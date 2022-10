Prečo si vybrať vstavané umývačky riadu?

Ruku na srdce, koľkým z nás zostane po dobrej večeri energia na umývanie riadu? Snáď každý by si radšej šiel oddýchnuť, venoval sa deťom alebo aspoň získaný čas využil na efektívnejšie činnosti, ako upratovanie – napríklad čítanie dobrej knihy. Jednoduchým riešením, ktoré šetrí váš čas strávený domácimi prácami, sú umývačky riadu. Niet divu, že sa stávajú v domácnostiach stále populárnejšími. Namiesto ručného umývania každého pohára, taniera či hrnca zvlášť, ich jednoducho naskladáte do umývačky, stlačíte gombík a ušetrený čas môžete venovať svojim najbližším, alebo ho využiť na odpočinok. V dnešnom uponáhľanom svete umývačky šetria drahocenný čas a námahu. Ak by vám umývačka ušetrila len hodinu týždenne, za rok tak získate až dva dni voľna! A v reálnom živote je to mnohonásobne viac! Aj keď si mnohí stále môžu myslieť, že dnešné umývačky riadu majú veľkú spotrebu vody a energie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi, opak je pravdou. Vďaka moderným technológiám, ktoré umývačky pri umývaní riadu využívajú, je ich chod veľmi šetrný a účinný. Riad aj lepšie dezinfikujú, pretože používajú oveľa teplejšiu vodu, než ľudia pri ručnom umývaní. Na trhu dnes môžeme nájsť mnoho modelov, ktoré sa líšia prevedením, dizajnom, veľkosťou či spotrebou. Zorientovať sa v takom množstve nie je určite jednoduché.

Moderný a praktický pomocník do domácnosti

Na začiatok je dôležité, aby ste si ujasnili, čo od umývačky očakávate. V prvom rade je pri každej samozrejmý čistý a nablýskaný riad. Nesmieme zabudnúť ani na nízku spotrebu energie a čo najmenšiu hlučnosť. Avšak nezabúdajte ani na rozmery. Desať rôznych umývačiek môže mať desať rôznych veľkostí a funkcií, preto je pri výbere potrebné dbať na váš životný štýl. Máte veľkú rodinu? Určite siahnite po väčších modeloch. Vo vašej kuchyni nie je miesto nazvyš? V tom prípade by ste sa mali zamerať na modely s väčšou kapacitou jedálenských súprav. Kratšie umývacie programy oceníte predovšetkým v prípade, ak radi organizujete veľké oslavy, kedy sa umytý riad míňa rýchlejšie ako by ste chceli a rýchlo potrebujete znova čistý.

Vstavané verzus voľne stojace umývačky riadu

Priestor a rozloženie vašej kuchynskej linky sú rozhodujúce atribúty pre voľbu medzi dvomi typmi umývačiek. Vstavané umývačky môžete zvoliť do nových kuchýň alebo v prípade, kedy vám to dovolí priestor. Sú nenápadné a elegantné, pretože ich dvierka sú vyrobené z rovnakého materiálu ako kuchynská linka. Voľne stojace umývačky sú skôr univerzálnejšie a postaviť ich môžete kdekoľvek. Zato ich však tak ľahko neprispôsobíte kuchyni.

Vstavané umývačky riadu – medzi najobľúbenejšie umývačky patria práve tie plne integrované, určené na zabudovanie do linky. Spredu sú zakryté rovnakým materiálom, ako je zvyšok vašej kuchynskej linky a teda vôbec nenarušia interiér kuchyne. Ich ovládací panel je ukrytý v hornej časti vnútornej strany dvierok, vďaka čomu je ich vzhľad elegantný a čistý. Niektoré modely sú tak tiché, že podľa hlučnosti ani nespoznáte, či práve prebieha umývací cyklus. Preto sú mnohé z nich vybavené svetelnou signalizáciou alebo bodom premietaným na podlahu, čo informuje o chode umývačky.

Voľne stojace umývačky riadu – sú najlepšie v prípade, že vo vašej kuchyni už je priestor pripravený na jej umiestnenie. Poprípade ak viete, že sa budete sťahovať a umývačku si chcete vziať so sebou. Pri voľne stojacich umývačkách nie ste limitovaní jej presnými rozmermi, ako je to pri plne integrovaných umývačkách. Na druhej strane ale môžete očakávať o niečo hlučnejšiu prevádzku. Zabudovanú umývačku dvierka a okolité steny tlmia, voľne stojaca bude generovať zvuk a vypúšťať ho do okolia.

Princíp fungovania umývačky riadu

Ešte než pristúpime k samotnému výberu, mali by sme sa pokúsiť pochopiť, ako tieto prístroje fungujú. Pomôže nám to ľahšie porozumieť, čo jednotlivé parametre znamenajú. Dnešné moderné umývačky fungujú na princípe umývania horúcou vodou, ktorej teplota sa v priemere pohybuje medzi 45 °C až 75 °C, v závislosti od zvoleného programu. Voda je rozstrekovaná ramenami umiestnenými v spodných častiach košov, pri niektorých vyspelejších modeloch aj po stranách vnútorného priestoru umývačky. Kombinácia horúcej vody a pridaného čistiaceho prostriedku zaručí perfektné výsledky. Proces umývania riadu v umývačke sa skladá zo 4 fáz. Najskôr umývačka odstráni veľké zvyšky jedla a hrubú špinu. Až potom príde na rad samotné umývanie s využitím saponátu a horúcej vody. V tejto fáze umývačka zbavuje riad všetkých nečistôt. Tretím krokom je odstránenie čistiaceho prostriedku, ktoré umývačka vykoná niekoľkokrát za sebou. Následne umývačka riad opláchne horúcou vodou a riadu, vďaka leštidlu obsiahnutému v čistiacom prostriedku, dodá lesk.

Nakoniec prichádza na rad sušenie. V tejto fáze čistiaceho cyklu je voda z riadu odstránená tak, aby nezanechala žiadne stopy či šmuhy. Výsledkom by mal byť dokonale čistý a lesklý riad. Samozrejme, všetko závisí od zvoleného programu. Na základe toho si každá umývačka riadu svoj chod prispôsobí. Pri niektorých môžete použiť funkciu predumývanie, ktorá pomocou studenej vody zbaví riad najväčších nečistôt. Umývačka využíva na ohrev vody vlastné integrované výhrevné teleso. Tlakové teleso je druhá dôležitá súčasť umývačky, ktorá zaisťuje fungovanie umývacích ramien. Nie všetky umývačky sú rovnaké, rozhodujúcim faktorom sú funkcie, ktorými ich jednotlivé spoločnosti vybavili. Práve pokročilé technológie vám zaistia čistý a lesklý riad pri nízkej spotrebe vody, energie a času.

Veľkosť je rozhodujúca pre pohodlné používanie

Veľkosť vašej kuchyne, a teda aj priestor, ktorý máte vymedzený pre umiestnenie umývačky je zásadný faktor, ktorý vás ovplyvní pri výbere a kúpe. V podstate máte na výber z väčších modelov, ktoré dosahujú šírku okolo 60 centimetrov alebo menších, 45 centimetrov širokých, umývačiek. Najväčším rozdielom medzi nimi je ich vnútorná kapacita. Samozrejme, širší model má väčší vnútorný obsah. Pri šírke 60 centimetrov mávajú umývačky vnútornú kapacitu pre umytie 12 až 14 obedových súprav riadu (jedna jedálenská súprava obsahuje podľa normy IEC tanier, hlboký tanier, dezertný tanier, pohár, čajovú šálku s tanierikom, nôž, vidličku, polievkovú lyžicu, dezertnú lyžicu a lyžičku). Pri užšom, 45 centimetrovom modele, sa toto číslo pohybuje v priemere okolo 10 súprav, ale často je to menej. Ak má vaša rodina viac členov alebo sa u vás doma často a veľa varí, mali by ste siahnuť po väčšom modele. Dnes už ale aj užšie modely disponujú solídnou kapacitou, predovšetkým vďaka variabilnému usporiadaniu košov vo vnútri, takže sa rozdiely zmývajú.

Akú úlohu hrá pri výbere cena?

Pre niektorých ľudí je cena faktorom číslo jeden pri rozhodovaní o kúpe určitého produktu alebo služby, pre iných je to posledná vec, na ktorú sa pozerajú. Pri umývačkách platí zlaté pravidlo, že nie vždy sa oplatí šetriť. Lacnejšie umývačky mávajú častokrát menej funkcií a hlavne patria do nižšej energetickej triedy. Ak sa rozhodnete investovať do drahšieho modelu s lepšími vlastnosťami, v priebehu životného cyklu vybranej umývačky sa vám investícia určite vráti v podobe nižšieho účtu za vodu a elektrinu. V akých medziach sa ale tieto ceny pohybujú? Najlacnejšie umývačky zoženiete pokojne za dvesto eur, čo nie je veľa. Ale kvalita, s akou sa tu stretnete, je veľmi nízka. Odporúčame neísť pod 250 – 300 eur. Prelom medzi priemernými umývačkami a tými najlepšími nastáva od 400 – 450 eur.Najlepšie vybavené modely s krásnym dizajnom potom zoženiete aj za viac ako 1 000 eur, avšak otázka znie, či sa vám ešte taká drahá umývačka oplatí.

Umývačka šetrí vodu

Je ťažké si predstaviť, že umývačka je schopná umyť 14 obedových súprav riadu pomocou len 10 litrov vody. Ako to vlastne robí? Tajomstvo spočíva v recyklácii. Vnútri umývačky sa nachádza filter, ktorý čistí už použitú vodu, a tak ju efektívne využíva ako čistiaci prostriedok aj oplachovú vodu. Umývačka vždy využíva len určité množstvo vody naraz, ktoré počas jednotlivých fáz vymieňa za čistú. Dnešné moderné umývačky sú často vybavené senzorom, ktorý pred každým umývaním kontroluje intenzitu zašpinenia riadu. Tomu prispôsobí svoj umývací cyklus, a teda aj množstvo vody potrebnej na umývanie. Táto technológia je veľmi šetrná k vašej peňaženke, pretože dokáže zredukovať množstvo potrebnej vody až o tretinu.

Na čo slúži soľ v umývačke?

Zjednodušene povedané, soľ v umývačkách riadu pomáha zmäkčovať vodu a tým zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa. Pridaná soľ vodu zmäkčuje pôsobením na ióny vápnika a horčíka. O vašu umývačku sa stará tak, ako sa tablety starajú o váš riad. Majte ale na pamäti, že sa nejedná o kuchynskú soľ. V prípade, že do umývačky nasypete kuchynskú soľ, vnútorné rúrky umývačky sa zničia skorodovaním. Na dochádzajúce zásoby soli v umývačke vás upozorní kontrolka na ovládacom paneli. V opačnom prípade nádobka na soľ obsahuje plavák, ktorý je zle vidieť, preto je lepšie, ak budete pridávať soľ pravidelne, ideálne raz za mesiac. Kontajner na soľ je spravidla umiestnený na dne umývačky.

Konečný verdikt

Na záver si ešte raz zhrnieme všetky dôležité veci, ktoré treba pri kúpe umývačky zohľadniť. V súčasnosti je výber na trhu veľmi široký, a preto je dobré sa zorientovať v ponuke jednotlivých značiek. Všeobecne platí, že ak ušetríte na cene na úkor horšej energetickej triedy, v priebehu životnosti umývačky túto cenu preplatíte. Je preto dobré rozhodovať sa medzi modelmi, ktoré majú minimálne energetickú triedu A + a vyššie. Druhou dôležitou vlastnosťou je prevedenie, môžete sa rozhodnúť medzi vstavanou alebo voľne stojacou umývačkou. Všetko záleží na usporiadaní vašej kuchyne a množstve voľného priestoru. Ak sa chystáte zariaďovať kompletne novú kuchyňu, je lepšie zvoliť vstavanú umývačku. Nie len, že v kuchyni perfektne zapadne, navyše bude tiež o niečo tichšia, pretože ju z oboch strán budú obklopovať ďalšie kuchynské skrinky. Ak máte kuchyňu už zariadenú a na umývačku ste si nenechali voľnú skrinku, využijete skôr voľne stojacu, ako by ste kvôli nej prebudovávali celý interiér.

Funkcie sú dôležitým aspektom a súčasťou výbavy každej umývačky. Ideálny spotrebič by mal mať intenzívny program, program Eco, automatický program, ktorý sám zisťuje stupeň zašpinenia riadu a na základe toho upraví teplotu aj množstvo vody pre každý cyklus. Výhodou je krátky program na mierne špinavý riad, program predumytie studenou vodou. Ak často používate sklenené poháre alebo misy, hľadajte umývačku, ktorá disponuje špeciálne vyvinutou funkciou na umývanie skla. Veľmi praktická je funkcia HalfLoad, polovičné naplnenie, ktorá riad ekonomicky umyje pri polovičnom naplnení umývačky. Umývačka by mala byť schopná používať tablety 3v1, ktoré sú dnes medzi spotrebiteľmi veľmi populárne. Na to si dajte pozor, pretože nie všetky umývačky sú schopné spracovať ich zloženie a môže sa stať, že použitie takýchto tabliet skomplikuje celý umývací cyklus. Pri žiadnej modernej umývačke riadu by tiež nemala chýbať funkcia odloženého štartu.

Aby bol riad vždy krásne čistý, je potrebné, aby mala umývačka dômyselne vyriešený vnútorný priestor. Nastaviteľné koše s posuvnými priehradkami na taniere a poháre, sklopné etažéry, na nože či naberačky, by mali byť samozrejmosťou. Príborová zásuvka je veľmi praktická, navyše šetrí miesto v košoch pod ňou. Nezabúdajte, že uvedené vlastnosti nie sú všetko, čo potrebujete, aby ste mali riad krásne čistý. O umývačku, ako aj o každý iný spotrebič v domácnosti, je potrebné sa starať. Správnou starostlivosťou dokážeme predĺžiť životnosť každého spotrebiča a zabezpečiť tie najlepšie výsledky pri každom použití. Dbajte na to, aby ste včas doplnili potrebnú soľ a leštidlo, pravidelne umývačku čistite. Vyhnete sa tak nepríjemnému zápachu.

Najčastejšie chyby, ktoré robíme pri umývanie riadu v umývačke

Špinavý riad

Majitelia umývačiek riadu sa môžu stretnúť so situáciou, kedy po ukončení umývacieho cyklu vytiahnu z umývačky takmer rovnako špinavý riad, ako pred umytím. Prečo je to tak? Neplatili ste predsa peniaze za spotrebič, ktorý vám viac práce pridá, než uberie. Špinavý riad z umývačky vyberáte pravdepodobne preto, že ste zvolili slabý program. Ten by sme si mali voliť vždy podľa toho, ako veľmi je riad v umývačke zašpinený. Ak zvolíte program so slabou teplotou vody, je dosť pravdepodobné, že umývačke stačiť nebude a tá váš riad neumyje dostatočne. Na špinavé hrnce, mastné plechy a zaschnutú špinu odporúčame používať intenzívne programy s teplotou vody okolo 65 – 75 °C. Ak je vaša umývačka vybavená programom predumytie studenou vodou, môžete najprv zvoliť ten, a potom váš obľúbený program.

Hrdzavé škvrny na kovovom riade

Pokiaľ v umývačke chýba leštidlo, môže sa vám stať, že na kovových častiach vášho riadu sa budú objavovať hrdzavé škvrny alebo zaschnuté kvapky vody na skle. Ak pri varení veľa solíte, výskyt týchto škvŕn je oveľa pravdepodobnejší. Vyhnete sa tomu doplnením už spomínaného leštidla alebo použitím programu predumytie studenou vodou.

Mokrý riad

Nikto z nás nechce dokončovať prácu, ktorá je určená umývačke. Špinavého riadu v kuchyni je vždy veľa a vy sa snažíte naskladať ho dovnútra umývačky, koľko sa len dá. To je ale chyba. Riad preto nemá dostatok priestoru, aby kompletne vyschol. Nepreplňujte preto umývačku a radšej zvoľte dva cykly namiesto jedného, ​​po ktorom bude potrebné riad utierať. Pri niektorých modeloch je dobré po ukončení cyklu pootvoriť dvierka a nechať paru uniknúť mimo umývačku.

V umývačke je nepríjemný zápach

Na taký problém môžete naraziť najmä vtedy, ak umývačku nepúšťate denne, ale špinavý riad v nej pár dní necháte stáť. Riešenie tohto problému je očividné – púšťajte umývací cyklus častejšie. Rovnako je dobré z času na čas vyčistiť filter a dvakrát či trikrát do roka spustiť umývací cyklus na prázdno. Umývačka sa tým vyčistí a vy si ušetríte veľa práce.

