariadenia interiéru. TV stena plynule prechádzajúca do mini pracovného stola, šikovne ukrytý pracovný kútik za dvierkami úložných priestorov alebo maximálne využitie výklenku poskytne funkčnosť, ktorej nemusí chýbať ani štýlovosť.

Pracovný kútik v obývačke

Práca z domu má nepochybne svoje výhody, no zároveň tenkú hranicu medzi sústredenosťou a malou výkonnosťou. Aby ste sa vyvarovali zisteniu, že v konečnom dôsledku pracujete viac hodín ako v kancelárii, nepodceňte praktickosť vášho mini home office. Nábytok by ste mali podriadiť aj tomu, koľko hodín reálne strávite za počítačom – to sa týka najmä zdravého sedenia.

Funkčnosť však môže spočívať aj vo vyklápacích stolíkoch, ktoré inak tvoria nenápadnú súčasť stien alebo skríň. Niektorí volia zase technickú vychytávku v podobe konferenčného stolíka, ktorý sa jednoduchou manipuláciou premení na pracovný stôl. Sedenie na sedačke je ale vyhovujúce len z krátkodobého hľadiska.

Pracovný kútik v byte

Alternatíva domácej kancelárie v malých priestoroch nie vždy umožňuje výber umiestnenia stola pri okne alebo v časti izby, ktorá by vám pri home office najviac vyhovovala. V každom prípade je nutnosťou dostatok svetla na pracovnej ploche, či už prirodzeného alebo umelého.

Nielen rohy a výklenky sú vhodným riešením. Ak sa sedačka nachádza v strede obývačky, pokojne stolík prisuňte k jej zadnej časti. Všetko závisí aj od toho, aký druh práce vykonávate. Pre niektorých je totiž nástenka nutnosťou, rovnako ako pre iných špeciálne úložné priestory na štetce, farby, šanóny a podobne.

Pozrite si nábytok do pracovne v týchto e-shopoch:

Základné rady pre efektívny pracovný kútik:

obklopenie sa vecami, ktoré inšpirujú – citáty, fotografie… (vyhnite sa veciam, ktoré bránia koncentrácii)

farebnosť – farby dokážu vplývať nielen na nálady, ale aj na pracovný výkon (napríklad doplnky v podobe žltej vás povzbudia)

poriadok – nadbytok vecí a neporiadok môže podvedome zaťažiť myseľ človeka pri práci

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zajímať: