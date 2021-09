Praktické a pohodlné závesné hojdacie kreslá - 6 tipov

Závesné hojdacie kreslá sú doslova hitom posledných rokov. Na trhu vystupovali spočiatku vo funkcii nábytku, vhodného prevažne do exteriéru. Ľudia si nimi skrášľovali záhrady, alebo spríjemňovali popoludňajší oddych na terase, či balkóne. Až postupne si závesné kreslá našli svoje opodstatnené miesto aj v interiéri a dokonca vo viacerých miestnostiach. Moderné závesné kreslá vytvoria pohodu pri bazéne, ale aj útulné miesto pre relax počas daždivých a chladnejších dní. Nájdete ich v najrôznejších tvaroch, farbách aj veľkostiach, s nápaditým aj klasickým dizajnom. Ak spojíte relax a štýlový vzhľad do jedného celku, postaráte sa vo svojom dome o vytvorenie príjemného a originálneho zariadenia. Úspornosť závesnej konštrukcie šetrí aj miesto v interiéri. Závesným hojdacím kreslom priestor nie len oživíte, ale nezaťažíte ho prehnane veľkým kusom nábytku. Aj tieto aspekty robia závesné kreslá pohodlnými, no zároveň praktickými spoločníkmi pre malých aj veľkých.

Ako si správne vybrať

Výrazným pozitívom závesných hojdacích kresiel je, že potrebujú iba jeden bod na ukotvenie. Nájdete ich v rôznych veľkostiach a zvolíte si, pre vás, tu najideálnejšiu do obývačky, detskej izby, na balkón, či veľkú terasu. Sú totiž vhodné pre aktívne využívanie v interiéri aj exteriéri. Pred samotným výberom dajte pozor na niekoľko nasledujúcich parametrov

umiestnenie – podľa toho, kde chcete závesné kreslo umiestniť vyberáte aj vhodný tvar, veľkosť a farbu. Obývačka a spálňa si žiadajú modernosť a luxus, detská izba zasa zaujímavé prevedenie. V exteriéri oceníte ratanové kreslo s menšou plochou vnútornej výplne, na ktorú sú závesné kreslá skutočne bohaté.

spôsob zavesenia – môžete si vybrať medzi stojanom a stropným zavesením. Druhý typ ukotvenia je ideálnejší práve do exteriéru – balkón, či terasa

materiál – k základným materiálovým možnostiam patrí ratan, drevo, kov, polykarbonát, alebo ich kombinácia. Stretnete sa tiež s odolnou bavlnou, alebo rôznymi syntetickými tkaninami

veľkosť – jej voľba závisí od možností interiéru a umiestnenia v exteriéri

tvar – závesné hojdacie kreslo nájdete najčastejšie v tvare vajíčka. Je nie len pohodlný a vyhľadávaný, ale pre tento štýlový kus nábytku doslova typický. Ovál je vhodnejší pre ľudí, ktorí sú vyšší než je štandardný priemer

Pre deti či pre dospelých, závesné kreslo nie je určené pre konkrétnu vekovú kategóriu. Hojdanie predsa upokojuje bez ohľadu na vek. Inšpirujte sa zaujímavou ponukou hojdacích kresiel v tejto sekcii: https://byvaniehrou.sk/katalog/kresla/hojdacie/. Aj keď nejde o hojdacie sedenie v pravom zmysle slova, pretože navrhnutá konštrukcia umožňuje vykonávať túto činnosť v zjemnenej podobe. Uplatnenie v interiéri sme už niekoľkokrát zdôrazňovali, avšak hojdacie kreslá získavajú čoraz väčšiu obľubu v kategórii záhradného nábytku. Príjemné hojdanie na záhrade, či terase je jednoducho neopakovateľné. Z materiálov dominuje umelý ratan. Ľahko ho totiž zladíte so zvyškom záhradného sedenia. Tento spôsob leňošenia je však pomerne náročnou finančnou záležitosťou. Milo prekvapia akcie a výpredajové ceny, vďaka ktorým sa môže stať závesné hojdacie kreslo cenovo dostupnejším. Cena sa odvíja od použitého materiálu, ale aj od počtu osôb, ktoré budú môcť kreslo využívať. Bežný typ je určený pre individuálny oddych, no výnimkou nie je ani dvojmiestna podoba. Pre plnohodnotný relax je však najoptimálnejšia klasika pre jedného.

Závesné hojdacie kreslo do interiéru aj exteriéru

Vyhraďte si špeciálne miesto na oddych. Útulnú relaxačnú zónu si pokojne vytvoríte aj v menšom byte, či na užšom balkóne. Dôležitý je súlad tvaru, veľkosti, farby a doplnkov, či bytového textilu. Zaobstarať si len hojdacie kreslo totiž nestačí. Ak sa rozhodnete pre závesné kreslo do obývačky, skvele ho doplní huňatá kožušina. Môžete ju umiestniť v časti určenej priamo na sedenie, alebo aj pod kreslo. Dobrou voľbou môže byť aj kusový koberec. Na dosiahnutie praktickosti aj estetickosti postavte v blízkosti závesného kresla príručný stolík, alebo policový regál. Oživte interiér kvetmi a izbovým rastlinami. V prípade detskej izby je situácia presne opačná. Dbajte na voľný, ničím nerušený, priestor pre hojdanie a zvýšenú mieru opatrnosti. Ak sa rozhodnete umiestniť závesné kreslo do záhrady, s jeho aranžovaním to veľmi nepreháňajte. V tomto prostredí je dôležité najmä uchytenie kresla. Nie každý má totiž v záhrade veľký strom s mohutnými konármi, či akúkoľvek konštrukciu, ktorá by umožnila montáž bez stojana. Na druhej strane závesné kreslá so stojanom vôbec nestrácajú na atraktivite. Veľmi dobre môže vyzerať aj viac kusov vedľa seba. Dôležité je aj estetické cítenie a zmysel pre detail.

Pozrite si tieto závesné kreslá do interiéru aj exteriéru:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať