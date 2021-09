Pracovný rohový písací stôl musí byť hlavne funkčný a praktický

V súčasnej uponáhľanej dobe sa len málokto vyhne pracovným povinnostiam aj doma. Ak nechceme stráviť dlhé hodiny v kancelárii, nosíme si povinnosti domov, takpovediac, dobrovoľne, alebo si zariadime home office. Aby sme však mohli pracovať rýchlo a efektívne, potrebujeme mať vyhradený svoj osobitý priestor. A či si to chceme priznať alebo nie, pracovňa sa stáva potrebnou súčasťou našich príbytkov. Pri výbere nábytku dbáme na praktickosť, funkčnosť, ale aj moderný a svieži dizajn. Dominantou celého priestoru je však pracovný stôl, za ktorý si budete nie len so železnou pravidelnosťou sadať, ale je nutné naň uložiť aj všetko potrebné. V prípade menších kancelárskych a bytových priestorov sú ideálnym riešením rohové písacie stoly, spravidla kombinované s množstvom úložného priestoru.

Rohový písací stôl – ideálne riešenie do kancelárie aj študentskej izby

V prípade rohového písacieho stola si naozaj dovolíme tvrdiť, že môže byť ideálnym riešením skutočne do každej pracovne, či kancelárie. Každá miestnosť má predsa rohy. Umiestnenie tohto typu stola je preto možné prakticky kdekoľvek. Spomenutá priestorová variabilnosť z nich robí veľmi funkčný a praktický kus nábytku. Ak vieme umiestniť rohový stôl pod okno, spojíme hneď dve užitočné veci do jedného celku. Hoci je lampa na pracovnom stole samozrejmosťou, denné svetlo je predsa len intenzívnejšie. Zároveň si môžete pracovné povinnosti spojiť s pekným výhľadom, napr. do záhrady, či parku.

Výber z množstva farieb a materiálov je pravdaže samozrejmosťou. Rohové pracovné stoly sú však k zákazníkom veľkorysé aj v oblasti veľkosti, ktorú jednoducho doladíte k vašim predstavám aj interiéru. Prvou možnosťou je klasický rohový stôl, disponujúci veľkou pracovnou plochou. Stôl si môžeme veľmi ideálne rozdeliť na časť s počítačom a časť, v rámci ktorej umiestnime dokumenty, zakladače a ďalšie predmety, potrebné k práci. Pri tom zostane ešte miesto aj pre fotografiu, kvet, či rôznorodé drobnosti, ktoré potešia, no zároveň nám nebudú zavadzať. Pracovné rohové písacie stoly však nemusia byť len veľké a priestranné. Nájdeme aj rohové varianty v menšom prevedení. Sú ideálne pre prácu s počítačom, pričom pracovný kútik s malým rohovým stolíkom vytvoríme aj mimo pracovne, napr. v obývačke alebo detskej izbe.

Okrem klasických stolov, orientovaných presne do rohu miestnosti, nájdeme aj typ bez uvedeného rohového prvku. Najlepšie ich využijeme v úzkom priestore s malými rozostupmi medzi jednotlivými stenami. Skladajú sa z pracovnej dosky a odkladacieho priestoru, najčastejšie ide o skrinky alebo zásuvky. Tento typ písacieho stola je veľmi praktický aj do študentských izieb. Rohový písací stôl môže byť klasický, veľký, menší, ale aj pomerne netradičný.Hovoríme o tzv. skladacích rohových stoloch. Pozostávajú zo závesnej konštrukcie, ktorou sa pripevnia o stenu, a menšej či väčšej pracovnej dosky. Sú veľmi flexibilné a praktické. Môžete ich používať neobmedzene alebo príležitostne, pričom ak stolík práve nepotrebujete, dá sa jednoducho sklopiť a zbytočne nezavadzia. Nie sú však vhodné na odkladanie príliš ťažkých predmetov. Ideálny pomocník, ak potrebujeme mať veci na dosah.

Rohový písací stôl je spravidla praktický už svojou veľkosťou. Avšak možnosti ďalšieho úložného priestoru sú len výhodou. V kancelárii sa nám hromadia rozmanité papiere a dokumenty, ktoré nie len potrebujeme, ale napr. aj archivujeme, triedime a podobne. Vhodným riešením je zaiste písací stôl s úložným priestorom. Aj v prípade rohových stolov je možností viac. Kúpime ich ako zostavu s poličkami, skrinkami, či zásuvkami. Policový systém sa zvykne nachádzať aj v priestore nad pracovnou doskou. Rozhodnutie je teda na každom z nás, aký typ rohového písacieho stola si nás získa a stane sa modernou, no zároveň praktickou súčasťou našej domácnosti.

