Premeňte kancelárske priestory pomocou farieb roka 2023 od značky Sikkens

Použite prírodné odtiene farieb na steny pre vytvorenie podporného a stimulujúceho priestoru pre prácu.

Keďže práca z domu, spolu s čiastočnou dochádzkou do práce /tzv. „hybridná práca“/ je dnes už samozrejmosťou, zamestnanci hľadajú nový druh pracovného prostredia, ktoré spája to najlepšie z obidvoch svetov. Odborníci z nadnárodnej korporácie Akzo-Nobel už takmer 20 rokov každoročne pripravujú farebné palety, ktoré by vystihovali celospoločenské trendy a premietali ich do vizuálnej podoby. Farebné schémy pre kancelárke prostredie používajú farebné rozhranie „Lush“ a „Raw“ palety v kombinácii so Sikkens farbou roku 2023 – tzv. Wild WonderTM vytvárajú inšpiratívne, udržateľné a stimulujúce priestory, v ktorých sa zamestnanci cítia spojení s okolitým prírodným svetom.

Dnes, sme si viac ako kedykoľvek predtým vedomí starostlivosti o svoje duševné zdravie, takže potrebujeme pracovné prostredie, ktoré nás podporuje a povznáša. Pocit spojenia s prírodou pomáha zamestnancom cítiť sa menej vystresovane a zvyšuje pohodu na pracovisku. Používanie farieb dotyčnej schémy, ktoré ľuďom pripomínajú svet prírody, by malo toto spojenie posilniť.

Inšpirované farbami prírody, lesov, prírodnou zeleňou v kombinácii so sivou a fialovou farbou tieto palety prinášajú svieži a podvedome familiárny pocit. Môžu pôsobiť upokojujúco a vytvárať protiváhu voči sterilnému, technickému prostrediu, ktoré je tak typické pre kancelárske priestory.

Paleta „Raw“ tiež čerpá inšpiráciu z prírody, pričom tóny odrážajú odtiene nespracovaných materiálov alebo napríklad aj plodín – drevo, slama a pšenica. Štúdie ukázali, že použitie biofilného dizajnu prispieva k zvýšeniu produktivity a celkovej pohody. Spolu, tieto obohacujúce tóny vytvárajú odrazový mostík pre kreativitu a inovácie.

Pridať hodnotu do kancelárskych priestorov spolu vytvorením podporného a stimulujúceho prostredia môžete pomocou farebných schém „Lush“ a „Raw“ v kombinácii so Sikkens farbou roka 2023 – Wild wonder.

1. Príjemný priestor v zasadačke

Biofilný dizajn má za úlohu začleniť prírodné elementy do človekom vybudovaného prostredia, aby pomáhal vytvárať regeneračné a spojovacie priestory. Farby na steny Sikkens v palete Lush – inšpirované tónmi lesov a prírody – by toto spojenie mohli pomôcť dosiahnuť. Tu sú steny natreté jemnou zelenou v kombinácii s Wild WonderTM, vytvárajú pocit jemnosti a pôsobia upokojujúco, zatiaľ čo nábytok pomáha priniesť komfort a familiárnosť práce z domu do zasadacej miestnosti v kancelárii.

Kódové označenie použitých farieb podľa vzorkovníka Sikkens 5051:

G3.12.56

G0.16.68

2. Prineste pohodlie do otvorenej kancelárie

Svieže „Lush“ farby na steny použité v tejto otvorenej kancelárii poskytujú dokonalý prirodzený protipól k technologicky sterilnému kancelárskemu prostrediu, vďaka čomu je priestor útulnejší a prístupnejší. Stena natretá v tmavom odtieni dodáva pocit tepla a zároveň vymedzuje plochu pracovného stola. Protiľahlé steny natreté v odtieňoch zelenej a Wild WonderTM prinášajú do priestoru pocit prirodzeného bohatstva a kreativity.

Kódové označenie farieb na steny podľa vzorkovníka Sikkens 5051:

J0.05.65

G0.16.68

G3.12.56

K0.05.47

AN.02.35

G8.03.79

3.Pridajte teplo do kancelárskej lobby

Obohacujúce tóny palety „Raw” dokážu vniesť teplo a energiu do každého typu kancelárskeho priestoru. Na obrázku sú znázornené rôzne zemité tóny – od rašelinovej hnedej po jemnú hlinku – pomáhajú rozlíšiť jednotlivé poschodia, zatiaľ čo schodisko, natreté farbou roka 2023 Wild WonderTM od značky Sikkens, vytvára prívetivý a povzbudzujúci pocit.

Kódové označenie použitých farieb podľa vzorkovníka Sikkens 5051:

E7.10.53

G0.16.68

F4.06.78

E2.17.58

C3.16.163

D6.13.24

4. Inšpiratívny exteriér kancelárie

Vonkajšie steny a okenné panely natreté farbami z palety Raw pomáhajú tejto budove pôsobiť uzemnene a inšpirujúco. Mix decentných, teplých odtieňov vytvára jemný kontrast, zdôrazňujúci jedinečné vlastnosti budovy a zároveň odráža prirodzené svetlo.

Kódové označenie farebných odtieňov použitých na obrázku podľa vzorkovníka Sikkens 5051:

C3.16.38

E2.17.58

G0.16.68

